Fact Checking al primer debate radial de presidenciables de Chile Vamos

Este lunes a las 8 de la mañana los candidatos presidenciales de Chile Vamos -Joaquín Lavín (UDI), Mario Desbordes (RN), Ignacio Briones (Evópoli) y Sebastián Sichel (IND)- se vieron las caras nuevamente en un debate, pero esta vez en versión radial.

Las radios ADN, Concierto, Futuro e Imagina los entrevistaron para abordar sus propuestas programáticas. Por más de una hora, los presidenciables -ya en la cuenta regresiva para la primaria del 18 de julio- se explayaron sobre temas como el proyecto de amnistía a los llamados “presos políticos”, el aborto libre, el conflicto de violencia en La Araucanía, el crecimiento económico y la desigualdad social.

En un ejercicio de verificación de datos, La Tercera realizó un chequeo de algunas de sus afirmaciones.

Desbordes y el punto de crecimiento: casi verdadero

Al referirse a su propuesta de condonación del CAE y la forma de financiarla, el candidato de RN, Mario Desbordes, puntualizó que “hay que distinguir el gasto permanente del gasto por una sola vez. El CAE es gasto por una sola vez”. En ese contexto, subrayó que otras medidas suyas sí requerirán financiamiento permanente. ”Así que el CAE no lo incorporaría en esta discusión de cómo va a financiar el programa, es una sola vez”, repitió.

“Pero es un componente dentro del plan de cuatro años”, se le preguntó.

“Sí, pero no irroga gasto permanente. Nosotros hemos planteado, uno -y creo que los cuatro estamos de acuerdo en esto- que la primera prioridad es el crecimiento. 500 millones de dólares es un punto de crecimiento para el país”, contestó.

Consultados por La Tercera, desde su comando precisaron que el exministro se refería a que serían los recursos de recaudación tributaria que se obtendrían por cada punto extra de crecimiento. Pero el parecer el candidato se estaría quedando corto.

El exsubdirector de Presupuestos entre marzo 2018 y enero de 2020, Mauricio Villena, indicó que “un punto de crecimiento son aproximadamente US$ 600 millones de mayor recaudación”. Sin embargo, un punto del PIB -explicó el también decano de Economía y Empresas de la UDP- estaría entre US$ 3.000 millones y US$ 3.500 millones.

Debido a la caída del PIB de 6% provocado por la pandemia, la equivalencia también se ha resentido, ya que en una columna de la sección General Management del actual ministro de Hacienda, Rodrigo Cerda, en 2015 afirmaba que “por cada punto de crecimiento se pueden recaudar en impuestos cerca de US$ 700 millones adicionales”.

Briones e igualdad de género: verdadero

El candidato de Evópoli, Ignacio Briones, aseguró que es “full partidario de avanzar en la igualdad de género y que las mujeres tengan las mismas oportunidades que los hombres. Los mismos derechos. Los mismos accesos al trabajo”. Por ello sostuvo que hay que “recuperar el empleo de las mujeres que ha tenido un retroceso de diez años”.

Efectivamente la participación de la mujer en el empleo total fue brutalmente afectada por la pandemia, principalmente por dos causas. Una, porque al estar los colegios cerrados, ellas retornaron a los hogares a las labores tradicionales de cuidado; y dos, porque tienen presencia importante en el área de servicios. Estos se han visto seriamente perjudicados con las cuarentenas y medidas restrictivas a propósito del Covid-19.

“La crisis socio-sanitaria producto del Covid 19 ha generado una gran caída de la fuerza de trabajo, fenómeno que se ha concentrado especialmente en las mujeres. Entre febrero y julio del 2020 la tasa de participación femenina se redujo desde el 53% al 41%, lo que equivale a una década de retroceso en el punto más álgido de la pandemia”, confirmó la presidenta ejecutiva de ComunidadMujer, Alejandra Sepúlveda.

Así también agregó que el Banco Central informó que el empleo de las mujeres es el que se ha recuperado más lento, y que al trimestre febrero-abril 2021 la tasa de participación femenina estaba en el 46%. “El acceso al trabajo no es solo un tema de libertad individual y de condiciones de acceso y oportunidades. También importan la calidad, las opciones de desarrollo laboral en igualdad de condiciones y en eso estamos al debe, por el mayor costo de contratación de las mujeres en razón de la maternidad, la falta de corresponsabilidad social y parental de los cuidados y también la brecha salarial de género”, remarcó Sepúlveda.

Lavín reitera que “no hay” vehículos blindados en La Araucanía: cuestionable

Ya lo había dicho el 22 de junio, en el debate televisivo que organizó CNN y Chilevisión.

Ayer en la mañana, abordando la situación de violencia en La Araucanía, el candidato de la UDI, Joaquín Lavín, volvió a afirmar que “no es posible que Carabineros no tenga los vehículos blindados para entrar a todos los lugares”. En el debate se le dijo que Carabineros ya había afirmado que esto no es así, a lo que él replicó: “Sé que no los tiene. No tiene los suficientes, podrá tener algunos, pero no los suficientes”.

Consultados por La Tercera, desde Carabineros recalcaron que por motivos logísticos no se puede entregar el número preciso de vehículos que mantienen en La Araucanía. Estos son los Mowag, del año 82-87, y los Panhard del año 2009 y 2015. Estos vehículos participan en todos los procedimientos donde son requeridos entregando seguridad al personal tanto en sus traslados como en sus despliegues operativos, explicaron desde la institución.

En el comando retrucan que el exalcalde visitó en La Araucanía a lugares tomados donde personal de Carabineros le mostró los autos que tenían y que no eran blindados. Recalcan que él lo que ha afirmado es que en realidad no son suficientes.

Sichel dice que un cabo gana $ 305 mil: cuestionable

También en términos de sus propuestas sobre seguridad ciudadana, el abanderado independiente Sebastián Sichel propuso reforzar Carabineros. En esa línea, el exministro planteó que se deben entregar más recursos a la institución policial.

“Hay que reforzar Carabineros. Aumentar los recursos para Carabineros. Y además armar una policía especializada en tráfico, como la DEA (...) Más dinero a Carabineros. Un cabo en Chile gana 305 mil pesos. Por lo tanto aumentar la escala de sueldos como se hizo en la PDI hace algunos años atrás. Mejorar los sueldos. Aumentar la dotación y respaldar la acción de Carabineros”.

La Tercera consultó a Carabineros cuál es el monto que gana un uniformado. La institución respondió que se debía analizar la información publicada en la web oficial respecto de la escala de remuneraciones.

En ésta, se aprecia que es inexacta la expresión. En Chile existe el rango de “Cabo 1ero.” y “Cabo 2do.”. Los primeros ganan un sueldo bruto de $ 1.073.955, que en imponible queda en $ 564.276, mientras que los segundos obtienen mensualmente $ 862.070, que finalmente queda en $ 368.777 imponibles.

Consultado el comando de Sichel, no quisieron participar de este ejercicio.