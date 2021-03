Gabriel Rada, director de fundación Epistemonikos: “Este es el minuto en que se trata de hacer todo lo posible para evitar el colapso del sistema de salud”

El médico Gabriel Rada dirige la fundación Epistemonikos, que recaba información científica sobre temas sanitarios, y el centro Evidencia UC, que apoya la toma de decisiones sobre la base de data verificada. La semana pasada fue invitado -por la presidenta del Colegio Médico, Izkia Siches- a la comisión especial del Senado para exponer sobre los alcances de la pandemia en el país y las actividades que implican más riesgo. Y en esta entrevista analiza el momento actual del rebrote de Covid-19, que hoy muestra sus peores números en el país.

Ya se ha descrito que hay cierta “fatiga pandémica” en la población. ¿Tendrá efectividad la cuarentena total en la Región Metropolitana?

Este es un momento en el que se justifican todo tipo de medidas, incluso aquellas que podrían ser de una efectividad menor. Este es el minuto en el que se trata de hacer todo lo posible para evitar el colapso del sistema de salud, que ya está en colapso o al borde del colapso, dependiendo de la definición que uno ocupe. De hecho, la definición de colapso basada solo en el porcentaje de camas críticas ocupadas es muy compleja, porque la capacidad es “elástica”. O sea, que es posible manipular -no en el mal sentido de la palabra- si es que se crean más camas o si se crean camas no atendidas por especialistas en medicina intensiva, o si se utilizan ventiladores subóptimos. Se puede llegar a un escenario en el que efectivamente tienes muchas camas críticas, pero no todas ellas con cuidados óptimos, incluyendo recursos humanos. Entonces, todas esas variables hacen que pueda ampliarse la capacidad del sistema de salud, pero las consecuencias para los pacientes y la mortalidad siguen elevándose y el riesgo es muy grande. El contexto epidemiológico es un contexto en el cual todas las medidas que existen a la mano son razonables de considerar.

¿Cómo se explica que en paralelo a un exitoso proceso de vacunación los números sean peores a los registrados durante la primera ola?

Necesitamos ponernos en el escenario de que la vacunación podría no ser suficiente. Si no nos ponemos en ese escenario, nos va a volver a ocurrir que no vamos a tener toda la estructura necesaria para poder, efectivamente, controlar la pandemia. Necesitamos que exista una trazabilidad eficiente, necesitamos que haya un buen control de fronteras, necesitamos que el plan “Paso a Paso” siga una lógica sanitaria. Es decir, se necesitan una serie de cosas que de alguna manera han estado desdibujadas. Yo no diría que la situación es de ausencia de medidas, sino que ha habido un problema importante en ciertas discordancias de algunas medidas.

¿Dónde se debería poner el acento en esta nueva cuarentena? ¿Más restrictiva, pero de menor duración?

Toda la experiencia internacional y nacional muestra que entre más se prolongan las cuarentenas, mientras más intensivas son, menor es la adherencia de la ciudadanía. La gente se va cansando y eso pasa en todas partes, independiente de los distintos métodos que se hayan ocupado para hacer que la cuarentena sea efectiva. Pero hay distintos factores que han logrado aumentar la eficacia de las cuarentenas. Hay dos principales: el primero, el apoyo económico. Los países que han tenido importantes niveles de apoyo económico, un sueldo universal garantizado, han logrado mucho mayor éxito que los que no. El segundo componente es la comunicación. Los gobiernos y países que lo han hecho bien, en términos de la comunicación a la ciudadanía, con distintas técnicas, han logrado también mejor control, mejor adherencia a estas medidas restrictivas.

Por cada caso índice hoy se trazan 2,5 contactos estrechos. ¿Se debe mejorar la trazabilidad?

Pasan dos cosas: la trazabilidad no tiene una importancia real hoy, durante la crisis. Cuando hay una gran circulación comunitaria, con la cantidad de casos que tenemos hoy día, la verdad es que la trazabilidad pierde un poco el sentido. O sea, está sobrepasada. Pero sí es fundamental que funcione cuando tengamos una mejora de la situación pandémica y tengamos que enfrentar rebrotes o las nuevas variantes.

¿Las variantes del virus pueden configurar una “segunda pandemia”, como señaló la canciller Angela Merkel?

Van a ser un tema, totalmente. Entonces, que la trazabilidad esté funcionando significa que vamos a estar en una mejor situación de hacer este frente a la posible entrada de variables que se comporten de una manera más agresiva, ya sea por mayor infectividad o mayor gravedad. Esto es algo que todos los científicos del mundo coinciden en que es muy seguro que va a ocurrir, o que la probabilidad de que ocurra es muy alta. Y para poder manejar eso, desde el punto de vista práctico, que significa tener una pandemia sobre otra pandemia, es necesario que la trazabilidad esté funcionando.

¿Qué aspectos toman relevancia para que la trazabilidad funcione?

Hay varios, pero uno es que los países que tenían montados sistemas de registro electrónico, tecnológico, integrados y extensos estaban en una mejor condición que los que no. Haber tenido ese sistema montado al principio de la pandemia es algo que claramente hizo una diferencia. Ahí hay una primera lección para futuro de que en medio de una crisis no es posible arreglar cosas estructurales, o es muy difícil. Países como Australia, Nueva Zelandia y China tenían sistemas que realmente permitieron la trazabilidad desde prácticamente el día uno, con altísimos niveles de eficiencia y tecnología. Entonces, esa es una primera lección. Y después, lo otro es que los sistemas basados en tecnología son muy superiores a los sistemas manuales. Eso también yo diría que es uno de los desafíos pendientes. Chile tiene un excelente nivel de desarrolladores de software y se podría abordar este desafío. En países como China, todas las personas antes de ingresar al transporte público, antes de ingresar a un restaurante, antes de ingresar a cualquier lugar en el que pueda haber riesgo de contagio, tienen que escanear el celular, y a través de eso se va generando una trazabilidad que es prácticamente automática.

¿Habrá, efectivamente, inmunidad de rebaño de aquí a fines de junio, como han señalado las autoridades de gobierno?

Las vacunas tienen distintas eficacias. Algunas parecen ser muy eficaces contra el contagio, y otras menos, pero sí protegen contra la enfermedad grave. En base a toda la información que se ha dado a conocer de Sinovac, que no ha sido el total, pues no ha habido tanta celeridad desde el punto de vista de las investigaciones como quisiéramos, pareciera ser una vacuna que tiene una eficacia relativamente modesta contra el contagio y muy alta contra las enfermedades graves. Eso significa que para alcanzar la inmunidad de rebaño se van a necesitar altísimos niveles de vacunación, porque, en el fondo, el virus va a seguir circulando, la gente se va a seguir contagiando, pero las personas que estén vacunadas no van a tener una enfermedad grave. Entonces, finalmente lo que hay que lograr es que prácticamente el total de población esté protegida de la enfermedad grave, porque no se va a poder conseguir el objetivo -o solamente con niveles muy altos de vacunación- de cortar la circulación viral. Eso parece bastante difícil de lograr en las condiciones actuales por la vacuna que estamos utilizando, y todo esto sin considerar los efectos que puedan tener las variantes.

¿Cómo se ven aspectadas las vacunas que se están utilizando -Pfizer y Sinovac- en el país frente a las variantes conocidas?

Aparentemente, y por su tipo, CoronaVac (del laboratorio Sinovac) tendría un mejor desempeño al seguir siendo activa frente a variantes, porque como es el virus inactivado, genera muchos tipos de anticuerpos distintos, a diferencia de vacunas como la de Pfizer o la de Moderna, que son de RNA mensajero, que generan un solo anticuerpo. Entonces, eso hace que cualquier mutación o variante, que justo incorpore el sitio del virus en el que actuaba ese anticuerpo, hace que sea menos efectiva. Entonces, por un lado, la buena noticia de estar usando una vacuna como CoronaVac, es que podría ser más resistente ante diferentes variantes, pero eventualmente puede aparecer -y hay que ponerse frente el escenario- una variante que tenga escape a la vacuna CoronaVac. Siempre es importante empezar a pensar en esos escenarios, por eso la importancia de la trazabilidad, del cierre de fronteras y de otras medidas.