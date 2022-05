“La Constitución de los derechos”: el relato detrás de la primera pieza audiovisual por el Apruebo del FA

“Esta será la #ConstituciónDeLosDerechos. Pondrá su foco y atención en la vida digna de las personas. Trabajamos para crear las condiciones necesarias para que en Chile se viva con tranquilidad y humanidad. Para ello necesitamos un Estado presente en la vida política y social”.

El tuit del convencional constituyente del Frente Amplio (FA) Jaime Bassa, del 11 de abril, es el primer registro en redes sociales con el concepto “Constitución de los derechos”. Ese mismo relato adoptó la coordinación del FA, de cara a la articulación por el Apruebo para enfrentar el plebiscito del próximo 4 de septiembre.

Así, hace algunos días, desde el colectivo se comenzó a publicar un primer video de 44 segundos llamando a respaldar la nueva Constitución, el que fue compartido por parlamentarios y convencionales del bloque.

“Han sido décadas de luchas en las calles. Hemos dado mucho y las mejoras han sido pocas. Pero hoy avanzamos: hacia pensiones justas, hacia una salud para todos y todas, hacia una educación de calidad. Avanzamos hacia los cambios que por tantos años exigimos y necesitamos. Hoy, por fin, tenemos la oportunidad de poner fin a la injusticia y construir un país con derechos para todas y todos, para vivir con dignidad. Por una vida mejor para todas y todos, vamos por la Constitución de los derechos”, dice la voz en off de la pieza audiovisual difundida.

Diego Díaz, quien se está haciendo cargo del proceso constituyente desde Revolución Democrática (RD), junto a Elisabet Gerber y a la convencional Beatriz Sánchez han iniciado la coordinación para un comando único por la opción favorable a una nueva Constitución que, hasta ahora, aúna a 11 partidos y movimientos. En el frente audiovisual, Sandra Aguilera (RD) se está haciendo cargo de ese despliegue.

Énfasis en derechos sociales

La “franja web”, que ha comenzado a circular en los últimos días, es una de las primeras acciones concretas de esta coordinación que aspira también a sumar de lleno al bloque oficialista del Socialismo Democrático (PS-PPD-PL-PR), quienes si bien han asistido a algunas de las reuniones que se están realizando todos los jueves, ya han advertido que la campaña como tal la iniciarán una vez que se disuelva el pleno y la propuesta de una nueva Carta Magna haya finalizado.

Díaz explica que el despliegue audiovisual aún se enmarca en un relato más “informativo” -dado que aún no se puede iniciar la campaña como tal, llamando a votar por una opción en particular-, y que apunta al contenido de los derechos sociales incluidos en la nueva redacción propuesta por la Convención y no a una “antítesis” de la Constitución de Pinochet, eslogan que se había instalado dentro de algunos sectores de la izquierda.

“Estamos preparando varias piezas audiovisuales desde el Frente Amplio y como Apruebo Dignidad. Hemos ido identificando cuál es la ‘tecla’ correcta, porque nuestro diagnóstico es que el relato tiene que tener como base dar a conocer los cambios concretos de la nueva Constitución”, explica.

Lo anterior, detalla el coordinador de RD, se define en función de los distintos estudios de opinión que circulan sobre el plebiscito de salida y a un sondeo en particular: una encuesta que el mismo gobierno dio a conocer a los partidos en una de las reuniones del comité político a inicios de este mes.

Según los datos que maneja el gobierno sobre el proceso -dados a conocer por La Tercera-, estos muestran que del casi 80% de la población que votó Apruebo en el plebiscito de entrada de octubre de 2020, hay una fuga en torno al 40% que hoy se declara indeciso o que derechamente ya no vota Apruebo, sino que Rechazo. A su vez, del porcentaje de indecisos hay un 20% que es irrecuperable y otro 20% que aún podría apostar por aprobar la propuesta de nueva Constitución, pues sus aprensiones no tienen que ver con el contenido o a una resistencia frente al cambio, sino que al actuar de los convencionales y distintas polémicas surgidas en torno al proceso.

Así, los próximos videos abordarán “derechos concretos” incluidos en el borrador, referentes a salud, educación, vivienda, entre otros.

La convencional Beatriz Sánchez -quien se ha encargado de coordinar los avances del comando con los constituyentes del Frente Amplio- dice que “si bien aún no tenemos un eslogan de campaña definido, uno de los marcos es la Constitución de los derechos, porque la campaña que venga será propositiva y convocante. En eso, uno de los temas a resaltar tiene que ver con los derechos sociales, no solo los que se tomaron el petitorio del estallido, sino también los que vienen exigiéndose por años y en eso parte de las frases que vamos a relevar o que vamos a poner en ‘primera línea’ está la Constitución de los derechos. La idea es tomar el catálogo de derechos actual y salir a explicar cómo les cambia su día a día a las personas con la nueva Constitución”.

Campañas fuera de los partidos

Fuera de los partidos se constituyó la plataforma colaborativa “Aprueba x Chile”, que agrupa a cerca de 50 organizaciones -como la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), Ukamau, Abofem, entre otras-, quienes ya han publicado piezas audiovisuales y gráficas de campaña. “Con la misma A que aprobamos, avancemos a un Chile mejor”, dicen en el primer video difundido en redes sociales.

En la página https://www.apruebaxchile.cl/ también ya está disponible un “kit gráfico” de campaña descargable, con afiches, logotipos e imágenes de portada para redes sociales como Twitter y Facebook.