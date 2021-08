Las cuatro inhabilidades que marcan los ocho meses de Alberto Espina en el CDE

El 9 noviembre pasado llegó a formar parte del Consejo de Defensa del Estado (CDE) el exministro de Defensa, Alberto Espina. Este fue nombrado por el Presidente Sebastián Piñera, luego de encabezar esa cartera entre marzo de 2018 y julio de 2020, cuando salió en un cambio de gabinete marcado por la necesidad del gobierno de ordenar políticamente a su coalición. En su reemplazo entró el entonces diputado RN Mario Desbordes, quien duró cinco meses en el cargo.

La designación de Espina fue entonces cuestionada por funcionarios del CDE, quienes criticaron que su llegada respondiera “hacia una retribución de la lealtad política, y no la selección por méritos”.

El exministro se integró al comité laboral medioambiental de la institución, el que también integra el abogado Jaime Varela. Hasta junio de este año, también formaba parte de este comité la abogada Clara Szczaranski, pero tras 27 años renunció a la institución, a los 74 años de edad, a un año de que se cumpliera la edad límite para permanecer como consejera. Aún está pendiente la nominación de su reemplazante por parte del Mandatario.

La Tercera PM consultó vía Ley de Transparencia cuántas causas ha revisado Espina desde que llegó al CDE y sobre cuáles casos se ha inhabilitado de intervenir como consejero, ya que estos definen si es que el organismo se querella o se hace parte en variados casos en los que sean de interés para el Fisco o en los que estén involucrados funcionarios públicos. Uno de los últimos casos en que tuvo que votar si el CDE se querellaba o no, fue uno en contra del exdirector de la PDI, Héctor Espinosa, por malversación de caudales públicos, falsificación de instrumentos públicos y lavado de activos.

En total, de acuerdo al CDE, desde que comenzó a trabajar para la institución Espina ha conocido de 646 casos vistos en el consejo pleno y de 520 revisados en el Comité Laboral Medioambiental.

“Cabe precisar que con ‘casos’ nos referimos a aquellas consultas que van al consejo pleno y al comité respectivo, pudiendo ocurrir que un mismo asunto haya ido más de una vez en consulta al consejo pleno o al comité correspondiente”, explica el documento.

¿Y de cuáles causas no participó? Se trata de cuatro que se dieron, y la mayoría tiene que ver con hechos que se cruzan con su periodo como ministro de Defensa.

El 1 diciembre pasado se abstuvo de intervenir en la propuesta de transacción en la causa laboral a un funcionario de las Fuerzas Armadas, “porque el decreto que llamó a retiro al actor fue suscrito por él en su calidad de ministro de Defensa”.

Luego, el 27 de abril de este año, Espina se abstuvo de conocer la causa laboral sobre un despido injustificado, debido a que “el desempeño del actor en el Ministerio de Defensa ocurrió mientras él era el titular de la cartera”.

Después, el 11 de mayo pasado se abstuvo de intervenir en la cuenta del comité penal “relativo al estado de las aristas fraude masivo en el Ejército, referidas a intervenciones telefónicas a periodistas”. Y dijo que si bien los hechos ocurrieron en 2017, un año antes de que asumiera como ministro, y que no tiene participación en los hechos, prefería inhabilitarse en consideración al consejo y como muestra de transparencia.

Por último, el 12 de mayo se abstuvo de conocer y resolver la causa civil “Anfruns y Compañía Limitada” con el Estado de Chile en el Comité Laboral Medioambiental. El caso es sobre una reclamación de monto de indemnización por expropiación y lo hizo “por afectarle causal de parentesco con la contraparte”. En este último, la contraparte es un primo lejano de Espina, Juan Pablo Anfruns Barros, quien ingresó al Tercer Tribunal Civil de Santiago una demanda de reclamación que asciende a $ 2.654 millones por la expropiación de parte de un inmueble, ubicado en avenida Ossa, en La Reina. “La parte o sector expropiado corresponde al lote nº 2 del proyecto denominado ‘Concesión Américo Vespucio Oriente. Tramo avenida El Salto-Príncipe de Gales”.

Además, según fuentes del CDE, existen causas que sí están vinculadas a actores de las Fuerzas Armadas y de Defensa, de las que Espina no se ha inhabilitado debido a que esos hechos no fueron suscritos por él, por lo que no estaría involucrado en los mismos.