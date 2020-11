El debut de Alberto Espina en el Consejo de Defensa del Estado: integrará Comité Laboral Medioambiental

Luego de que el viernes pasado el Presidente Sebastián Piñera lo designara abogado consejero del Consejo de Defensa del (CDE), ayer lunes Alberto Espina tuvo su primera reunión con el presidente del organismo, Juan Antonio Peribonio. Ambos se conocen desde hace años: Peribonio fue su jefe de gabinete cuando era diputado y fue secretario general de RN cuando Espina era el presidente del partido.

En este encuentro, el presidente del CDE le informó al exministro de Defensa de Piñera que va a integrar el Comité Laboral Medioambiental, junto a los abogados Clara Szczaranski (designada por Eduardo Frei) y Jaime Varela (designado por Michelle Bachelet). En este comité se estudian temáticas laborales, medioambientales, expropiaciones, libre competencia y compras públicas y tributarias.

La institución tiene como función defender los intereses del fisco en diferentes ámbitos judiciales y se divide en cuatro comités. Cada uno de ellos está integrado por tres abogados consejeros.

En total, son 12 abogados consejeros los que integran el pleno -todos designados por el Presidente de la República- y se reúnen todos los martes desde las 15.00. Hoy será el primer pleno en que Espina participará. Lo hará desde las mismas oficinas del CDE.

El aterrizaje, de todas maneras, no ha estado alejado de complicaciones. El mismo día que el Mandatario lo designó en el puesto -cargo que puede ejercer hasta los 75 años y su remoción debe ser por acuerdo del Senado- los funcionarios del organismo difundieron una carta abierta en la que cuestionaron su llegada. “Nos parece a lo menos cuestionable que tal nombramiento recaiga en quien fuera recientemente miembro de su equipo político; ello fomenta las aprensiones y reparos de la ciudadanía en orden a que las designaciones se orientan hacia una retribución de la lealtad política, y no la selección por méritos”, dice la misiva.

Incluso, hoy en la tarde la Asociación Nacional de Funcionarios junto a la de abogados del organismo, definirán si es que intentarán o no impugnar el nombramiento de Espina a través de una presentación en Contraloría, aludiendo a que más allá de tener 15 años de ejercicio de la profesión, es importante entender qué es lo que se entiende por tener esa experiencia laboral y si eso lo capacita o no para ser consejero.

En el círculo cercano a Espina ven que la crítica de los funcionarios no tiene asidero. Dicen que por ley el requisito para ser consejero es que la persona tenga 15 años de experiencia como abogado y que Espina tiene 28 años de experiencia como miembro de la Comisión de Constitución del Senado y de la Cámara. Además, señalan que el ejercicio de profesión de abogado no dice relación con litigar o no litigar.