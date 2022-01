Macron critica a las personas no vacunadas

El Presidente Emmanuel Macron desató una ola de críticas de su oposición política el miércoles al usar un término vulgar para atacar a las personas que no han sido vacunadas contra el Covid-19, enmarcando su negativa a vacunar como una traición a la ciudadanía francesa.

“Los no vacunados, realmente quiero molestarlos”, dijo Macron en una entrevista con el periódico Le Parisien, usando una palabra vulgar, emmerder, que puede significar “joder”. “Socavan la solidez de una nación. Cuando mi libertad amenaza la de los demás, me vuelvo irresponsable. Una persona irresponsable ya no es un ciudadano”.

Los comentarios de Macron se publicaron el martes por la noche, cuando los legisladores estaban considerando la legislación solicitada por su gobierno para endurecer las reglas de vacunación de Francia. La propuesta requeriría que las personas estén completamente vacunadas para ingresar a restaurantes, gimnasios y otros lugares de reunión, eliminando una opción que permitía a los no vacunados mostrar una prueba de Covid-19 negativa tomada en las 24 horas anteriores para acceder a dichas áreas.

El Presidente de Francia, Emmanuel Macron, encabeza una reunión especial del gabinete desde Fort de Bregancon, en Bormes-les-Mimosas, el 27 de diciembre de 2021. Foto: Reuters

Los legisladores suspendieron inmediatamente la sesión, retrasando el debate sobre el proyecto de ley y probando el plan de Macron de tener la legislación en vigor para el 15 de enero.

“Estas declaraciones del presidente de la República son indignas, irresponsables, despectivas”, dijo Damien Abad, líder de Los Republicanos, el principal partido conservador de Francia. “No podemos trabajar en estas condiciones”.

Es probable que los comentarios de Macron aviven el debate sobre las vacunas en Francia solo unos meses antes de una elección presidencial que las encuestas esperan que sean ajustadas. Los candidatos que se postulan contra Macron denunciaron inmediatamente sus comentarios, buscando atacar su manejo de la pandemia.

Una mujer con un vendaje que dice "Sin vacuna, sin pase" protesta en Toulouse contra el pase de salud obligatorio por el Covid-19, el 14 de agosto de 2021.

Marine Le Pen, líder del partido de extrema derecha Agrupación Nacional, acusó a Macron de “establecer una especie de guerra contra una parte del pueblo francés que no ha violado ninguna ley”.

Las políticas de Macron parecen contar con el apoyo de gran parte del público francés. Su popularidad ha aumentado en los últimos meses, ya que se ha negado a imponer confinamientos más amplios a los que han recurrido otras naciones europeas ante los crecientes casos de Covid-19. En cambio, su gobierno se ha basado en estrictas restricciones para los no vacunados, con la esperanza de que las altas tasas de inoculación puedan evitar que los casos de Covid-19 abrumen a los hospitales del país. Casi el 90% de los franceses de 12 años o más están completamente vacunados.

Las encuestas muestran que Macron ganaría la primera ronda de las elecciones presidenciales, programadas para el 10 de abril, con alrededor de una cuarta parte de los votos. También ganaría una segunda vuelta dos semanas después, según las encuestas, derrotando a Le Pen, Valérie Pécresse, de Los Republicanos, o Éric Zemmour, el comentarista de televisión de extrema derecha.

Un hombre se toma una prueba de Covid-19 en la Avenida de los Campos Elíseos en París, el 5 de enero de 2022. Foto: AP

Macron aún no se ha declarado candidato en las elecciones y se negó a hacerlo en su entrevista con Le Parisien, pero se espera que se presente nuevamente.

El alboroto del martes por la noche se produjo después de que la legislación sobre vacunas de Macron ya se había retrasado el lunes debido a las preocupaciones de la oposición.

“Emmanuel Macron sabe que hay un debate en la Asamblea, que es un tema de tensión”, dijo Alexis Corbière, legislador del partido de extrema izquierda Francia Insumisa. “¿Qué interés encuentra en usar estas palabras?”.