Nuevo acercamiento: oposición cede espacio a la “Centroizquierda por el Rechazo” en la franja

Será este viernes, a las 12.45, que se emitirá un especial nuevo capítulo de la Franja Ciudadana por el Rechazo, a cargo de los partidos de Chile Vamos. ¿La particularidad? En esta pieza audiovisual la oposición definió ceder cerca de un minuto para que aparezca ahí un spot publicitario de la “Centroizquierda por el Rechazo”, agrupación que reúne a referentes como los senadores DC Ximena Rincón y Matías Walker; los exconvencionales Felipe Harboe (ex PPD) y Fuad Chahin (DC) y la exagregada de Cultura Javiera Parada (ex RD), entre otros.

Esto viene a suponer un nuevo acercamiento de esos sectores con Chile Vamos, luego de que tanto Walker como Rincón promovieran una enmienda -ahora despachada a ley- para rebajar el quórum de las reformas constitucionales de 2/3 a 4/7. Desde ese hito han confluido y han dialogado la forma de hacer campaña por el Rechazo.

Según fuentes conocedoras de las tratativas, eso derivó en que el último tiempo existan diálogos entre los enlaces de Chile Vamos para ver la franja -Gonzalo Müller (UDI), Bernardo Fontaine (RN), Jorge Selume (Evópoli) y Marco Antonio González (Partido Republicano)- y la agrupación de la “Centroizquierda por el Rechazo”. De ahí que estos últimos enviaron un video a la derecha para que aparezca en la franja, lo que volverá a ocurrir en la emisión que se haga durante la noche.

Las mismas fuentes sostienen que en esta pieza audiovisual no aparecerán figuras políticas -manteniendo la estrategia del sector de que los políticos salgan de la primera línea- y será más bien una voz en off la que haga un relato de las razones de la “Centroizquierda por el Rechazo” de no aprobar la propuesta de Carta Fundamental elaborada por la Convención Constitucional.

Al igual que estos referentes, otras agrupaciones de centroizquierda también han confluido con Chile Vamos, por ejemplo, el grupo “Amarillos por Chile”, el cual integran representantes de la ex Concertación y que cuentan con su propio espacio en la franja televisiva.

Hasta ahora, la estrategia de Chile Vamos para los registros emitidos por televisión ha sido ceder el espacio a referentes de la sociedad civil para que sean ellos los que decidan qué mensaje entregar. Por lo mismo, han coordinado con algunas entidades como Mentoras, Salud Libre, Con mi Plata No y Cabilderos, entre otras, para emitir los mensajes.

Las piezas audiovisuales han estado a cargo de los cineastas Freddy del Pino y Diego Perry, sin embargo, ha generado polémica que -en otro espacio del Rechazo, a cargo del Partido de la Gente-, haya aparecido el diputado Gaspar Rivas haciendo campaña por esa opción. Ello debido a que la idea era mantener a los políticos fuera de la primera línea y también generó polémica el hecho de que Rivas es una figura controversial, que ha sido cuestionada durante el último tiempo por afirmar que hará justicia por sus “propias manos” para combatir la delincuencia en el país.

El lanzamiento de la pieza de la “Centroizquierda por el Rechazo” se da en momentos en que también se ha cuestionado que la franja no ha innovado con nuevos videos.