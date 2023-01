Superintendente de Salud afirma que “sería una locura” dejar caer el sistema de isapres “y no estoy loco”

Rodeado de exautoridades del gobierno anterior, este jueves el superintendente de Salud, Víctor Torres, definió asistir a un seminario para “romper un poquito ese silencio, pero para poder dar señales tranquilizadoras” respecto de la crisis que acusan estar viviendo las isapres.

“No hablar no significa que no estemos trabajando. No hablar significa que estamos haciendo la pega y que entendemos que no podemos transmitir cualquier información”, dijo en el auditorio de la Universidad Autónoma, donde estuvieron escuchándolo en primera fila el expresidente Sebastián Piñera; la exministra de la Mujer, Isabel Plá; la exsubsecretaria de Salud Pública, Paula Daza; además de varios exsuperintendentes de Salud.

Es que precisamente una de las organizadoras del seminario “Crisis en las isapres. ¿Cuáles son las causas y soluciones?”, fue la exministra de Desarrollo Social, Karla Rubilar, que actualmente es académica y jefa de la unidad de salud pública de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Autónoma.

El seminario ocurre justo a pocos días de que el presidente de la Asociación de Isapres, Gonzalo Simon, hiciera un llamado al regulador a adelantar los lineamientos generales respecto al modo en que pondrá en marcha el fallo que dictó el 30 de noviembre la Corte Suprema, el que ordena aplicar la nueva tabla de factores a todos los afiliados y restituir los cobros en exceso y cuya implementación le corresponde a la Superintendencia de Salud, para lo cual deben revisar 42 mil planes que tienen 995 tablas vigentes.

Además, todo ello ocurre en momentos en que Torres ha preferido guardar silencio en las últimas semanas, mientras la ministra de Salud, Ximena Aguilera, aseguró hace un par de días que están trabajando en propuestas para fortalecer Fonasa por “cualquier eventualidad que ocurra con las isapres”, lo que dejó a la industria aún más inquieta de cara a un fallo que creen que podría acabar con las isapres en caso de que se aplique con una “mala metodología”.

Bajo este escenario fue que Simon partió alertando en su exposición de este jueves que “el acceso a la atención de salud está amenazado, está en un grave riego. Si no se toman las medidas a tiempo, si no se realizan las acciones que se deben realizar oportunamente, va a haber una crisis sanitaria”.

Y las palabras que Simon dijo a continuación no dejaron indiferente al regulador, quien contestó cada una de sus afirmaciones en su exposición posterior. Esto, porque el líder de las isapres señaló que “el articulo 171 (...) dice que las prestaciones de salud, las licencias médicas, las atenciones en general, se financian con las cotizaciones que enteran las personas (...) y el primer artículo, el que define a las isapres, establece que tiene que haber un equilibrio entre las cotizaciones que se están recibiendo, y los beneficios que se están otorgando”.

Ahí planteó que en la práctica eso no ha ocurrido, ya que antes de llegar al año 2019, “el funcionamiento normal era que había un equilibrio entre lo que se estaba recibiendo como cotización y lo que se estaba entregando como beneficio, que estaba en torno al 100% (...) ¿Por qué estamos en una crisis el día de hoy? Porque eso cambió en los últimos dos años, y se produce un crecimiento ya no del 100%, sino que es del 107%. Eso quiere decir que las isapres están recibiendo $100 y están utilizando $107 para poder financiar las prestaciones que tienen pactadas”.

Ahí Simon planteó: “¿Tiene solución? Nosotros pensamos que sí. Pensamos que absolutamente tiene solución, pensamos que incluso no es difícil la solución. Pero depende de lo que vaya a hacer en el cortísimo plazo el gobierno, y en especial, la Superintendencia de Salud”.

Cuando llegó el turno de Torres, el superintendente partió agradeciendo la invitación que le hizo la Universidad Autónoma, “aunque pareciera que está un poquito en desequilibrio el panel, pero bueno, uno tiene que estar en todas las circunstancias”, dijo.

Luego, comentó que “el artículo 171 de la ley establece efectivamente que las isapres puedan utilizar cotizaciones legales, o superiores convenidas, (pero) en ningún caso la ley establece una garantía de equilibrio entre las ganancias y pérdidas, eso es un ámbito meramente de la gestión”.

A continuación el superintendente respondió al líder de las isapres: “Gonzalo decía que la situación no es difícil, y que depende del gobierno y de la Superintendencia. Yo quiero decir que efectivamente esto depende mucho más allá del gobierno y de la Superintendencia... También depende de las isapres, de cómo somos capaces de ponernos de acuerdo en algunas cosas, si pensamos en una salida posterior más allá del fallo”.

También dijo: “Yo entiendo cuando se plantea que la decisión que adopte la Superintendencia determinará si continúan o no las isapres. Voy a ser en esto también un poco enfático, asumiendo el rol del regulador: en cualquier sistema es una anomalía que los regulados quieran intentar coaccionar al regulador. Hay que tener cuidado con eso. Yo entiendo el sentido de responsabilidad, el accionar de la Superintendencia debe cumplir dentro de dos límites que son muy claros: una es la sentencia de la Corte, y otra es la legalidad vigente. Nada que nosotros determinemos puede pasar por fuera de aquellos límites”.

Entre otras cosas, el superintendente recalcó: “¿Hay sentido de urgencia? Lo hay, pero la misma responsabilidad indica que vamos a tener que ocupar más tiempo de lo que quisieran quizás las isapres, pero menos tiempo del que nos ha dado la Corte. De todas maneras, aquí no hay ningún tipo de definición de dejar caer el sistema, eso sería francamente una locura, y nadie está buscando algo como eso”.

Asimismo, Torres mencionó que “en ningún caso el silencio significa que estemos dejando caer, sino que tiene que ver con la prudencia del efecto que pueda tener cualquier cosa que digamos, y que nos impida posteriormente poder adecuar de mejor forma.”

En paralelo, indicó que “no es que nos vayamos a tomar los seis meses (para dictar las instrucciones), yo entiendo que tiene que ser antes, no sé cuánto antes, no me pidan fecha hoy día”.

Torres reiteró varias veces que que esto requiere de “racionalidad” y “prudencia”, pero también agregó “responsabilidad”. En esa línea, señaló que “nosotros no estamos por optar para inhabilitar operativamente a las isapres, bajo ningún punto de vista eso ha sido algo que nosotros quisiéramos ni algo que nosotros nos propusiéramos”.

“No estoy loco”

Una vez que terminaron sus exposiciones, Simon y Torres conversaron unos minutos a solas en el escenario. Posteriormente, en un punto de prensa, consultado sobre sus dichos, cuando dijo que sería una locura dejar caer el sistema, Torres agregó: “Dije que sería una locura y no estoy loco. Evidentemente, estamos intentando modelar de qué forma se amortigua cualquier efecto que pudiera existir eventualmente sobre la situación actual. Eso no implica que no vayamos a cumplir el fallo o que vayamos a establecer algo fuera del marco legal. Quiero dejar eso súper en claro, porque la dificultad del problema tiene que ver no con todas las ideas que pueda haber para resolver esto, sino que tiene un marco, y evidentemente tiene un efecto, y eso es lo que estamos midiendo, precisamente para que no ocurra lo que se ha imputado muchas veces de forma equivocada”, señaló.

Y respecto de lo informado por la ministra de Salud esta semana, sobre que el gobierno está fortaleciendo Fonasa, Torres aseguró: “Yo entiendo que la necesidad de fortalecer Fonasa es independiente de la coyuntura”.

En el punto de prensa, Simon afirmó: “Nos parece importante el comentario respecto de que es una locura dejar caer a las isapres, planteado por el superintendente, y al mismo tiempo, de que el gobierno no pretende inhabilitar la operación del sistema de isapres. Eso nos parece positivo. Sin embargo, ya ha pasado un mes y medio desde el fallo, a estas alturas las miles de personas que están en tratamientos siguen teniendo dudas e inquietud, y nos parece que se debe tener respuestas a la brevedad posible”.

Posterior al evento, el regulador y el líder de las isapres acordaron reunirse la próxima semana.