Asistencia de Chile a cumbre de BRICS

Fue durante la reciente gira a China que el Presidente Boric confirmó oficialmente que asistirá a la cumbre de los BRICS el próximo 6 de julio en Rio de Janeiro, respondiendo a una invitación que le cursó el Presidente de Brasil, país que ejerce la presidencia del bloque. La concurrencia del Mandatario -quien encabezará la delegación oficial- ha reabierto el debate sobre la pertinencia de que Chile se integre a dicho acuerdo, el cual fue creado en 2010 por Brasil, Rusia, China e India -al que luego se sumó Sudáfrica- como un espacio de asociación alternativo.

Sectores del Frente Amplio, pero sobre todo del Partido Comunista, han insistido en la conveniencia de que nuestro país se asocie al bloque. Las razones de ello no serían propiamente económicas, considerando que los BRICS no constituyen un acuerdo comercial, si bien hay quienes ven que este espacio -que ya concentra el 45% de la población mundial, y un PIB combinado de US$ 28 mil billones- puede ser una instancia que favorezca futuras inversiones, y eventualmente acceder a las facilidades que provee el Nuevo Banco del Desarrollo, creado a instancias de los BRICS. Ante todo, sería la posibilidad de diversificar los intereses estratégicos del país y participar de instancias de gobernanza global.

Pero son justamente los intereses estratégicos del país los que aconsejan mirar con distancia la posibilidad de buscar por el momento algún tipo de asociación con el BRICS. Después de todo, los países ejes de dicho bloque son China y Rusia, los que por distintas razones se encuentran hoy en el eje de controversias globales, respecto de las cuales lo razonable es mantener una prudente distancia. En efecto, China está sumida en una guerra comercial con Estados Unidos, luego de que la administración Trump anunciara su intención de aplicar aranceles a la mayor parte de sus socios comerciales, siendo China el país más castigado, lo que a su vez motivó una dura retaliación por parte del gobierno chino. A su vez, Rusia es responsable por la invasión a Ucrania, desatando una guerra que ya se ha prolongado por más de tres años, y que ha dejado decenas de miles de muertos, sin que sea claro que los esfuerzos de paz que encabeza Estados Unidos lleguen a buen puerto.

Un acercamiento a los BRICS en estos momentos no solo implicaría compartir sede con Rusia -algo que parecería desde ya contradictorio cuando el Presidente Boric ha sido un duro crítico del gobierno de Putin por su invasión a Ucrania-, sino que además podría dar a entender que hay intenciones de profundizar el acercamiento con el gobierno chino, lo que puede ser complejo en medio de la guerra comercial con Estados Unidos y cuando Chile está en pleno proceso de negociación de su propia situación arancelaria con la administración Trump.

Nuestro país ya tiene importantes acuerdos comerciales con China, Brasil e India, por lo que difícilmente una integración al bloque podría traer beneficios adicionales en ese plano, pero en cambio sí podría enviar señales equívocas respecto del alineamiento que a nuestro país le interesa mostrar en el contexto internacional.

Desde la Cancillería se ha indicado que no está todavía en evaluación la posibilidad de incorporarse al BRICS, ante lo que cabe esperar que la asistencia del Presidente Boric a dicha cumbre no implique un cambio de rumbo en esta materia.