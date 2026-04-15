Gobierno retira nombramiento de Patrick Dungan como seremi de Energía de La Araucanía: se ausentó a trabajar desde el lunes

La Delegación Presidencial de La Araucanía informó que desde el Ejecutivo habrían desistido del nombramiento de Patrick Dungan como seremi de Energía de la región.

Según detalló la delegación presidencial a través de un comunicado, “desde el día lunes 13 de abril, el seremi Patrick Dungan Alvear, se ausentó de su oficina sin entregar justificaciones oficiales ni formales al Ministerio de Energía ni tampoco a la Delegación Presidencial Regional de La Araucanía , hecho irregular que lamentamos”.

Debido a lo antes señalado, desde el Ministerio de Energía determinaron desistir del decreto de nombramiento realizado en Contraloría.

Además, informaron que se propondrá una nueva terna al Presidente de la República para que se designe a la autoridad.

La delegación detalló que las tareas del servicio serían realizadas por el seremi de Economía, Carlos Zirotti, quien asumiría de manera subrogante.