SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Editorial

    Desafíos que plantea el Simce

     

    La semana el entonces ministro de Educación y el secretario ejecutivo de la Agencia de Calidad en la Educación dieron a conocer los resultados de la aplicación del Simce 2025 en los niveles de 4° y 8° básicos, y II medio, en Matemática y Lectura. Una entrega que por tercer año consecutivo se realiza al comenzar el año escolar, lo que resulta oportuno para evaluar adecuadamente los procesos educativos y disponer los cambios y ajustes necesarios -en el caso de retrocesos o avances en un nivel inferior al programado- en los distintos establecimientos educacionales. Y también para que los padres y apoderados conozcan los desarrollos educacionales alcanzados por los estudiantes.

    Las autoridades del pasado gobierno celebraron que se “hayan consolidado mejores resultados en aprendizaje y en protección de trayectorias educativas” y se observara una recuperación en los últimos años tras la caída del 2022 consecuencia de la pandemia. Un hecho que no se puede desconocer en relación a los puntajes promedio, especialmente en 4 básico que alcanzaron niveles prepandemia, o en II medio, cuyos puntajes promedio han subido en las últimas tres mediciones. Pero pese a ello, en el análisis hay también situaciones preocupantes a las que hay que prestar atención, si se miran en el tiempo.

    Dentro de estas consideraciones, los puntajes promedio en algunos casos muestran derechamente un estancamiento, particularmente en II medio, donde los niveles alcanzados aun cuando están en rangos de prepandemia no superan los puntajes en Matemática y Lectura de los años 2013 y 2012 respectivamente. En el caso de 8° básico, en tanto, muestran un descenso marginal en el nivel de sus puntajes en esas dos materias respecto de 2019.

    También resulta preocupante que ciertas brechas por sexo se mantengan en el tiempo como los 15 puntos en Matemática de 4° básico, muy lejos de la diferencia inexistente en 2015 o la existente de 12 puntos en lectura de 8° básico, pero que en este caso favorece a las mujeres. Ello hace necesario identificar de manera más acertada los factores que inciden en ese fenómeno, más allá del impacto de la pandemia y el hecho que las labores de cuidado recayeron entonces muchas veces en las niñas, quienes vieron postergada su educación.

    Pero es en la distribución del rendimiento de los estudiantes según estándares de aprendizaje donde hay un escenario aún más desafiante ya que los datos siguen mostrando un porcentaje importante de estudiantes en nivel insuficiente, destacando el 41,9% en Matemática y el 42,3% en Lectura en 8° básico y el 47,9% y 48% respectivamente en II medio. Esta situación, más allá del comportamiento de la tendencia en el periodo post pandemia, es la que debe levantar las alarmas en cuanto a la efectividad de lo que se está haciendo y dónde se están concentrando los esfuerzos y los recursos.

    En un sistema educacional con esos resultados, se compromete el proceso de aprendizaje en su conjunto, arrastrando carencias de un nivel a otro e imponiendo desafíos adicionales a los docentes. Ello hace necesario introducir cambios, particularmente en lo que refiere a la formación lectora de los primeros años, que condiciona otros aprendizajes, pero también en la forma cómo se están entregando los contenidos en los cursos superiores y evaluar si los avances en aula y acompañamiento pedagógico que destaca el informe son lo suficientemente adecuados. Un desafío que deben abordar las nuevas autoridades.

    Más sobre:EducaciónEscolaresAprendizaje

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    “Estamos estudiando caso a caso”: Presidente Kast anuncia indultos a uniformados condenados en el marco del estallido social

    TDLC rechaza solicitud de AB InBev en disputa con CCU por acuerdos con locales

    Nuevas amenazas iraníes sobre el Estrecho de Ormuz desploman los mercados globales y hacen volver al petróleo sobre los US$100

    Carabineros cifra en 16.000 las personas en encuentro con María Corina Machado en el Parque Almagro

    Ministra de Energía, Ximena Rincón, espera que deuda con distribuidoras no sea pagada por la ciudadanía

    Kast destaca legado de Piñera y llama a “recuperar el desarrollo y crecimiento que sembró”

    Lo más leído

    Portada del dia

    Casi nadie tiene claro qué es un modelo generativo. El resto lo leyó en La Tercera

    Plan Digital + LT Beneficios$6.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Mi primer viaje en Waymo: cómo es recorrer San Francisco en un auto sin conductor

    Mi primer viaje en Waymo: cómo es recorrer San Francisco en un auto sin conductor

    Anuncian el retorno de la lluvia a la Región Metropolitana: cuándo y en qué sectores habrá precipitaciones

    Anuncian el retorno de la lluvia a la Región Metropolitana: cuándo y en qué sectores habrá precipitaciones

    ¿Necesitas lavar la ropa nueva antes de usarla? Esto dicen los expertos

    ¿Necesitas lavar la ropa nueva antes de usarla? Esto dicen los expertos

    Qué es el “método Espagueti” y cómo puede ayudarte a descubrir tu propósito, según un especialista

    Qué es el “método Espagueti” y cómo puede ayudarte a descubrir tu propósito, según un especialista

    Servicios

    Las 9 comunas de la RM con corte de luz programado para este viernes

    Las 9 comunas de la RM con corte de luz programado para este viernes

    Extienden plazo para postular al FUAS: ¿Cómo solicitar becas o gratuidad?

    Extienden plazo para postular al FUAS: ¿Cómo solicitar becas o gratuidad?

    Anuncian refuerzos en recorridos de Red Movilidad para el Lollapalooza Chile 2026

    Anuncian refuerzos en recorridos de Red Movilidad para el Lollapalooza Chile 2026

    “Estamos estudiando caso a caso”: Presidente Kast anuncia indultos a uniformados condenados en el marco del estallido social
    Chile

    “Estamos estudiando caso a caso”: Presidente Kast anuncia indultos a uniformados condenados en el marco del estallido social

    Carabineros cifra en 16.000 las personas en encuentro con María Corina Machado en el Parque Almagro

    Kast destaca legado de Piñera y llama a “recuperar el desarrollo y crecimiento que sembró”

    TDLC rechaza solicitud de AB InBev en disputa con CCU por acuerdos con locales
    Negocios

    TDLC rechaza solicitud de AB InBev en disputa con CCU por acuerdos con locales

    Nuevas amenazas iraníes sobre el Estrecho de Ormuz desploman los mercados globales y hacen volver al petróleo sobre los US$100

    Ministra de Energía, Ximena Rincón, espera que deuda con distribuidoras no sea pagada por la ciudadanía

    9 obras del arquitecto chileno Smiljan Radić, el nuevo ganador del Pritzker 2026
    Tendencias

    9 obras del arquitecto chileno Smiljan Radić, el nuevo ganador del Pritzker 2026

    El secretario de Estados Unidos dice que las bebidas de Dunkin’ Donuts tienen 180 gramos de azúcar: ¿es cierto?

    Cómo el hallazgo de dos aletas sugiere que las orcas podrían ser caníbales ocasionales, según una investigación

    La U suma otro problema: Octavio Rivero será operado y se perderá la primera rueda de la Liga de Primera
    El Deportivo

    La U suma otro problema: Octavio Rivero será operado y se perderá la primera rueda de la Liga de Primera

    Jorge Fossati entra en carrera: la U inicia el casting para encontrar al sucesor de Paqui Meneghini con varios ilustres

    Unión Española despide a Gonzalo Villagra y contrata a un viejo conocido para buscar su regreso a la Liga de Primera

    Mi primer viaje en Waymo: cómo es recorrer San Francisco en un auto sin conductor
    Tecnología

    Mi primer viaje en Waymo: cómo es recorrer San Francisco en un auto sin conductor

    Review de Resident Evil Requiem: la madurez de una franquicia que no recurre a la nostalgia fácil

    Cómo la inteligencia artificial de LG busca adaptarse a los hogares chilenos

    Cómo La Misteriosa Mirada del Flamenco se erigió como una de las cintas chilenas más aclamadas del último tiempo
    Cultura y entretención

    Cómo La Misteriosa Mirada del Flamenco se erigió como una de las cintas chilenas más aclamadas del último tiempo

    Men I Trust, el fenómeno indie que llega a Lollapalooza: “Show Me How nos ayudó a pagar el alquiler”

    De problemas en los accesos a malas ubicaciones: el Parque Estadio Nacional reprueba como lugar para shows tras AC/DC

    Viceministro de Asuntos Exteriores de Polonia: “La seguridad de Europa no puede considerarse sin una fuerte presencia de EE.UU.”
    Mundo

    Viceministro de Asuntos Exteriores de Polonia: “La seguridad de Europa no puede considerarse sin una fuerte presencia de EE.UU.”

    Netanyahu asegura que Israel está “aplastando” a Irán en su primera conferencia de prensa en 13 días de ofensiva

    Expresidentes bolivianos critican decreto de Kast sobre “barreras físicas” en la frontera y citan Tratado de 1904

    Mi mascota y yo: él me ayudó a vivir
    Paula

    Mi mascota y yo: él me ayudó a vivir

    Ágatha Ruiz de la Prada: “La moda de Latinoamérica debiera ser tan popular en el mundo como el reguetón”

    Hummus de palta