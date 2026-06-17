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    Divisiones en la oposición por ley Nain-Retamal

    La propuesta de diputados del PC -también respaldada por un parlamentario del FA- para cambiar esta norma marca una evidente distancia con el Socialismo Democrático, que comprende la importancia de respaldar la acción policial.

    Por 
    Editorial La Tercera
    Carabineros realiza despliegue luego que funcionario fuera baleado en la cabeza durante una fiscalización en avenida Matta con Arturo Prat, en Santiago. Foto: Jonnathan Oyarzún / Aton Chile. JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE

    El proyecto de ley impulsado por diputados del Partido Comunista -el cual también contó con el patrocinio de un parlamentario del Frente Amplio- que busca modificar la Ley Nain-Retamal ha generado divisiones en la oposición, particularmente porque representantes del Socialismo Democrático (SD) han expresado su desacuerdo con esta iniciativa, ya sea por razones de oportunidad, como también por la negativa señal que se envía a las policías.

    La exministra del Interior del gobierno pasado, Carolina Tohá, manifestó que poner ahora en tabla dicho proyecto no es oportuno, -“no es una buena entrada para este momento para la oposición”, dijo-, en tanto que el presidente del PPD, el diputado Raúl Soto, señaló que “lo que hay que hacer es respaldar y fortalecer el rol de las policías y no debilitarlo, siempre, por cierto, en un marco de respeto a los principios democráticos, a los derechos humanos”. La presidenta del Partido Socialista, a su vez, planteó que a su entender en la colectividad estarían por mantener la ley, mientras que en sectores de la DC también se ha reflejado incomodidad.

    Desde que comenzó a discutirse la ley Nain-Retamal esta ha sido foco de desencuentro entre el FA-PC y el Socialismo Democrático, diferencias que volvieron a resurgir a comienzos de este año, cuando se conoció la sentencia que absolvió al exfuncionario de Carabineros por cuyo disparo el ahora diputado Gustavo Gatica perdió la vista, al estimarse que todo ello ocurrió en el marco de una legítima defensa. Las destempladas críticas que el FA-PC hicieron al SD por haber promovido esta ley -a la que infundadamente acusan de generar espacios de impunidad- provocaron un quiebre, tensiones que han vuelto a resurgir.

    Cabe destacar lo relevante que resulta el hecho de que los representantes del SD hayan sido capaces de salir en defensa de iniciativas de ley que el propio gobierno del Presidente Gabriel Boric impulsó, como fue el caso de Nain-Retamal, por estimarse que era muy relevante que Carabineros contara con una presunción de inocencia reforzada -la que admite prueba en contrario- para poder efectuar con mayores niveles de certeza la delicada tarea de controlar el orden público y la seguridad.

    Si bien la propia presidenta del FA ha tomado cierta distancia de la iniciativa, señalando que desde un punto de vista táctico no parece ser este el mejor momento para discutirla, y el timonel del PC ha dado a entender que se trata de un proyecto que no ha sido sensibilizado con la directiva del partido, el hecho de que continúe habiendo núcleos frenteamplistas dispuestos a hacerse eco de iniciativas de este tipo marca una evidente distancia con el SD, lo que resulta aún más claro en el caso del PC, donde es obvio que el partido no está dispuesto a renunciar a sus visiones más radicalizadas, lo que entre otros aspectos se refleja en sus dificultades para respaldar la acción de Carabineros.

    Para las instituciones policiales resulta fundamental contar con las garantías mínimas de que su labor será apoyada por el gobierno y las fuerzas políticas, porque de lo contrario hay un evidente riesgo de caer en la inhibición. El respaldo que ha entregado el gobierno a la Ley Nain-Retamal -incluso anunciando el envío de un proyecto de ley para reforzar esta norma, incluyendo al personal de franco- como también las nítidas definiciones del SD son señales que van en la dirección correcta.

    Más sobre:CarabinerosSocialismo democráticoGarantíasGobiernoOposición

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