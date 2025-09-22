SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Editorial

El Congreso y la multa por no votar

El no haber dejado establecida la multa por no sufragar en el mismo momento en que se aprobó la obligatoriedad del voto fue un grueso error, que dejó abierta la puerta para los chantajes políticos y todo tipo de artimañas.

Por 
Editorial La Tercera
Luis Quinteros/Aton Chile LUIS QUINTEROS/ATON CHILE

Bochornosa ha sido la forma como el Congreso ha tramitado el proyecto de ley para establecer una multa a quienes no sufraguen en los próximos comicios presidenciales y parlamentarios. A menos de dos meses de las elecciones, este aspecto fundamental todavía sigue en suspenso, y la forma como se ha buscado destrabar es que, junto con establecer multas, a su vez se endurezcan los requisitos para el voto de los extranjeros, todo lo cual ha traído aún más confusión.

Desde luego ya fue una muy mala señal la “rebelión” protagonizada por diputados oficialistas, quienes con motivo del proyecto de ley precisamente sobre multas por no sufragar rechazaron incluir la sanción, contraviniendo al propio Ejecutivo y obligando a que en el Senado se alcanzara un acuerdo para reponer la multa. En la Cámara Alta se logró un entendimiento, conforme el cual se establece una multa entre unos $34 mil y $103 mil; a la par, en tiempo récord se aprobó una reforma constitucional según la cual los extranjeros avecindados en Chile por más de diez años ininterrumpidos -se considerarán de esa calidad a partir del momento en que obtengan un permiso de residencia definitiva- podrán ejercer el derecho a sufragio en los casos y formas que determine la ley, si bien dicho cambio no aplicará para estas elecciones, sino a partir de 2026.

Este cambio en relación con los extranjeros obedece al empecinamiento del Ejecutivo y de sectores oficialistas por restringir su voto, bajo el argumento de que el sistema chileno es demasiado laxo a la luz de la experiencia comparada, aunque es fácil advertir las motivaciones electoralistas detrás de ello.

Al parecer esta vez habría cierto piso entre los diputados oficialistas para aprobar la multa; la bancada socialista ya se allanó a ello, pero sigue habiendo diputados oficialistas renuentes a dar su aprobación, esgrimiendo las más diversas razones. Más allá de que el acuerdo político finalmente se honre, ello en ningún caso debe impedir extraer las lecciones sobre el espectáculo que se ha dado y reconocer el grave daño que todo ello genera sobre la política y el propio Congreso.

Desde luego, dado que la obligatoriedad del voto está establecida en la Constitución, y el mismo texto mandata que una ley orgánica constitucional fijará las multas o sanciones por el incumplimiento de este deber, negarse a ello no solo es desconocer el texto expreso, sino que además implica que la obligatoriedad pierde su carácter de tal. Sienta un muy mal precedente cuando los propios legisladores relativizan sus propias obligaciones constitucionales o derechamente están dispuestos a incumplirlas, sin que ello les traiga consecuencias.

Pero también debe tomarse conciencia que la razón última por la cual estamos discutiendo estos temas a solo semanas de los comicios se debe al grueso error de no haber dictado la ley orgánica respectiva con las multas apenas se reinstauró el voto obligatorio. Su consecuencia práctica no solo ha sido que en cada proceso electoral se ha debido discutir una sanción, sino que dejó abierta la puerta para que sectores pudieran recurrir al chantaje político o a todo tipo de artimañas, que es lo que en efecto ha venido ocurriendo, con todo el desgaste que ello implica. Esto debe ser aleccionador para futuras reformas, donde se debe evitar que queden aspectos no definidos y que posteriormente pueden usarse como mecanismo de presión para cambiar las reglas del juego.

Más sobre:Voto obligatorioMultaCongresoAcuerdos políticos

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Indagan hallazgo de cuerpo momificado en zona cordillerana de Alto del Carmen

Acusan a Eduardo Bolsonaro de presionar a la justicia brasileña en favor de su padre: tensión escala con sanciones de EE.UU.

Kast contra inmigración ilegal y Matthei por crimen organizado: abanderados presentan nuevas medidas en seguridad

Kast y Matthei dejan en suspenso apoyo de candidatura de Bachelet a la ONU a pesar de presión oficialista

Fundación Luksic abre la postulaciones para que emprendedores puedan recibir financiamiento

Boric invita a Bachelet a su intervención y prepara su último discurso en la ONU

Lo más leído

1.
El sencillo truco para lograr dormir más rápido, si tienes problemas de sueño

El sencillo truco para lograr dormir más rápido, si tienes problemas de sueño

2.
“Una falta de respeto”: Vallejo critica dichos sobre participación de Presidente Boric en la próxima Asamblea General de la ONU

“Una falta de respeto”: Vallejo critica dichos sobre participación de Presidente Boric en la próxima Asamblea General de la ONU

3.
Dónde y a qué hora ver en vivo la gala del Balón de Oro: estos son los nominados

Dónde y a qué hora ver en vivo la gala del Balón de Oro: estos son los nominados

4.
Cuáles serán los días feriados del próximo año por las Fiestas Patrias 2026

Cuáles serán los días feriados del próximo año por las Fiestas Patrias 2026

5.
Cadem: Jara supera a Kast en primera vuelta, pero expectativa presidencial aún favorece al líder republicano

Cadem: Jara supera a Kast en primera vuelta, pero expectativa presidencial aún favorece al líder republicano

Portada del dia

Este septiembre disfruta de los descuentos de la Ruta del Vino, a un precio especial los 3 primeros meses.

Plan digital + LT Beneficios$1.300/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

El sencillo truco para lograr dormir más rápido, si tienes problemas de sueño

El sencillo truco para lograr dormir más rápido, si tienes problemas de sueño

Meta presentó sus nuevos lentes inteligentes: estos son sus precios y características

Meta presentó sus nuevos lentes inteligentes: estos son sus precios y características

Aparece el tercer caso del suicidio de un adolescente “impulsado” por un chatbot de IA

Aparece el tercer caso del suicidio de un adolescente “impulsado” por un chatbot de IA

Tutorial para hacer una foto polaroid de IA con tu artista o celebridad favorita

Tutorial para hacer una foto polaroid de IA con tu artista o celebridad favorita

Servicios

Carabineros publica nuevas ofertas de trabajo para civiles con sueldos de hasta $2,1 millones

Carabineros publica nuevas ofertas de trabajo para civiles con sueldos de hasta $2,1 millones

Las 13 comunas de la RM con corte de luz programado para este martes

Las 13 comunas de la RM con corte de luz programado para este martes

A qué hora y dónde ver a Alejandro Tabilo vs. Lorenzo Musetti por la final del ATP de Chengdú

A qué hora y dónde ver a Alejandro Tabilo vs. Lorenzo Musetti por la final del ATP de Chengdú

Indagan hallazgo de cuerpo momificado en zona cordillerana de Alto del Carmen
Chile

Indagan hallazgo de cuerpo momificado en zona cordillerana de Alto del Carmen

Kast contra inmigración ilegal y Matthei por crimen organizado: abanderados presentan nuevas medidas en seguridad

Kast y Matthei dejan en suspenso apoyo de candidatura de Bachelet a la ONU a pesar de presión oficialista

Fundación Luksic abre la postulaciones para que emprendedores puedan recibir financiamiento
Negocios

Fundación Luksic abre la postulaciones para que emprendedores puedan recibir financiamiento

Isapres anotan pérdidas por $7 mil millones en el primer semestre pese a que la mayoría reportó ganancias

Secreto Bancario: Gobierno critica dichos de Etcheberry y el SII sale a detallar procesos internos de control de información

Cómo un seguro laboral chileno usa IA para apoyar el bienestar emocional de los trabajadores
Tendencias

Cómo un seguro laboral chileno usa IA para apoyar el bienestar emocional de los trabajadores

Por qué el paracetamol podría estar vinculado con el autismo, según el gobierno de Trump

Qué es una conmoción cerebral, la lesión que afectó al actor Tom Holland en el rodaje de Spider-Man

La Roja Sub 16 de balonmano apuesta por la gloria: “Vamos focalizados en traernos la copa a casa”
El Deportivo

La Roja Sub 16 de balonmano apuesta por la gloria: “Vamos focalizados en traernos la copa a casa”

Celebran los Cóndores: autoridades ceden y Chile recibirá a Samoa con 20 mil espectadores en el Sausalito

Balón de Oro 2025 se queda en Francia: Ousmane Dembélé vence a Lamine Yamal y se lleva el mayor galardón del año

Pedro Aznar en el Teatro Municipal de Las Condes: los detalles de sus tres presentaciones
Finde

Pedro Aznar en el Teatro Municipal de Las Condes: los detalles de sus tres presentaciones

Con Mon Laferte, Myriam Hernández y más: todo lo que debes saber del Ruidosa Fest 2025

Fiestas Patrias 2025: 7 fondas imperdibles en Santiago

Una viuda y un repartidor venezolano: mira el trailer de la nueva serie chilena de Prime Video
Cultura y entretención

Una viuda y un repartidor venezolano: mira el trailer de la nueva serie chilena de Prime Video

La Cancionera llega a Chile: Natalia Lafourcade anuncia presentación en Movistar Arena

Cadena ABC revierte decisión y Jimmy Kimmel ya tiene fecha de regreso a la pantalla

Acusan a Eduardo Bolsonaro de presionar a la justicia brasileña en favor de su padre: tensión escala con sanciones de EE.UU.
Mundo

Acusan a Eduardo Bolsonaro de presionar a la justicia brasileña en favor de su padre: tensión escala con sanciones de EE.UU.

Trump ofrece inédito respaldo económico a gobierno de Milei en medio de sombrío panorama electoral de cara a legislativas de octubre

Trump firma orden ejecutiva para declarar a Antifa como grupo terrorista doméstico

La tasación de los cuidados: ¿cómo se mide en dinero el trabajo de cuidar?
Paula

La tasación de los cuidados: ¿cómo se mide en dinero el trabajo de cuidar?

El poder secreto de las plantas, según Johana Sanint

Miriam Mamani Castro: La eterna aprendiz