SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Editorial

    Inaudito retraso del nuevo Hospital del Salvador

    El hecho de que este complejo hospitalario haya tardado más de una década para poder entrar en funciones es un reflejo de los enormes costos que la permisología conlleva para el país. 

    Por 
    Editorial La Tercera
    Javier Salvo/Aton Chile JAVIER SALVO/ATON CHILE

    La construcción del nuevo Hospital del Salvador así como del Instituto Nacional de Geriatría se inició en 2014, estando previsto que dicho complejo comenzara a operar en 2019; sin embargo, pese al tiempo transcurrido ello aún no ha sido posible, y si bien se ha logrado avanzar hacia la fase de puesta en servicio provisoria -lo que anticipa que pronto podría abrirse a la atención de pacientes-, el hecho de que las obras y puesta en marcha se hayan tardado más de una década ya convierte a este proyecto hospitalario en uno de los que ha tomado más tiempo en concretarse.

    Desde luego hay diversas razones que explican este inaudito retraso: una de ellas fue la pandemia, que tuvo el efecto de paralizar a buena parte del sector construcción y que en muchos casos obligó a la renegociación de contratos, pero es un hecho que un factor muy relevante también ha sido la llamada permisología, donde la infinidad de trámites y requisitos que exigen diversos organismos del Estado genera como resultado que una obra indispensable para la salud pública se vea absurdamente postergada.

    Prueba de lo anterior es que uno de los aspectos que tuvo una importante incidencia en este retraso fueron los hallazgos de restos arqueológicos, donde el Consejo de Monumentos tardó dos años en estudiarlos y liberar las obras. Así, lo sucedido con el nuevo Hospital del Salvador resume bien el problema que enfrentan diversas obras públicas a lo largo del país, donde la superposición de exigencias ambientales, la conservación o monitoreo arqueológico o incluso demandas por parte de comunidades indígenas está generando enormes barreras que afectan los cronogramas originales y derivan en aumentos de costos, todo ello con un significativo impacto en el bienestar social.

    En el sector salud, por de pronto, hay varios ejemplos de hospitales públicos que han experimentado importantes retrasos o que lidian para obtener las autorizaciones de distintos organismos del Estado. Uno de los recintos que ha sido víctima de la permisología es el Instituto Nacional del Cáncer, donde la Secretaría Regional del Medioambiente de la Región Metropolitana incluso exigió la adecuada protección de determinados insectos. También se podría mencionar el caso Hospital de La Unión, el cual ha visto un preocupante retraso en el inicio de obras producto de hallazgos arqueológicos y por materias relacionadas con consultas indígenas.

    Las concesiones para la construcción de hospitales han sido sin duda un importante avance para dotarse de infraestructura de primer nivel, pero el hecho de que alrededor del 80% de dichas obras presente retrasos en sus cronogramas originales -en algunos casos de varios años- es una señal de que hay deficiencias institucionales que llevan a una sobrecarga de permisos y exigencias que bien podrían simplificarse o eliminarse. Un cuello de botella importante ha sido el Consejo de Monumentos y la forma de tratar los hallazgos arqueológicos, donde no solo es imperioso acortar los tiempos para su examen sino evaluar los criterios de lo que se considera relevante para efectos de ser preservado. También parece clave que las exigencias ambientales se racionalicen, y no ocurra que un proyecto hospitalario reciba decenas o cientos de indicaciones desde distintos organismos.

    Más sobre:PermisologíahospitalesretrasoHospital del Salvador

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    INE proyecta que población chilena llegará a 20.150.948 en 2026, pero irá disminuyendo y envejeciendo

    David Bravo ante envejecimiento de la población: “Debe discutirse que los 60 años ya no son una edad de jubilación”

    Kast debuta en el exterior en foro económico de la CAF y llama a la coordinación regional

    Equipo de Kast acusa a La Moneda de “apitutar gente” y desata nuevo round con el gobierno

    Un alto al fuego: llamado de oficina de Kast permitió aprobar dos leyes de educación

    Cambio de mando: Illanes recibe a Feres en La Moneda y bilaterales se retoman la próxima semana

    Lo más leído

    1.
    Cuestionamientos a futura ministra de la Mujer

    Cuestionamientos a futura ministra de la Mujer

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Anuncian el retorno de la lluvia a Santiago: cuándo vuelven las precipitaciones a la RM

    Anuncian el retorno de la lluvia a Santiago: cuándo vuelven las precipitaciones a la RM

    ¿Cuánto daño provoca fumar un cigarrillo ocasional?

    ¿Cuánto daño provoca fumar un cigarrillo ocasional?

    Por qué condenaron a prisión a Kim Keon Hee, ex primera dama de Corea del Sur

    Por qué condenaron a prisión a Kim Keon Hee, ex primera dama de Corea del Sur

    Qué se sabe de la niña de 2 años que fue detenida por ICE en Estados Unidos

    Qué se sabe de la niña de 2 años que fue detenida por ICE en Estados Unidos

    Servicios

    ¿Sube o baja la bencina? Revisa el precio del combustible para los próximos días

    ¿Sube o baja la bencina? Revisa el precio del combustible para los próximos días

    A qué hora y dónde ver a Club Brujas vs. Olympique de Marsella por la Champions League

    A qué hora y dónde ver a Club Brujas vs. Olympique de Marsella por la Champions League

    Dónde y a qué hora ver a Union Saint-Gilloise vs. Atalanta por la Champions League

    Dónde y a qué hora ver a Union Saint-Gilloise vs. Atalanta por la Champions League

    INE proyecta que población chilena llegará a 20.150.948 en 2026, pero irá disminuyendo y envejeciendo
    Chile

    INE proyecta que población chilena llegará a 20.150.948 en 2026, pero irá disminuyendo y envejeciendo

    David Bravo ante envejecimiento de la población: “Debe discutirse que los 60 años ya no son una edad de jubilación”

    Kast debuta en el exterior en foro económico de la CAF y llama a la coordinación regional

    La Fed mantiene la tasa, ve un crecimiento “sólido” de la economía pero una inflación “elevada”
    Negocios

    La Fed mantiene la tasa, ve un crecimiento “sólido” de la economía pero una inflación “elevada”

    Los nudos que enredaron el avance del proyecto de sala cuna

    Dos cartas que barajan para la Subsecretaría de Telecomunicaciones del nuevo gobierno de Kast

    Estas son las 5 comunas más relevantes en oferta que tuvieron mayor variación en el precio de arriendos durante 2025
    Tendencias

    Estas son las 5 comunas más relevantes en oferta que tuvieron mayor variación en el precio de arriendos durante 2025

    Qué se sabe del ataque armado que dejó al menos 11 muertos tras un partido de fútbol amateur en México

    Pese a que Trump le dio una visa temporal, Gustavo Petro volvió a cargar en su contra: “Deben devolver a Maduro”

    Esteban Pavez dispara contra Fernando Ortiz tras su salida de Colo Colo: “La verdad, creo que no le gusto, nunca le gusté”
    El Deportivo

    Esteban Pavez dispara contra Fernando Ortiz tras su salida de Colo Colo: “La verdad, creo que no le gusto, nunca le gusté”

    Con asistencia de Vicente Pizarro y un golazo de Di María: el Rosario Central de Almirón baja a Racing en Avellaneda

    Con gol de arquero en el minuto final: la heroica victoria del Benfica sobre el Real Madrid para seguir en la Champions League

    Estas son las terrazas y miradores que se podrán visitar en Santiago en el Día de los Patrimonios en Verano
    Finde

    Estas son las terrazas y miradores que se podrán visitar en Santiago en el Día de los Patrimonios en Verano

    Desde Tool hasta Depeche Mode y John Coltrane en escucha inmersiva: la cartelera de Omni Soundlab para febrero

    Así es “El Milagro”, el nuevo oasis natural en Parque Tricao que se suma a sus atracciones

    The Hives en Chile: “Tenemos que robarle algunos fanáticos a My Chemical Romance”
    Cultura y entretención

    The Hives en Chile: “Tenemos que robarle algunos fanáticos a My Chemical Romance”

    “Tiene mucho más que ofrecer que un refrito de reggaetón viejito”: Sinaka es reconocido por el medio Pitchfork

    Osvaldo Cádiz, Marina Latorre, Anita Reeves y Anabella Roldán son reconocidos con Orden al Mérito Artístico y Cultural Pablo Neruda

    ¿Quiénes son los enmascarados del ICE?
    Mundo

    ¿Quiénes son los enmascarados del ICE?

    Presidente Rodrigo Paz ofrece a Chile enlace en Bolivia para conexión con Brasil

    Récord desde la Segunda Guerra Mundial: estudio revela que las bajas en la guerra de Ucrania se acercan a los dos millones

    Datos Paula: la ruta del açai en Santiago
    Paula

    Datos Paula: la ruta del açai en Santiago

    Cuando los hombres cuidan

    Hablemos de amor: el amor que me salvó