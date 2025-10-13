SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Editorial

Nobel de la Paz para María Corina Machado

El reconocimiento a la líder de la oposición venezolana vuelve a poner en el centro de la atención la tragedia que vive el país a manos del chavismo, pero a la vez también reivindica la lucha tenaz y pacífica en favor de la democracia.

Por 
Editorial La Tercera
Foto: X @MariaCorinaYA

El Premio Nobel de la Paz 2025 ha recaído en María Corina Machado, la líder de la oposición venezolana que con infranqueable voluntad ha logrado organizar y mantener la resistencia democrática al régimen de Nicolás Maduro, una lucha que en lo personal le ha traído graves costos -como tener que vivir en la clandestinidad dentro de su propio país-, pero que a su vez ha permitido mantener en pie la voluntad de un cambio por vías pacíficas que ponga fin a la dictadura chavista y permitir la recomposición de Venezuela.

El Comité Noruego del Nobel ha justificado el galardón en atención a su “incansable labor en la promoción de los derechos democráticos del pueblo de Venezuela y por su lucha en favor de una transición justa y pacífica de la dictadura hacia la democracia. Como líder de las fuerzas democráticas en Venezuela, María Corina Machado constituye uno de los ejemplos más extraordinarios de valentía civil en América Latina en los últimos tiempos”.

Con la nominación de Machado el Comité también ha querido enviar un mensaje sobre la importancia de preservar la democracia; en tal sentido, recuerda que la dirigente logró unificar a una oposición profundamente dividida en torno a elecciones libres y contar con un gobierno representativo; ello -tal como recuerda el Comité- “es precisamente el núcleo de la democracia: la defensa conjunta de los principios que garantizan el autogobierno del pueblo, incluso en la discrepancia. En una época en que la democracia se ve amenazada, esa unidad resulta más importante que nunca”.

No debe sorprender que Maduro se haya referido en durísimos términos al reconocimiento que recibió Machado, en tanto que la dirigencia del Partido Comunista de Chile acusó que con este premio se ha buscado hacer una “opción política”, confirmando que en la izquierda chilena sigue habiendo grupos que, a pesar de adherir a las formas democráticas, en los hechos no trepidan en apoyar gobiernos dictatoriales cuando estos le son afines a su ideología.

La dictadura de Maduro se encuentra bajo un creciente asedio por parte de la administración de Donald Trump, quien ha acusado al régimen de ser cabeza de carteles de narcotráfico, ante lo cual ha desplegado un importante contingente militar. Aún no es claro si con ello Trump está preparando una invasión a gran escala, o si está apostando a que la presión termine por desestabilizar al régimen.

Lo cierto es que el Nobel a María Corina Machado vuelve a poner en el centro de la atención la tragedia que vive Venezuela, pero a la vez también reivindica la lucha pacífica en favor de la democracia, sobre todo cuando el régimen se robó las elecciones presidenciales de julio de 2024, bloqueando grotescamente la candidatura de la propia Machado, y luego desconociendo el triunfo de Edmundo González, que gracias a la notable organización que estructuraron Machado y otras fuerzas -al lograr registros de la mayoría de las actas electorales, que el régimen se negó a mostrar-, el mundo pudo conocer el fraude.

El reconocimiento a María Corina Machado llega como un importante aliciente para la oposición venezolana, algo indispensable justo cuando recientes informes de Naciones Unidas dan cuenta de un recrudecimiento de la represión, y cuando el gobierno de Maduro tampoco muestra ninguna voluntad de querer negociar.

Más sobre:VenezuelaDemocraciaPremio Nobel de la Paz

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Prisión preventiva para argentino que mató a puñaladas a sujeto al exterior de pub en costanera de Coquimbo

Comunidad Palestina exige al gobierno presentar una queja formal contra el embajador de Israel tras dichos sobre campaña “Pucón libre de genocidio”

Carabinero herido por automóvil que evadió control en La Pintana: conductor fue detenido por homicidio frustrado

Contraloría pide antecedentes al Minvu tras dichos de Montes sobre funcionarios que participan en comando de Jara

Repsol Ibereólica Renovables consigue aprobación ambiental para proyecto por US$200 millones

Controlador de Avianca y Gol solicita autorización para operar en Chile

Lo más leído

1.
Activista por la prevención del VIH falleció este fin de semana: despiden a Carolina del Real en misa en Las Condes

Activista por la prevención del VIH falleció este fin de semana: despiden a Carolina del Real en misa en Las Condes

2.
“Es el momento de parar la tontera y enfocarnos en Jara”: Cruz-Coke insta a la oposición a frenar confrontaciones entre comandos

“Es el momento de parar la tontera y enfocarnos en Jara”: Cruz-Coke insta a la oposición a frenar confrontaciones entre comandos

3.
Datos públicos del Mineduc evidencian que 22.949 docentes menores de 40 años desertaron del sistema

Datos públicos del Mineduc evidencian que 22.949 docentes menores de 40 años desertaron del sistema

4.
“No representa eso”: Boric lanza nuevo dardo a Trump en medio de acuerdo de paz en Gaza y liberación de rehenes de Israel

“No representa eso”: Boric lanza nuevo dardo a Trump en medio de acuerdo de paz en Gaza y liberación de rehenes de Israel

5.
Carmona (PC) apunta que nominación de María Corina Machado al Nobel de la Paz fue “desde el punto de vista político”

Carmona (PC) apunta que nominación de María Corina Machado al Nobel de la Paz fue “desde el punto de vista político”

Portada del dia

⚡¡Extendimos el Cyber LT! Participa por un viaje a Buenos Aires ✈️ y disfruta tu plan a precio especial por 4 meses

Plan digital +LT Beneficios$1.200/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

Revelan nuevos detalles sobre la muerte de Diane Keaton, la exitosa actriz de Hollywood

Revelan nuevos detalles sobre la muerte de Diane Keaton, la exitosa actriz de Hollywood

La joya del arcade Gradius Origins trae de vuelta al Vic Viper (y el primer guiño a Chile en un videojuego)

La joya del arcade Gradius Origins trae de vuelta al Vic Viper (y el primer guiño a Chile en un videojuego)

Quién era Carolina del Real, activista chilena por la prevención del VIH que falleció a los 45 años

Quién era Carolina del Real, activista chilena por la prevención del VIH que falleció a los 45 años

Los 16 guanacos que van a repoblar la cordillera de la Región Metropolitana

Los 16 guanacos que van a repoblar la cordillera de la Región Metropolitana

Servicios

Las 11 comunas de la RM con corte de luz programado para este martes

Las 11 comunas de la RM con corte de luz programado para este martes

Vuelve el Día del Cine con precios desde $2.000: ¿Cuándo y cómo comprar entradas?

Vuelve el Día del Cine con precios desde $2.000: ¿Cuándo y cómo comprar entradas?

Korn en Chile: cuándo es la venta de entradas y cuáles son los precios

Korn en Chile: cuándo es la venta de entradas y cuáles son los precios

Prisión preventiva para argentino que mató a puñaladas a sujeto al exterior de pub en costanera de Coquimbo
Chile

Prisión preventiva para argentino que mató a puñaladas a sujeto al exterior de pub en costanera de Coquimbo

Comunidad Palestina exige al gobierno presentar una queja formal contra el embajador de Israel tras dichos sobre campaña “Pucón libre de genocidio”

Carabinero herido por automóvil que evadió control en La Pintana: conductor fue detenido por homicidio frustrado

Mercado laboral: Casi 18% de los desempleados lleva más de un año buscando trabajo
Negocios

Mercado laboral: Casi 18% de los desempleados lleva más de un año buscando trabajo

Repsol Ibereólica Renovables consigue aprobación ambiental para proyecto por US$200 millones

Controlador de Avianca y Gol solicita autorización para operar en Chile

La joya del arcade Gradius Origins trae de vuelta al Vic Viper (y el primer guiño a Chile en un videojuego)
Tendencias

La joya del arcade Gradius Origins trae de vuelta al Vic Viper (y el primer guiño a Chile en un videojuego)

Qué deberías comer y beber para dormir mejor, según investigaciones científicas

Intel revoluciona el PC con Panther Lake y su pionero proceso Intel 18A

Francia iguala en Islandia y deja sus primeros puntos en las Eliminatorias de Europa
El Deportivo

Francia iguala en Islandia y deja sus primeros puntos en las Eliminatorias de Europa

La polémica, en los descuentos: la mano de Leandro Fernández que Palestino reclamó como penal ante la U

Gustavo Álvarez descarta su salida de la U a Perú tras el triunfo azul sobre Palestino: “Seamos serios”

29 parques gratuitos en Santiago para relajarse, hacer ejercicio o conectar con la naturaleza
Finde

29 parques gratuitos en Santiago para relajarse, hacer ejercicio o conectar con la naturaleza

Desde Drácula y Frankenstein hasta Carrie: la programación del ciclo Filmografía del Miedo de Cine UC

Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 11 y 12 de octubre

Comienza la venta de entradas para el regreso de The Cardigans a Chile
Cultura y entretención

Comienza la venta de entradas para el regreso de The Cardigans a Chile

F1 llega al streaming: dónde ver la película de Brad Pitt que fue éxito de taquilla

La Revuelta de Los Tres llega en formato físico: anuncian lanzamiento en Vinilo y CD de sus históricos conciertos

Trump anuncia el fin de la guerra entre Israel y Hamas: “Este es el amanecer histórico de un nuevo Medio Oriente”
Mundo

Trump anuncia el fin de la guerra entre Israel y Hamas: “Este es el amanecer histórico de un nuevo Medio Oriente”

Trump aparecerá en la próxima portada de la revista Time por plan de paz en Gaza

Crisis se agudiza en Francia y segundo Gobierno Lecornu presenta su gabinete

Qué son los orgasmos sinestésicos y por qué algunos sienten desde colores hasta sonidos durante el sexo
Paula

Qué son los orgasmos sinestésicos y por qué algunos sienten desde colores hasta sonidos durante el sexo

Más allá del mito del cuerpo delgado: cómo se viven los trastornos alimentarios en cuerpos grandes

Hablemos de amor: volver a habitarme lejos de casa