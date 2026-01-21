SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Editorial

    Sinceramiento en la izquierda

    Las recriminaciones entre el Frente Amplio/PC y el Socialismo Democrático en la parte final del gobierno no hacen más que sincerar los desacuerdos que siempre hubo entre ambos bloques. La duda ahora es cómo se perfilará el SD.

    Por 
    Editorial La Tercera

    uego de la dura derrota electoral que experimentó el oficialismo en las recientes elecciones presidenciales, el ánimo para prolongar más allá de este gobierno algún tipo de coalición ya estaba en entredicho, y ahora con mayor razón luego del áspero enfrentamiento que en los últimos días ha surgido entre el Frente Amplio/PC y el Socialismo Democrático (SD), a raíz de la ley Naín-Retamal, una norma que fue aprobada en 2023 para brindarle al personal policial mayores certezas jurídicas para el cumplimiento de su deber. Dicha disposición fue invocada por el tribunal en el veredicto que absolvió a un excarabinero en el caso que afectó a Gustavo Gatica, ante lo cual sectores del FA recriminaron al SD el haber promovido una norma que a su juicio permitió la impunidad, lo que implicó una dura respuesta desde el SD, acusando a sus socios de grave deslealtad.

    Se trata sin duda del mayor desencuentro que han experimentado ambos bloques desde que se inició el gobierno, y lo que trasluce es un sinceramiento de lo que en realidad ha sido esta coalición: más que un conglomerado unido por idearios políticos comunes, ha sido una coalición táctica para poder gobernar y tratar de dejar en un segundo plano las diferencias que existen entre estos sectores. Ahora que el proyecto político ha sido derrotado electoralmente, las motivaciones para prolongarse en la futura oposición como un bloque unitario se han desvanecido.

    Es evidente que la seguridad y el orden público han sido las áreas donde probablemente se han visto las mayores diferencias entre el SD y sectores del FA y el PC; si bien es evidente que el frenteamplismo con el paso del tiempo fue matizando algunas de sus posturas iniciales -por ejemplo, ya no cuestiona el estado de excepción en La Araucanía-, en la agenda legislativa sobre seguridad fue posible advertir constantes tensiones y respaldos muy a contrapelo. La ley Naín-Retamal es quizás el mejor ejemplo de una norma que pese a que fue patrocinada por el gobierno, ahora se busca desentenderse de ella, y no es casualidad que ayer un grupo de diputados -entre los que figuran miembros del FA/PC- haya presentado un proyecto de ley inconsulto para modificarla.

    Pero los roces también fueron evidentes a raíz de la superioridad moral que tanto se le ha reprochado al frenteamplismo, como también por la constante crítica que este sector formuló respecto de los “30 años” -en particular hacia la ex Concertación-, un desdén que el SD aceptó que tuviera lugar sin defender con energía lo que fue su propio legado, claudicación que a la larga demostró ser un grave error porque permitió que las miradas más extremas adquirieran el protagonismo, tal como ocurrió en la fracasada Convención Constitucional.

    Distintas voces del oficialismo ya anticipan que bajo la administración de José Antonio Kast habrá dos oposiciones, y ante ello parece ser el momento de las definiciones. El PC ya ha advertido que promoverá “hitos de movilización” en contra del futuro gobierno, estrategia que ha encontrado eco en sectores del FA. El SD tendrá la oportunidad de buscar su propio perfilamiento y redefinir su política de alianzas, donde resultaría llamativo que luego de la experiencia vivida otra vez terminara subsumido en los sectores más extremos de la izquierda.

    Más sobre:Frente AmplioSocialismo DemocráticoNaín-Retamalgobierno

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Jorge Quiroz renuncia al directorio de la Bolsa de Santiago

    Gobierno declara emergencia agrícola para comunas afectadas por incendios en Región de Ñuble

    MOP deja sin efecto el llamado a licitación de la Ruta 5 para el tramo Caldera-Antofagasta

    Avanza Plan Nacional de Búsqueda: comisión de DDHH despacha proyecto de ley para su discusión en la Cámara

    Telefónica afirma que evalúa vender su participación de Onnet Fibra

    Kast por despliegue por incendios: “Es bueno que el Presidente Boric esté en una comuna, y yo como mandatario electo esté en otra”

    Lo más leído

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Qué es la tagatosa, el azúcar dulce y bajo en calorías que no eleva los niveles de insulina

    Qué es la tagatosa, el azúcar dulce y bajo en calorías que no eleva los niveles de insulina

    Qué es Chifagate, el escándalo que complica al presidente de Perú, José Jerí

    Qué es Chifagate, el escándalo que complica al presidente de Perú, José Jerí

    Comenzó el juicio contra el Daily Mail: por qué el príncipe Harry y otras 6 personas demandaron al medio de comunicación

    Comenzó el juicio contra el Daily Mail: por qué el príncipe Harry y otras 6 personas demandaron al medio de comunicación

    Qué se sabe del nuevo accidente ferroviario en España que dejó al menos 1 muerto y 37 heridos

    Qué se sabe del nuevo accidente ferroviario en España que dejó al menos 1 muerto y 37 heridos

    Servicios

    Importante baja de la bencina: revisa el precio del combustible para los próximos días

    Importante baja de la bencina: revisa el precio del combustible para los próximos días

    A qué hora y dónde ver a Juventus vs. Benfica por la Champions League

    A qué hora y dónde ver a Juventus vs. Benfica por la Champions League

    Dónde y a qué hora ver a Newcastle United vs. PSV por la Champions League

    Dónde y a qué hora ver a Newcastle United vs. PSV por la Champions League

    Gobierno declara emergencia agrícola para comunas afectadas por incendios en Región de Ñuble
    Chile

    Gobierno declara emergencia agrícola para comunas afectadas por incendios en Región de Ñuble

    Avanza Plan Nacional de Búsqueda: comisión de DDHH despacha proyecto de ley para su discusión en la Cámara

    Kast por despliegue por incendios: “Es bueno que el Presidente Boric esté en una comuna, y yo como mandatario electo esté en otra”

    Jorge Quiroz renuncia al directorio de la Bolsa de Santiago
    Negocios

    Jorge Quiroz renuncia al directorio de la Bolsa de Santiago

    MOP deja sin efecto el llamado a licitación de la Ruta 5 para el tramo Caldera-Antofagasta

    Telefónica afirma que evalúa vender su participación de Onnet Fibra

    Las predicciones de las películas que podrían ganar los Premios Óscar 2026, según el New York Times
    Tendencias

    Las predicciones de las películas que podrían ganar los Premios Óscar 2026, según el New York Times

    Karol G es la nueva embajadora global de Reebok: la marca presentará una colección exclusiva co-diseñada por la artista

    ¿Por qué se descarriló el tren en Adamuz? Las pistas que encontró la investigación hasta ahora

    Champions League: el Liverpool golea al Marsella y le da un poco más de aire a la continuidad del DT Arne Slot
    El Deportivo

    Champions League: el Liverpool golea al Marsella y le da un poco más de aire a la continuidad del DT Arne Slot

    En vivo: Coquimbo Unido enfrenta a Deportes Limache para definir al rival de la UC en la final de la Supercopa

    Tomás de Gavardo fija próximo objetivo tras lograr su mejor rally: “En el Dakar 2027 quiero estar entre los 20 mejores”

    Con más de 30 establecimientos gastronómicos: así es la Guía de Lugares con Opciones Veganas en Valparaíso
    Finde

    Con más de 30 establecimientos gastronómicos: así es la Guía de Lugares con Opciones Veganas en Valparaíso

    Más de 830 barriles de cerveza, música en vivo y actividades: así será Bierfest Kunstmann 2026

    La Verdad: los detalles de la aclamada comedia internacional que llega al Teatro Municipal de Las Condes

    Lanzan gran rifa en ayuda de Ángelo Pierattini tras su grave accidente
    Cultura y entretención

    Lanzan gran rifa en ayuda de Ángelo Pierattini tras su grave accidente

    Greentea Peng: la artista de los “poderes psicodélicos especiales”

    “Si escucha a la gente que sabe, podría hacer una buena gestión”: el mundo de la cultura y el nombramiento de Undurraga

    Congreso de Perú presenta una moción de censura al presidente Jerí por sus reuniones secretas con un empresario chino
    Mundo

    Congreso de Perú presenta una moción de censura al presidente Jerí por sus reuniones secretas con un empresario chino

    Trump establece con la OTAN el “marco para un futuro acuerdo” respecto a Groenlandia

    Dramático informe de la ONU advierte que la humanidad entró en la era de la “bancarrota hídrica global”

    Hablemos de amor: había olvidado algo esencial, mi perrita iba a envejecer
    Paula

    Hablemos de amor: había olvidado algo esencial, mi perrita iba a envejecer

    Vacaciones que revelan la falta de coparentalidad

    Mi mascota y yo: la perrita que transformó la soledad en hogar