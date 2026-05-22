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    A 150 años del decreto que cambió el destino de las mujeres chilenas en las universidades

    En 1877, bajo el gobierno de Aníbal Pinto, se permitió por primera vez que las mujeres pudieran entrar a la educación superior. La historia detrás de ese hito se cuenta en Decretadas, un proyecto de tres universidades que analiza los avances y también lo pendiente.

    Por 
    La Tercera
    A 150 años del decreto que cambió el destino de las mujeres chilenas en las universidades. Foto: Pablo Vásquez R Pablo Vásquez R.

    El 6 de febrero de 1877, en el que parecía ser un tranquilo verano en la joven república de Chile, el entonces ministro de Justicia, Culto e Instrucción Pública, Miguel Luis Amunátegui, publicó un decreto supremo, el número 547, que se alineaba con sus ideas liberales pero que desató todo un debate en la élite local: en él se promovía, por primera vez, que las mujeres pudieran cursar estudios universitarios y optar a títulos profesionales.

    Aunque lo promulgó el presidente Aníbal Pinto, desde entonces el documento fue conocido como Decreto Amunátegui, hito que en 2027 cumple 150 años. Si bien lo firmaron dos hombres, “detrás tiene una historia que hay que conocer”, como dijo Cecilia Morán, académica del Instituto de Historia de la U. San Sebastián y parte del último panel de Conversaciones LT Educa, dedicado justamente a este histórico aniversario.

    Miguel Luis Amunátegui, ministro liberal.

    “Las mujeres, entonces, se educaban en liceos privados, y dos de sus directoras, Antonia Tarragó e Isabel Le Brun, lucharon porque sus estudiantes pudieran dar exámenes de admisión a la universidad, igual que los hombres”, explica Morán.

    En el conversatorio también participaron María Gabriela Huidobro, académica de la Facultad de Educación y Humanidades de la U. Andrés Bello, y Magdalena Browne, decadana de Comunicaciones de la U. Adolfo Ibáñez.

    Todas son parte de Decretadas, un proyecto de estas tres universidades que busca recordar el acontecimiento pero también sacar a la luz a las pioneras que lo empujaron, a las primeras jóvenes que se abrieron paso en las masculinizadas aulas y, además, a las brechas de género que, un siglo y medio después aún persisten en la educación superior.

    Gabriela Huidobro (UNAB), Cecilia Morán (USS) y Magdalena Browne (UAI). Foto Pablo Vásquez R Pablo Vásquez R.

    Un decreto firmado por ellos pero impulsado por ellas

    Estos son hitos históricos muy importantes, que parecen surgidos de un día para otro, pero detrás, como apuntó Browne, “hay procesos sociales que nos llevan a recorridos mucho más largos”.

    Porque el decreto permitió que algunas mujeres —las que habían completado la educación secundaria; o sea, muy pocas— pudieran dar exámenes para acceder a la universidad. Pero de ahí a que ellas pudieran participar en igualdad de condiciones con los hombres, con las mismas oportunidades y derechos, tuvieron que pasar más de cien años.

    Esa es la misión de Decretadas: explicar el proceso histórico, destacar a las protagonistas olvidadas, reconocer los avances y subrayar lo que todavía está pendiente.

    20.05.2026 Educa LT Foto Pablo Vásquez R Pablo Vásquez R.

    “La columna de esto es un libro, que tendrá dos tomos y se publicará el 2027, cuando su cumplan los 150 años”, dijo Morán. En él escribirán autoras chilenas y extranjeras, y tendrá seis ejes temáticos: religión y espiritualidad; gobernanza y economía; ciencia y arte; y educación y salud.

    Pero también se realizarán otras actividades durante el año, muchas de ellas en homenaje no solo a la publicación del decreto sino a su primer gran aniversario, cuando en 1927 cumplió 50 años. “Es en honor a las mujeres que en ese momento hicieron el libro Actividades femeninas en Chile, que por primera vez reunió a mujeres de todo el país para dar cuenta de sus avances y contribuciones”, contó Huidobro.

    “Ojalá este proyecto ayude a que podamos ir más allá”, concluyó Browne. “Que este no sea solo un tema de mujeres, que podamos invitar a hombres, niños, niñas y adolescentes. Ese es nuestro desafío. Porque ya vimos que excluir a las mujeres de ciertos espacios tuvo y tiene consecuencias micro y macrosociales. Eso no puede seguir pasando”.

    La charla completa puede verse en el video completo de esta edición de Conversaciones LT Educa.

    Más sobre:Conversaciones LT EducaDecretadasDecreto AmunáteguiMiguel Luis AmunáteguiEloísa DíazMagdalena BrowneGabriela HuidobroCecilia MoránUniversidad Andrés BelloUniversidad Adolfo IbáñezUniversidad San SebastiánEducaciónEducaLT

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