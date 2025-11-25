BLACK SALE $990
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Educación

    La mirada experta: estrategias para llegar bien preparados a la PAES

    A días del examen, especialistas de Matemática y Lenguaje explican qué priorizar, cómo organizar la práctica y qué ajustes finos permiten mejorar el rendimiento.

    Por 
    Ceina Iberti
    28/11/2022 RENDICIÓN DE LA PRUEBA DE ACCESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR PAES FOTO: MARIO TELLEZ / LA TERCERA MARIO TELLEZ

    A días del examen, especialistas de Matemática y Lenguaje explican qué priorizar, cómo organizar la práctica y qué ajustes finos permiten mejorar el rendimiento.

    Expertos aseguran que aún hay espacio para consolidar lo aprendido, corregir errores y pulir la estrategia. Dos voces con trayectoria —Edmundo Concha, jefe del Departamento de Matemática, y Gonzalo González, jefe del Departamento de Lenguaje— entregan recomendaciones concretas para que los estudiantes lleguen con foco, método y confianza.

    Matemática: practicar como si fuese el ensayo final

    Para Edmundo Concha, la ejercitación es la clave. El objetivo de estas semanas es llegar a la prueba con ritmo, seguridad y dominio de los tipos de preguntas. Para aprovechar este período al máximo, sugiere:

    • Priorizar los contenidos con mayor presencia en la prueba. Revisar el temario y concentrar la energía en los tópicos con más reactivos permite multiplicar el retorno de cada hora de estudio.
    • Planificar un horario diario y realista. Trabajar en bloques cortos con metas específicas —por ejemplo, 40 minutos de funciones, 20 de probabilidades y 30 de ejercicios mixtos— ayuda a distribuir tiempo y evitar lagunas.
    • Simular condiciones reales. Cronómetro en mano, seguir instrucciones tal como en la PAES y corregir inmediatamente después permite detectar patrones de error y ajustar estrategias.
    • Estudiar con otros para bajar la ansiedad. Un grupo pequeño, con roles claros (quien explica, quien resuelve, quien controla tiempo), transforma la presión en colaboración y sostiene la motivación.

    Lenguaje: diagnosticar, ajustar y leer con propósito

    A menos de tres semanas, explica Gonzalo González, no conviene empezar desde cero, pero sí hacer ajustes relevantes. El punto de partida es un diagnóstico honesto: rendir un ensayo completo equivalente a la prueba oficial y medir tiempos. La lectura más la resolución deben tomar cerca de dos horas y media. Con ese insumo, el siguiente paso es identificar la habilidad más débil y trabajarla de manera focalizada:

    • Localización de información. Si los errores se concentran en “encontrar” lo que pide la pregunta, el problema suele ser la dificultad para reconocer sinónimos, paráfrasis o hiperónimos. Para corregirlo, González recomienda practicar escaneo: leer la pregunta, buscar proactivamente en el texto dónde aparece la idea y dejar marcas claras (subrayar, encerrar, anotar).
    • Interpretación. Cuando cuesta comprender el sentido del texto, ayuda la lectura pausada: tras cada párrafo, preguntarse “¿qué quiso decir el autor?” y “¿cuál es la idea principal aquí?”. Identificar tesis y argumentos es un hábito que mejora la comprensión y la precisión en las respuestas.
    • Evaluación. Si la dificultad está en juzgar posturas o tonos, es útil leer columnas y editoriales preguntándose: “¿cuál es la postura?”, “¿está a favor o en contra?”, “¿el tono es irónico, crítico, objetivo, pesimista?”. Pequeños matices importan: “es inconcebible” no equivale a “es preocupante”; “no es correcto” es distinto de “es inadmisible”. El léxico revela la valoración del autor.

    Cierre para ambas pruebas: cuidar la energía es parte del estudio

    Concha y González coinciden en un punto: llegar descansado es tan importante como estudiar bien. El cansancio afecta el cálculo preciso y la comprensión lectora. Mantener sueño regular, hacer pausas activas y optar por una alimentación liviana el día previo ayuda a rendir mejor.

    Práctica dirigida, diagnóstico honesto y ajustes puntuales pueden marcar la diferencia.

    Más sobre:PAES

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Tragedia en San Felipe: tres fallecidos deja choque frontal entre un vehículo chileno y otro argentino

    Por urgencia médica: diputado Mulet no podrá concurrir al Senado para defender AC contra exministro Pardow

    Qué es la falsa arañita roja de la vid, la plaga que obligó a Brasil a destruir más de una tonelada de cerezas chilenas

    Vanessa Kaiser cuestiona figura de Franco Parisi y sostiene que su votante “no estuvo suficientemente informado”

    Manouchehri y trama bielorrusa: “Evidentemente, acá hay una un pequeño tumor en el Poder Judicial que ha ido creciendo”

    Francia sostiene su lucha contra la fast fashion Shein y busca suspender sus operaciones por caso de muñecas para adultos

    Lo más leído

    1.
    Minsal reporta salida de 2 millones de personas de listas No GES y afirma que tiempos de espera alcanzan su mejor nivel desde 2016

    Minsal reporta salida de 2 millones de personas de listas No GES y afirma que tiempos de espera alcanzan su mejor nivel desde 2016

    2.
    Qué síntomas y dolencias puede aliviar el jengibre en nuestro cuerpo

    Qué síntomas y dolencias puede aliviar el jengibre en nuestro cuerpo

    3.
    Detienen a 12 sujetos por contrabando de cigarrillos: uno de los integrantres de la banda era funcionario de Aduana

    Detienen a 12 sujetos por contrabando de cigarrillos: uno de los integrantres de la banda era funcionario de Aduana

    4.
    Presidente de Perú anuncia estado de emergencia en provincias que limitan con Chile y otros países ante avance de la delincuencia

    Presidente de Perú anuncia estado de emergencia en provincias que limitan con Chile y otros países ante avance de la delincuencia

    5.
    El error “de altura” que llevó al MOP a ordenar la demolición de una de las bases del teleférico de Ciudad Empresarial

    El error “de altura” que llevó al MOP a ordenar la demolición de una de las bases del teleférico de Ciudad Empresarial

    Portada del dia

    ⚡Black Sale: información real + ventajas exclusivas

    Digital + LT Beneficios$1.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    10 trastornos mentales “inventados” que nunca existieron, según un psicólogo clínico

    10 trastornos mentales “inventados” que nunca existieron, según un psicólogo clínico

    MacBook Pro M5, análisis: el mejor portátil para profesionales abraza la IA sin arriesgar en diseño

    MacBook Pro M5, análisis: el mejor portátil para profesionales abraza la IA sin arriesgar en diseño

    Qué síntomas y dolencias puede aliviar el jengibre en nuestro cuerpo

    Qué síntomas y dolencias puede aliviar el jengibre en nuestro cuerpo

    Cómo una estudiante de 17 años de Quilpué consiguió una capacitación en el mejor restaurante del mundo

    Cómo una estudiante de 17 años de Quilpué consiguió una capacitación en el mejor restaurante del mundo

    Servicios

    Dónde y a qué hora ver a Borussia Dortmund vs. Villarreal por la Champions League

    Dónde y a qué hora ver a Borussia Dortmund vs. Villarreal por la Champions League

    A qué hora y dónde ver a Bodo/Glimt vs. Juventus por la Champions League en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Bodo/Glimt vs. Juventus por la Champions League en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Galatasaray vs. Union Saint-Gilloise por la Champions League

    Dónde y a qué hora ver a Galatasaray vs. Union Saint-Gilloise por la Champions League

    Tragedia en San Felipe: tres fallecidos deja choque frontal entre un vehículo chileno y otro argentino
    Chile

    Tragedia en San Felipe: tres fallecidos deja choque frontal entre un vehículo chileno y otro argentino

    Dónde y a qué hora ver a Borussia Dortmund vs. Villarreal por la Champions League

    A qué hora y dónde ver a Bodo/Glimt vs. Juventus por la Champions League en TV y streaming

    Francia sostiene su lucha contra la fast fashion Shein y busca suspender sus operaciones por caso de muñecas para adultos
    Negocios

    Francia sostiene su lucha contra la fast fashion Shein y busca suspender sus operaciones por caso de muñecas para adultos

    Venezuela desafía alerta de seguridad aérea de EE.UU con amenazas a Latam y el resto de las aerolíneas

    Los planes de la matriz de Facebook y WhatsApp para comprar chips para IA de Google amenazan el reinado de Nvidia

    Qué es la falsa arañita roja de la vid, la plaga que obligó a Brasil a destruir más de una tonelada de cerezas chilenas
    Tendencias

    Qué es la falsa arañita roja de la vid, la plaga que obligó a Brasil a destruir más de una tonelada de cerezas chilenas

    Ibai Llanos llegó a Chile y quedó sorprendido con el acento: “No se les entiende al hablar”

    MacBook Pro M5, análisis: el mejor portátil para profesionales abraza la IA sin arriesgar en diseño

    Presidente de Deportes Limache pide entradas a mil pesos para la final de la Copa Chile contra Huachipato
    El Deportivo

    Presidente de Deportes Limache pide entradas a mil pesos para la final de la Copa Chile contra Huachipato

    “Nunca había visto nada igual”: quién es Johannes Moser, la figura del sorprendente equipo de Austria en el Mundial Sub 17

    “Quiere, pero de momento no puede”: en España critican a Alexis Sánchez en su retorno al Sevilla

    Con música en vivo, charlas y paneles sobre el medioambiente: los detalles del Festival Ladera Sur 2025
    Finde

    Con música en vivo, charlas y paneles sobre el medioambiente: los detalles del Festival Ladera Sur 2025

    Mi panorama: Ver la realidad en Fidocs 2025

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 22 y 23 de noviembre

    Gepe: “Mi inseguridad dejó de ser destructiva y hoy la traduje en una sensación de vértigo”
    Cultura y entretención

    Gepe: “Mi inseguridad dejó de ser destructiva y hoy la traduje en una sensación de vértigo”

    El solo de guitarra de Led Zeppelin que según Jimmy Page está al mismo nivel que el de Stairway to heaven

    Las claves del nuevo vinilo de La Voz de los ‘80 masterizado en Abbey Road: “Permite mantenerlo vivo”

    Ola de ataques en Kiev deja siete muertos: “Tenía mucho miedo, todo en mi casa temblaba”
    Mundo

    Ola de ataques en Kiev deja siete muertos: “Tenía mucho miedo, todo en mi casa temblaba”

    Rusia dice seguir abierta a negociar con Ucrania y ve “necesaria” la participación europea

    Estados Unidos reafirma el derecho de Israel a la “autodefensa” tras el bombardeo sobre Beirut

    Las dos mujeres que están revolucionando la ciencia desde Chile
    Paula

    Las dos mujeres que están revolucionando la ciencia desde Chile

    Uso de pantallas en la adolescencia: Conectados, pero Desconectados. ¿Prohibir o acompañar?

    Festival Nube: arte, juego y creatividad