SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Educación

    ¿Qué es la formación dual? El modelo alemán que gana terreno en Chile

    Un nuevo impulso de unir la formación técnica temprana y el mundo laboral lo dieron Duoc UC y la Corporación Educacional SOFOFA con la creación de la carrera de Técnico Superior en Electricidad y Automatización Industrial, que comenzará a impartirse en marzo. Estudiantes de liceos técnicos podrán aprender en empresas de primer nivel, como Metro, Enel, AB InBev y SMC Chile.

    Francisco DagninoPor 
    Francisco Dagnino
    ¿Qué es la formación dual? El modelo alemán que gana terreno en Chile William Rojas

    Uno de las mayores preocupaciones de las industrias en Chile es alta demanda por técnicos calificados. De acuerdo con la Encuesta de Demanda Laboral 2024–2025 de la Subsecretaría del Trabajo, cerca del 12% de las contrataciones corresponde a titulados de carreras técnicas de nivel superior o profesionales, y se estima que las empresas requieren alrededor de 240 mil técnicos por año, una brecha que el sistema formativo actual aún no logra cubrir. A esto se suma que, mientras en los países de la OCDE existen entre 2 y 3 técnicos por cada profesional universitario, en Chile la proporción es inversa.

    La respuesta a este problema que afecta la productividad del país es la llamada “formación dual”, que es un modelo nacido en Alemania en 1969, que combina el aprendizaje teórico en liceos técnicos y la práctica intensiva en empresas, con el objeto de unir la formación temprana y el mundo laboral para reducir el desempleo juvenil.

    En Chile, este modelo académico productivo ha ido ganando terreno desde que entró en vigencia la resolución exenta N°1385 de 2016 del Ministerio de Educación, que estableció el marco para la implementación de la Estrategia de Formación por Alternancia (aprendizaje dual) en la educación media técnico profesional, definiendo indicadores y procedimientos para su aplicación.

    Formación dual, el modelo alemán que gana terreno en Chile

    Uno de los últimos hitos en formación dual se produjo en diciembre pasado, cuando Duoc UC y la Corporación Educacional Sofofa, firmaron un convenio de colaboración que permitirá impartir un nuevo programa que fortalece la articulación entre la enseñanza media técnico-profesional, la educación superior y el mundo productivo.

    Se trata de la nueva carrera de Técnico Superior en Electricidad y Automatización Industrial, que comenzará a impartirse en marzo en la sede San Joaquín de Duoc UC. Este programa permitirá que egresados de liceos técnico-profesionales, especialmente aquellos formados bajo el modelo dual en enseñanza media, puedan continuar su trayectoria formativa en educación superior manteniendo el enfoque práctico en la empresa. La duración del programa es de cinco semestre en modalidad diurna y vespertina.

    Carlos Díaz, rector de Duoc UC.. Foto: Mario Téllez / La Tercera. MARIO TELLEZ

    Carlos Díaz, rector de Duoc UC, dijo que este convenio representa un avance concreto para la productividad y el empleo joven: “Chile necesita más y mejores oportunidades para sus jóvenes y para quienes desean estudiar y proyectarse a lo largo de toda la vida. En Duoc UC estamos aquí para construirlas con rigor, con humanidad y con esperanza”.

    Formación dual, las empresas participantes

    Para garantizar el éxito de esta iniciativa, desde Duoc UC y Sofofa han tomado contacto con grandes compañías -como Metro, Enel, AB InBev y SMC Chile- para que reciban a las y los estudiantes en sus instalaciones y así poder aplicar los conocimientos adquiridos en el aula, con el objeto de desarrollar competencias en entornos productivos reales.

    Pablo Kusnir, gerente general de la Corporación Educacional Sofofa.

    Pablo Kusnir, gerente general de la Corporación Educacional Sofofa, subrayó que “gracias a esta alianza, nuestros estudiantes podrán obtener un título técnico superior con una experiencia práctica acumulada y una expertise que no se encuentra en trayectorias tradicionales. Esta combinación les entrega una ventaja competitiva concreta al momento de insertarse en el mundo laboral y, al mismo tiempo, asegura a las empresas acceder a jóvenes mejor preparados”.

    La alta demanda por especialistas en electricidad y automatización industrial se explica por los requerimientos de industrias como minería, energía, sanitaria, forestal y papel, alimentos y bebidas, transporte y construcción. Todos estos sectores están electrificando sus procesos para conseguir metas de descarbonización en estándares internacionales que lo requieren.

    El técnico superior en Electricidad y Automatización Industrial ejerce cargos clave en las compañías, ocupando roles como instalador-mantenedor eléctrico clase B, programador de sistemas industriales, proyectista eléctrico clase B, o prestador de servicios en empresas de ingeniería, montaje, operación y mantenimiento.

    Lee también:

    Más sobre:EducaciónEducaLTDuoc UCCarreras técnicasElectricidadAutomatizaciónSofofa

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Alcaldesa Pizarro ante posible llegada de Carter a Seguridad: “Tengo una buena opinión de su gestión política”

    Ley de Propiedad Intelectual: gremio arremete contra plataforma Magis TV en la comisión de Economía de la Cámara

    Los riesgos en la implementación de la reforma previsional que advirtió la presidenta de las AFP en su última cuenta pública

    Continúa el proceso de venta de estaciones de Aramco: ofertas vinculantes llegan en marzo

    Bancada de RN solicita a Contraloría dirigir una investigación especial tras suspensión errónea de PGU a 13 mil adultos mayores

    Gran operativo en casa de Julia Chuñil: más de 80 carabineros trabajan en el lugar

    Lo más leído

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Temporada de fragata portuguesa: cómo reconocerla, síntomas y qué hacer si te pica

    Temporada de fragata portuguesa: cómo reconocerla, síntomas y qué hacer si te pica

    Estos son los 10 pasaportes más poderosos del mundo en 2026 y el lugar que ocupa Chile en el listado total

    Estos son los 10 pasaportes más poderosos del mundo en 2026 y el lugar que ocupa Chile en el listado total

    El mejor accesorio para laptops no es un mouse ni un teclado

    El mejor accesorio para laptops no es un mouse ni un teclado

    5 formas de reducir el riesgo de cáncer de colon, según una gastroenteróloga de Harvard

    5 formas de reducir el riesgo de cáncer de colon, según una gastroenteróloga de Harvard

    Servicios

    Revisa los resultados de preselección del FUAS 2026 para becas y gratuidad

    Revisa los resultados de preselección del FUAS 2026 para becas y gratuidad

    Rating del miércoles 14 de enero en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del miércoles 14 de enero en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Comienza la preventa de entradas para la fecha de Dream Theater en Chile: revisa los precios

    Comienza la preventa de entradas para la fecha de Dream Theater en Chile: revisa los precios

    Alcaldesa Pizarro ante posible llegada de Carter a Seguridad: “Tengo una buena opinión de su gestión política”
    Chile

    Alcaldesa Pizarro ante posible llegada de Carter a Seguridad: “Tengo una buena opinión de su gestión política”

    Bancada de RN solicita a Contraloría dirigir una investigación especial tras suspensión errónea de PGU a 13 mil adultos mayores

    Gran operativo en casa de Julia Chuñil: más de 80 carabineros trabajan en el lugar

    Ley de Propiedad Intelectual: gremio arremete contra plataforma Magis TV en la comisión de Economía de la Cámara
    Negocios

    Ley de Propiedad Intelectual: gremio arremete contra plataforma Magis TV en la comisión de Economía de la Cámara

    Los riesgos en la implementación de la reforma previsional que advirtió la presidenta de las AFP en su última cuenta pública

    Continúa el proceso de venta de estaciones de Aramco: ofertas vinculantes llegan en marzo

    Cómo fue el ciberataque de Estados Unidos en Venezuela que permitió apagar Caracas por varias horas
    Tendencias

    Cómo fue el ciberataque de Estados Unidos en Venezuela que permitió apagar Caracas por varias horas

    En qué país se está construyendo la “segunda versión” de la megacárcel de Bukele contra el crimen organizado

    En qué consiste la nueva alianza entre Apple y Google y cómo cambiarán sus productos

    “Cero códigos; sálvate solo”: la dura respuesta de Pablo Aránguiz tras los dichos de Miguel Ramírez sobre Unión Española
    El Deportivo

    “Cero códigos; sálvate solo”: la dura respuesta de Pablo Aránguiz tras los dichos de Miguel Ramírez sobre Unión Española

    Arturo Vidal como central es la más llamativa: las novedades que ofrece el primer Colo Colo de 2026

    Un complejo sorteo: Christian Garin y Alejandro Tabilo conocen a sus rivales para el debut en el Abierto de Australia

    Ñam 2026: lo que debes saber de la nueva edición del festival gastronómico
    Finde

    Ñam 2026: lo que debes saber de la nueva edición del festival gastronómico

    Con Luis Slimming, Fabrizio Copano, Paloma Salas y más: la ruta del humor en Viña del Mar durante enero

    Cómo es el Hotel Cusco La Paccha Affiliated by Meliá, ubicado en el centro histórico de la ciudad en Perú

    Así crece el desolado mundo de Exterminio: los ejes de El Templo de Huesos
    Cultura y entretención

    Así crece el desolado mundo de Exterminio: los ejes de El Templo de Huesos

    Shows de BTS en Chile serán en estadio y venta de entradas empieza en marzo

    Nicole a fondo: “Siempre la luz ha estado presente en mi música”

    Macron sostiene que reforzará con medios aéreos y marítimos la misión en Groenlandia
    Mundo

    Macron sostiene que reforzará con medios aéreos y marítimos la misión en Groenlandia

    Informes denuncian que la guerra de Israel en Gaza provocó una caída del 41% en los nacimientos del enclave palestino

    Trump aplaude la decisión judicial que avala la actuación del ICE en Minnesota

    De la Araucanía al mundo: la historia de María Prieto, la reina de la kombucha
    Paula

    De la Araucanía al mundo: la historia de María Prieto, la reina de la kombucha

    Lo probamos y nos gustó: EMFUSION y la idea de cuidar la longevidad de la piel

    Con altura de niñez: el desafío de pensar el espacio público para niñas y niños