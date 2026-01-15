¿Qué es la formación dual? El modelo alemán que gana terreno en Chile

Uno de las mayores preocupaciones de las industrias en Chile es alta demanda por técnicos calificados. De acuerdo con la Encuesta de Demanda Laboral 2024–2025 de la Subsecretaría del Trabajo, cerca del 12% de las contrataciones corresponde a titulados de carreras técnicas de nivel superior o profesionales, y se estima que las empresas requieren alrededor de 240 mil técnicos por año, una brecha que el sistema formativo actual aún no logra cubrir. A esto se suma que, mientras en los países de la OCDE existen entre 2 y 3 técnicos por cada profesional universitario, en Chile la proporción es inversa.

La respuesta a este problema que afecta la productividad del país es la llamada “formación dual”, que es un modelo nacido en Alemania en 1969, que combina el aprendizaje teórico en liceos técnicos y la práctica intensiva en empresas, con el objeto de unir la formación temprana y el mundo laboral para reducir el desempleo juvenil.

En Chile, este modelo académico productivo ha ido ganando terreno desde que entró en vigencia la resolución exenta N°1385 de 2016 del Ministerio de Educación, que estableció el marco para la implementación de la Estrategia de Formación por Alternancia (aprendizaje dual) en la educación media técnico profesional, definiendo indicadores y procedimientos para su aplicación.

Formación dual, el modelo alemán que gana terreno en Chile

Uno de los últimos hitos en formación dual se produjo en diciembre pasado, cuando Duoc UC y la Corporación Educacional Sofofa, firmaron un convenio de colaboración que permitirá impartir un nuevo programa que fortalece la articulación entre la enseñanza media técnico-profesional, la educación superior y el mundo productivo.

Se trata de la nueva carrera de Técnico Superior en Electricidad y Automatización Industrial, que comenzará a impartirse en marzo en la sede San Joaquín de Duoc UC. Este programa permitirá que egresados de liceos técnico-profesionales, especialmente aquellos formados bajo el modelo dual en enseñanza media, puedan continuar su trayectoria formativa en educación superior manteniendo el enfoque práctico en la empresa. La duración del programa es de cinco semestre en modalidad diurna y vespertina.

Carlos Díaz, rector de Duoc UC.. Foto: Mario Téllez / La Tercera. MARIO TELLEZ

Carlos Díaz, rector de Duoc UC, dijo que este convenio representa un avance concreto para la productividad y el empleo joven: “Chile necesita más y mejores oportunidades para sus jóvenes y para quienes desean estudiar y proyectarse a lo largo de toda la vida. En Duoc UC estamos aquí para construirlas con rigor, con humanidad y con esperanza”.

Formación dual, las empresas participantes

Para garantizar el éxito de esta iniciativa, desde Duoc UC y Sofofa han tomado contacto con grandes compañías -como Metro, Enel, AB InBev y SMC Chile- para que reciban a las y los estudiantes en sus instalaciones y así poder aplicar los conocimientos adquiridos en el aula, con el objeto de desarrollar competencias en entornos productivos reales.

Pablo Kusnir, gerente general de la Corporación Educacional Sofofa.

Pablo Kusnir, gerente general de la Corporación Educacional Sofofa, subrayó que “gracias a esta alianza, nuestros estudiantes podrán obtener un título técnico superior con una experiencia práctica acumulada y una expertise que no se encuentra en trayectorias tradicionales. Esta combinación les entrega una ventaja competitiva concreta al momento de insertarse en el mundo laboral y, al mismo tiempo, asegura a las empresas acceder a jóvenes mejor preparados”.

La alta demanda por especialistas en electricidad y automatización industrial se explica por los requerimientos de industrias como minería, energía, sanitaria, forestal y papel, alimentos y bebidas, transporte y construcción. Todos estos sectores están electrificando sus procesos para conseguir metas de descarbonización en estándares internacionales que lo requieren.

El técnico superior en Electricidad y Automatización Industrial ejerce cargos clave en las compañías, ocupando roles como instalador-mantenedor eléctrico clase B, programador de sistemas industriales, proyectista eléctrico clase B, o prestador de servicios en empresas de ingeniería, montaje, operación y mantenimiento.