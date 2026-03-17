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    “A la hoguera”: el intercambio de Aníbal Mosa y un hincha que llevaba la camiseta de Juan Martín Lucero en Colo Colo

    El presidente de Blanco y Negro le quitó su casaca al fanático y le dio una de la temporada actual. "Este nombre no es bienvenido aquí", dijo al ver la dorsal del actual jugador de Universidad de Chile.

    Lucas MujicaPor 
    Lucas Mujica
    “A la hoguera”: el intercambio de Aníbal Mosa y un hincha que llevaba la camiseta de Juan Martín Lucero en Colo Colo. Foto: Captura

    Aníbal Mosa protagonizó una llamativa intervención en el estadio Monumental antes del triunfo de Colo Colo ante Huachipato.

    El presidente de Blanco y Negro se acercó a un hincha que vestía una camiseta con el nombre de Juan Martín Lucero, actual jugador de Universidad de Chile, y le planteó un cambio inmediato. “Usted no puede venir con esa camiseta, así que le hago una propuesta, usted se saca esa polera y nosotros le damos una nueva”, señaló.

    El fanático aceptó el ofrecimiento y entregó la polera, que fue reemplazada por indumentaria oficial del Cacique en la temporada 2026. La situación generó reacciones entre los presentes, con aplausos tras concretarse el intercambio.

    Mosa explicó su decisión en el contexto del vínculo entre el club y el delantero argentino, cuya salida generó repercusiones en el entorno albo y un posterior lío judicial. “Este nombre no es bienvenido aquí”, afirmó al advertir el estampado en la camiseta. La distancia entre las partes se evidenció más luego de que el Gato firmara con la U.

    Durante el episodio, algunos hinchas propusieron dañar la casaca retirada. Sin embargo, el presidente del club intervino para evitarlo. “No, cuidado, que tiene el escudo de Colo Colo, indicó, levantando la camiseta del suelo. Posteriormente, posó con ella mostrando el nombre hacia abajo y comentó que sería enviada “a la hoguera”.

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