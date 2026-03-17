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    Claudio Bravo reconoce antiguos acercamientos para fichar en la UC: “Si uno tiene la conversación es porque hay interés”

    El exarquero habla de los diálogos que sostuvo con la dirigencia de Cruzados hace algunas temporadas.

    Lucas MujicaPor 
    Lucas Mujica
    Claudio Bravo reconoce antiguos acercamientos para fichar en la UC: “Si uno tiene la conversación es porque hay interés”. MATTEO CIAMBELLI/PHOTOSPORT

    Claudio Bravo reveló que sostuvo conversaciones con Universidad Católica hace algunas temporadas fichar y ayudar a los jovenes guardameta del club precordilelrano. El exarquero señaló que existió un acercamiento concreto, aunque no prosperó.

    “Hubo un acercamiento para ir a Católica. Una de las conversaciones era estar atrás de estos chicos. Lo mismo en Colo Colo”, indicó en ESPN, donde trabaja como comentarista deportivo.

    El exjugador explicó que los contactos no avanzaron más allá de instancias iniciales, pero reconoció que reflejaban interés de ambas partes. “Fueron conversaciones, nada más. Pero si uno tiene la primera conversación es porque lógicamente hay interés, lo mismo pasó en Colo Colo en su momento”, agregó.

    Claudio Bravo se retiró después de la Copa América de 2024.

    Bravo también vinculó estas conversaciones con el rol que asumió en sus últimos años de carrera, enfocado en el acompañamiento a jugadores jóvenes. En la UC lo proyectaban como un acompañante de los juveniles del club. En 2025, por ejemplo, Cruzados optó por dejar a Thomas Gillier y Vicente Bernedo para competir por el puesto.

    Bernedo se ha mantenido como titular y durante el último fin de semana cometió un error clave ante Everton. Eso analizaba Bravo cuando recordó su antiguo diálogo con los dirigentes del cuadro estudiantil. “Lo mismo me pasó en el Betis, la idea es ayudar a la gente joven. Estar atrás de ellos, sobre todo en este tipo de situaciones. El crecimiento del futbolista viene siempre de la mano de gente grande. Cuando tienes gente grande y te colabora en esas situaciones, el crecimiento es mucho más acelerado”, sostuvo el excapitán de la selección chilena.

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