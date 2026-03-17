SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    El Deportivo

    El conflicto familiar que golpea el buen momento futbolístico de Junior Fernandes en Turquía

    El delantero nacional vive una compleja etapa personal al no poder visitar a sus hijos.

    Pablo Retamal V.Por 
    Pablo Retamal V.

    El delantero nacional Junior Fernandes vive un momento complejo en Turquía. A pesar de que se ha transformado en una de las figuras del Ankara Keçiörengücü a base de goles y asistencias, a nivel personal los últimos meses han sido complejos para el jugador.

    Según expuso el jugador a través de sus redes sociales, no ha podido ver a sus hijos, los cuales tuvo con su ex esposa a croata Marta Radic.

    “Tenemos un plan de custodia preparado y aprobado por ambas partes, y ratificado por el tribunal. Dado que vivo en Turquía y sigo mi carrera futbolística aquí, tengo derecho a visitar a mis hijos en Turquía varias veces al año durante aproximadamente 15 días. Sin embargo, han comenzado a violar estos acuerdos y me impiden verlos”, reveló en Instagram.

    Agregó que “quieren que vaya a Croacia y me quede allí entre 15 y 20 días. Esto es imposible porque tengo partidos. Y lo saben. Estoy llevando adelante y seguiré llevando adelante el proceso legal y mis esfuerzos con respecto de mis hijos”.

    Así mismo, contó que junto a su actual pareja, Caglayan Namligez, “estamos hartos de que lo retraten como un mal padre. Junior siempre cuida de sus hijos y les brinda apoyo constantemente. Todo lo que hacía lo hacía con responsabilidad y amor por ellos. Creo que a menudo se tergiversa su imagen, a pesar de ser un padre cariñoso que atiende regularmente a sus hijos y necesidades”.

    Vicente Guzman

    Por su lado, la croata contó en el diario Index que “la crianza y la vida diaria de los niños son mi responsabilidad. En la práctica soy yo quien coordina y organiza todo, porque los niños necesitan ritmo, rutina, paz y presencia, más que palabras y promesas”.

    En cuanto al tiempo de su padre con ellos, eso depende de él. No se lo impido, pero tampoco los obligo. Yo regresé a Croacia con mis hijos hace dos años y es difícil cuando existe una barrera lingüística entre los niños y el padre”, concluyó Radic.

    En la temporada actual Junior Fernandes ha sido parte de 32 partidos incluyendo la liga y la Copa de Turquía. En ambas competencias se ha inscrito con nueve goles e igual cantidad de asistencias, acumulando 1959 minutos de juego.

    Su última aparición en la competencia liguera fue este domingo 15 de marzo en la derrota por 3-1 como visitante contra el Sariyerspor, ingresando desde el banco en el minuto 62 del encuentro. Este resultado dejó al equipo del nacional ubicado en el noveno puesto de la tabla con 44 puntos.

    Lee también:

    Más sobre:FútbolJunior Fernandes

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Moreira cuestiona a la oposición y apunta que “siempre están actuando precipitadamente” y que “lo que quieren es oponerse a todo”

    Trump sugiere que Venezuela se convierta en el estado 51 de EE.UU. en una publicación sobre béisbol

    Israel anuncia la “eliminación” de Alí Larijani, figura central del régimen iraní

    Bomberos logra controlar incendio forestal en Rapa Nui y se cancela alerta roja: hectáreas afectadas ascienden a 30

    Precio del petróleo se dispara una vez más ante las dudas por plan de seguridad en el Estrecho de Ormuz

    Petro apunta que Ecuador podría estar “bombardeando” Colombia en la frontera

    Lo más leído

    1.
    El palo de Arturo Vidal a Nicolás Córdova por la nómina de la Roja: “Cuando uno habla tiene que ser consecuente”

    El palo de Arturo Vidal a Nicolás Córdova por la nómina de la Roja: “Cuando uno habla tiene que ser consecuente”

    2.
    “Si lo haces, me voy” y “acariciala nomás Diego, sóplala”: los relatos de Marcelo Araujo que lo inmortalizaron en Argentina

    “Si lo haces, me voy” y “acariciala nomás Diego, sóplala”: los relatos de Marcelo Araujo que lo inmortalizaron en Argentina

    3.
    Exseleccionado de la Roja y la decisión de Erick Pulgar de borrarse de los amistosos: “Que se quede allá”

    Exseleccionado de la Roja y la decisión de Erick Pulgar de borrarse de los amistosos: “Que se quede allá”

    Portada del dia

    Casi nadie tiene claro qué es un modelo generativo. El resto lo leyó en La Tercera

    Plan Digital + LT Beneficios$6.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    El apego a las exparejas puede durar hasta una década, según un reciente estudio

    El apego a las exparejas puede durar hasta una década, según un reciente estudio

    No es solo Punch: 6 animales huérfanos que encontraron consuelo en peluches

    No es solo Punch: 6 animales huérfanos que encontraron consuelo en peluches

    Dónde ver las películas ganadoras de los Premios Oscar 2026

    Dónde ver las películas ganadoras de los Premios Oscar 2026

    La historia secreta de revista Fibra
    paula

    La historia secreta de revista Fibra

    Servicios

    Las 10 comunas de la RM con corte de luz programado para este martes

    Las 10 comunas de la RM con corte de luz programado para este martes

    Este martes termina el plazo para inscribir la PAES de Invierno: ¿Cómo hacer el trámite?

    Este martes termina el plazo para inscribir la PAES de Invierno: ¿Cómo hacer el trámite?

    ¿Cuándo son los próximos partidos de Chile? Las fechas confirmadas para la Roja en marzo

    ¿Cuándo son los próximos partidos de Chile? Las fechas confirmadas para la Roja en marzo

    Moreira cuestiona a la oposición y apunta que “siempre están actuando precipitadamente” y que “lo que quieren es oponerse a todo”
    Chile

    Moreira cuestiona a la oposición y apunta que “siempre están actuando precipitadamente” y que “lo que quieren es oponerse a todo”

    Bomberos logra controlar incendio forestal en Rapa Nui y se cancela alerta roja: hectáreas afectadas ascienden a 30

    La cuidadosa puesta en escena de los puntos informativos del Presidente José Antonio Kast

    Precio del petróleo se dispara una vez más ante las dudas por plan de seguridad en el Estrecho de Ormuz
    Negocios

    Precio del petróleo se dispara una vez más ante las dudas por plan de seguridad en el Estrecho de Ormuz

    BHP ingresa a evaluación ambiental millonario proyecto en Chile para sustentar operaciones de Escondida

    Hacienda analizará cambios al Mepco y anticipa proyecto para estabilizar precio de la parafina

    El apego a las exparejas puede durar hasta una década, según un reciente estudio
    Tendencias

    El apego a las exparejas puede durar hasta una década, según un reciente estudio

    Moda chilena como una expresión, sentido de identidad y un aporte a la economía: descubriendo a Palosanto

    Un día en Lollapalooza con el nuevo Motorola edge 70: así rinde su cámara

    El adolescente de 16 años que va al rescate del arco de Bayern Múnich en la Champions League
    El Deportivo

    El adolescente de 16 años que va al rescate del arco de Bayern Múnich en la Champions League

    Premier League sanciona a Chelsea con una millonaria e histórica multa

    “Si lo haces, me voy” y “acariciala nomás Diego, sóplala”: los relatos de Marcelo Araujo que lo inmortalizaron en Argentina

    Apple actualiza su tope de gama en audio: cómo son los nuevos AirPods Max 2
    Tecnología

    Apple actualiza su tope de gama en audio: cómo son los nuevos AirPods Max 2

    Review de Marathon: la tensa apuesta de Bungie por los shooters de extracción

    Mi primer viaje en Waymo: cómo es recorrer San Francisco en un auto sin conductor

    Sean Penn y su turbulenta relación con los Premios Oscar: críticas, ausencias, Ucrania y tres galardones
    Cultura y entretención

    Sean Penn y su turbulenta relación con los Premios Oscar: críticas, ausencias, Ucrania y tres galardones

    Cillian Murphy vuelve a ser Tommy Shelby: “Queríamos que se justificara su existencia”

    El libro Ternura y Memoria recopilará tres obras fundamentales de Felipe Zambrano que vuelven a cartelera

    Trump sugiere que Venezuela se convierta en el estado 51 de EE.UU. en una publicación sobre béisbol
    Mundo

    Trump sugiere que Venezuela se convierta en el estado 51 de EE.UU. en una publicación sobre béisbol

    Israel anuncia la “eliminación” de Alí Larijani, figura central del régimen iraní

    Petro apunta que Ecuador podría estar “bombardeando” Colombia en la frontera

    Aurora Gutiérrez Mamani: De profesión, artesana
    Paula

    Aurora Gutiérrez Mamani: De profesión, artesana

    Mi canción favorita de Lollapalooza

    Datos Paula: Meli Meló, la nueva propuesta culinaria que llega al MUT