El conflicto familiar que golpea el buen momento futbolístico de Junior Fernandes en Turquía

El delantero nacional Junior Fernandes vive un momento complejo en Turquía. A pesar de que se ha transformado en una de las figuras del Ankara Keçiörengücü a base de goles y asistencias, a nivel personal los últimos meses han sido complejos para el jugador.

Según expuso el jugador a través de sus redes sociales, no ha podido ver a sus hijos, los cuales tuvo con su ex esposa a croata Marta Radic.

“Tenemos un plan de custodia preparado y aprobado por ambas partes, y ratificado por el tribunal. Dado que vivo en Turquía y sigo mi carrera futbolística aquí, tengo derecho a visitar a mis hijos en Turquía varias veces al año durante aproximadamente 15 días. Sin embargo, han comenzado a violar estos acuerdos y me impiden verlos”, reveló en Instagram.

Agregó que “quieren que vaya a Croacia y me quede allí entre 15 y 20 días. Esto es imposible porque tengo partidos. Y lo saben. Estoy llevando adelante y seguiré llevando adelante el proceso legal y mis esfuerzos con respecto de mis hijos”.

Así mismo, contó que junto a su actual pareja, Caglayan Namligez, “estamos hartos de que lo retraten como un mal padre. Junior siempre cuida de sus hijos y les brinda apoyo constantemente. Todo lo que hacía lo hacía con responsabilidad y amor por ellos. Creo que a menudo se tergiversa su imagen, a pesar de ser un padre cariñoso que atiende regularmente a sus hijos y necesidades”.

Vicente Guzman

Por su lado, la croata contó en el diario Index que “la crianza y la vida diaria de los niños son mi responsabilidad. En la práctica soy yo quien coordina y organiza todo, porque los niños necesitan ritmo, rutina, paz y presencia, más que palabras y promesas”.

“En cuanto al tiempo de su padre con ellos, eso depende de él. No se lo impido, pero tampoco los obligo. Yo regresé a Croacia con mis hijos hace dos años y es difícil cuando existe una barrera lingüística entre los niños y el padre”, concluyó Radic.

En la temporada actual Junior Fernandes ha sido parte de 32 partidos incluyendo la liga y la Copa de Turquía. En ambas competencias se ha inscrito con nueve goles e igual cantidad de asistencias, acumulando 1959 minutos de juego.

Su última aparición en la competencia liguera fue este domingo 15 de marzo en la derrota por 3-1 como visitante contra el Sariyerspor, ingresando desde el banco en el minuto 62 del encuentro. Este resultado dejó al equipo del nacional ubicado en el noveno puesto de la tabla con 44 puntos.