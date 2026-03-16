“Lo veo más centrado”: el nuevo rol de Arturo Vidal en el Colo Colo de Fernando Ortiz

Mientras transitan las postrimerías de sus carreras, son varios los futbolistas que han ido retrocediendo en el campo. Se van adaptando a nuevas realidades. Porque el físico no es el mismo cuando los años pasan. Quizás, el ejemplo más reconocible es el de Lothar Matthäus. El alemán, campeón del mundo en Italia ’90, era un mediocampista todoterreno, para luego convertirse en un eximio líbero. Jugaba en defensa con la 10 en la espalda. Así culminó su carrera en octubre del 2000, a los 39 años. Otro jugador con pasado en el Bayern Múnich avanza por caminos similares. Mucho más cerca geográficamente.

Con 38 años (en mayo cumplirá 39), Arturo Vidal ha tenido que adaptarse. En el recuerdo permanece sus grandes presentaciones en la elite europea, siendo un volante box to box, yendo de área a área. Por muchas ganas que tenga de rememorar viejos y buenos tiempos, lo concreto es que el oriundo de San Joaquín está más atrás en el campo, incorporándose a la línea defensiva. Hoy por hoy, es el líbero titular de Colo Colo.

Es como un retorno a sus orígenes. El bicampeón de América partió su carrera jugando como defensa. De la mano de Claudio Borghi, fue utilizado constantemente como central izquierdo (siendo diestro) en línea de tres o, incluso, como carrilero por esa franja. Una de sus actuaciones más recordadas en esa demarcación, no precisamente para bien, fue ante Venezuela en la Copa América 2011, cuando la Roja quedó eliminada en cuartos de final.

El propio Bicho Borghi ha manifestado, en variadas ocasiones, que Vidal pudo haber sido uno de los mejores defensas del mundo. “Antes de que jugara mucho en Primera dije que iba a ser el mejor líbero del mundo, porque lo tenía en esa posición. Después, sus capacidades lo fueron llevando a lugares impensados, hasta de nueve. Si bien lo hizo de buena forma, yo creo que se desperdició a uno de los mejores centrales de la historia del fútbol mundial”, apuntó el ex DT del Cacique en su momento.

El líbero Vidal

Principalmente en Europa, Vidal encontró su ubicación en el centro del campo, que trasladó a la época dorada de la Roja. Hasta lo usaron como mediocampista por la izquierda, como en el Barcelona de Ernesto Valverde. En su retorno a Pedreros, también lo hizo en el medio. Sin embargo, en esta temporada se ha dado el cambio. Las primeras luces aparecieron en la pretemporada.

Jugó de último hombre en el primer amistoso de los albos, contra Olimpia de Paraguay. En aquella ocasión, tuvo a Jonathan Villagra y Joaquín Sosa como complementos de la línea de tres. La diferencia recayó en que en ese juego los laterales-volantes fueron Matías Fernández y Erick Wiemberg, que perdieron sus puestos luego del mal arranque liguero contra Limache.

El King disputó los primeros cinco partidos del Torneo Nacional en el medioterreno, particularmente en el eje, con Tomás Alarcón y Felipe Méndez como los interiores frecuentes. Pero ante Audax Italiano, Fernando Ortiz cambio el diseño táctico. Luego de la caída en el Superclásico, alteró la estructura de Colo Colo. Esto implicó, entre otras decisiones, que Vidal volviera a ser el líbero.

Ante los audinos, el exseleccionado chileno tuvo su mejor presentación en lo que va del año. Registró cinco recuperaciones, ganó cuatro de cinco duelos, acertó el 87% de los pases, sumó 70 toques y bloqueó tres remates, según los datos de Sofascore.

“Me encanta entrar a la cancha, no importa la posición. Trato de cumplir, de hacer lo que me pide el entrenador. Hoy me tocó jugar más atrás, antes jugué adelante. Pero estoy disfrutando mucho”, dijo después de la victoria en la cancha sintética del Bicentenario de La Florida.

Hasta el propio Claudio Bravo destacó la nueva labor de su excompañero en la Selección. “El ímpetu a veces le juega en contra, tiene labores ofensivas y eso le provoca una merma en lo físico, que es normal por todo el recorrido que tiene. Ahora lo veo más centrado, en una posición más fija, más tranquilo, que no tenía en los primeros partidos por los resultados que no acompañaban y quería aportar en más facetas”, dijo el exportero, en su rol de analista en ESPN.