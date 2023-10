¿A qué hora juega? ¿Quién transmite?: cómo seguir a Nicolás Jarry frente a Diego Schwartzman en el Masters 1000 de Shanghái

Nicolás Jarry (22º) se enfrenta a Diego Schwartzman (130º) por el paso a cuartos de final del Masters 1000 de Shanghái. El número uno nacional va por su mejor resultado en un torneo de estas características y al frente tiene a un rival que este año ha tenido una pésima temporada, pero que en el cemento chino parece haber recobrado la memoria.

Si bien el historial favorece por 4-1 a Peque, la única victoria del chileno se produjo en los octavos de final del Chile Open de este año, donde Nico se impuso por 6-4, 4-6 y 7-6(2), en un partido que terminó con algo de polémica tras los reclamos del argentino contra Juan Ozón, técnico del número uno nacional.

“Se confundió y con los nervios del partido interpretó cosas que no eran. Todo partió de una bola medio dudosa, que yo no tenía clara. La había visto más dentro que fuera, Nico se giró, me miró y yo dije ‘ostras, hazla mirar’. El juez de silla no bajó y dijo que se fue por esto. Entonces, el juez de silla me miró y yo dije ‘no se fue por esto, estaría bien que la fueras a mirar’. Con los nervios del partido, Diego lo malinterpretó y luego perdió un poco las maneras. Nos fuimos al vestuario, estuvimos comentando la jugada fuera del calentón del partido...”, recordó el entrenador español.

Este nuevo enfrentamiento quedó programado para el primer turno de la cancha principal del certamen, a la 01.30 de la madrugada chilena.

¿Dónde verlo?

Como ha sido habitual, el encuentro entre Jarry y Schwartzman será transmitido por ESPN3 y Star+, en sus diferentes formatos. Las señales de la transmisión son: