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    Alejandro Tabilo se hace fuerte en Montecarlo y debuta con un triunfo en el main draw del Masters 1000

    El chileno se impuso ante el húngaro Marton Fucsovic, por 6-4 y 6-3, y avanzó a la segunda ronda del certamen. En tanto, Christian Garin superó la qualy y se estrenará este lunes 6 de abril.

    Julián ConchaPor 
    Julián Concha
    Tabilo debutó con un triunfo en Montecarlo. Foto: Photosport. FELIPE ZANCA/PHOTOSPORT

    Alejandro Tabilo (39° del ranking ATP) se agrandó en la arcilla monegasca. El chileno venció al húngaro Marton Fucsovic (51°) y avanzó a la segunda ronda del Masters 1000 de Montecarlo. Se impuso por parciales de 6-4 y 6-3, en una hora y 22 minutos de juego.

    Se anticipó como un estreno complejo en el Court des Princes, una de las pistas principales del recinto ubicado en Roquebrune-Cap-Martin. El europeo, rival muy físico, acostumbrado a disputar puntos extensos y encuentros de largo aliento, algo tenía que decir.

    De hecho, Fucsovic llegó con el historial a su favor. Salió victorioso en el único enfrentamiento entre sí, en semifinales de Bucarest 2024, donde terminaría siendo campeón. La tierra batida también le acomodaba. Sin embargo, un sólido Tabilo no tuvo mayores reparos para batirlo.

    Gran estreno

    Tabilo tuvo un grandísimo desempeño en su debut en Montecarlo y se impuso con solidez, aunque no fue un encuentro sencillo. El húngaro fue un duro escollo.

    Ambos se pusieron en aprietos, pero terminaron haciéndose fuertes con su servicio. Golpe tras golpe, se mantuvieron en igualdad. No fue hasta el último game del primer set donde el chileno logró quebrar. Celebró de manera efusiva, sabía que era un paso relevante para encaminar el triunfo.

    Tabilo continuó tomando la iniciativa en el segundo parcial y logró un nuevo break en el cuarto juego. De ahí en más, todo fue para él. Logró cerrar el encuentro con tranquilidad y avanzó a la segunda ronda del certamen.

    Garin se mete en el main draw

    Christian Garin (100°) aseguró su presencia en el cuadro principal del Masters 1000 de Montecarlo tras vencer cómodamente a Nikoloz Basilashvili (129°). El ariqueño se impuso sobre el georgiano por parciales de 7-5 y 6-0, en una hora y 21 minutos de juego.

    Gago se vio sólido en la cancha 9 del Monte-Carlo Country Club para conseguir su segunda victoria en la qualy del certamen, sumándose a Tabilo en el main draw, que debutó horas más tarde.

    Basilashvili, otrora top 20 del ranking ATP, inició con confianza el primer set. El georgiano logró quebrar en el cuarto game sacó ventaja hasta ponerse 5-3. Sin embargo, cuando tenía todo para sellar el parcial, Garin se hizo fuerte.

    El nacional sacó adelante tres puntos de set y consiguió un importante break, igualando el encuentro. Esto sería un impacto emocional para ambos. Al instante, otro quiebre en el undécimo game le permitió ponerse arriba en el marcador y finalmente selló la manga con su servicio. 7-5 para el ariqueño.

    El segundo parcial fue un reflejo tanto de la confianza de Garin, como del impacto que sintió Basilashvili. El chileno le asestó un golpe de entrada, quebrando en el primer game. Esto, sumado a otros dos quiebres, le permitieron quedarse con el set con una evidente holgura. Derechamente arrasó. 6-0.

    Con esta victoria, Garin se metió en el cuadro principal del Masters de Montecarlo por primera vez desde 2021. En dicha oportunidad alcanzó los octavos de final, donde terminaría cayendo con el griego Stefanos Tsitsipas (49°). Fue la única edición que jugó del torneo.

    Se medirá este lunes ante el italiano Matteo Arnaldi (107°), en la primera ronda del cuadro principal. En tanto, Tabilo se enfrentará ante el vencedor del duelo entre el checo Jiri Lehecka (14°) y el estadounidense Emilio Nava (104°), que también jugarán este 6 de abril.

    Más sobre:TenisPolideportivoMasters 1000Masters 1000 de MontecarloMasters de MontecarloAlejandro TabiloMarton FucsovicChristian GarinNikoloz Basilashvili

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