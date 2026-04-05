Un sólido Christian Garin da el golpe y se mete en el cuadro principal del Masters 1000 de Montecarlo

Christian Garin (100° del ranking ATP) aseguró su presencia en el cuadro principal del Masters 1000 de Montecarlo tras vencer cómodamente a Nikoloz Basilashvili (129°). El ariqueño se impuso sobre el georgiano por parciales de 7-5 y 6-0, en una hora y 21 minutos de juego.

Gago se hizo fuerte en la arcilla monegasca. Se vio sólido en la cancha 9 del Monte-Carlo Country Club para conseguir su segunda victoria en la qualy del certamen, sumándose a Alejandro Tabilo (39°) en el main draw.

Basilashvili, otrora top 20 del ranking ATP, inició con confianza el primer set. El georgiano logró quebrar en el cuarto game y sacó ventaja hasta ponerse 5-3. Sin embargo, cuando tenía todo para sellar el parcial, Garin se hizo fuerte.

El nacional sacó adelante tres puntos de set y consiguió un importante break, igualando el encuentro. Esto sería un impacto emocional para ambos. Al instante, otro quiebre en el undécimo game le permitió ponerse arriba en el marcador y finalmente selló la manga con su servicio. 7-5 para el ariqueño.

Una victoria contundente

El segundo parcial fue un reflejo tanto de la confianza de Garin, como del impacto que sintió Basilashvili. El chileno le asestó un golpe de entrada, quebrando en el primer game. Esto, sumado a otros dos quiebres, le permitieron quedarse con el set con una evidente holgura. Derechamente arrasó. 6-0.

Una muestra dela comodidad que mostró durante todo el encuentro fue que no cometió ninguna doble falta en el partido.

Con esta victoria, Garin se metió en el cuadro principal del Masters de Montecarlo por primera vez desde 2021. En dicha oportunidad alcanzó los octavos de final, donde terminaría cayendo con el griego Stefanos Tsitsipas (49°). Fue la única edición que jugó del torneo.

El chileno aún debe esperar para conocer a su rival en la ronda de 64. Eso sí, se sumó a Tabilo, que debutará durante esta jornada en Mónaco. El zurdo se medirá ante el húngaro Márton Fucsovics (51°).