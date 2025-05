Alejandro Tabilo tras su primera victoria en Roland Garros: “Poder jugar este torneo fue casi un regalo”

Alejandro Tabilo logró la primera victoria de su carrera en el cuadro principal de Roland Garros tras superar en cinco extenuantes sets al francés Arthur Cazaux para acceder a la segunda ronda.

Luego de su victoria, el zurdo conversó con el sitio especializado Clay y entregó sus sensaciones tras este primer éxito.

“Muy feliz por eso y tratar de agarrar confianza de a poquito, agarrar más partidos, más ritmo y ahora enfocar bien y preparar la próxima ronda”, comenzó señalando.

El tenista nacional recordó su relación con Marcelo Ríos. “Este año no hemos podido hablar tanto, pero teniendo estos jugadores como Nicolás Massú, Feña (González), Chino, todo eso ayuda muchísimo, así que siempre les agradezco mucho como me han ayudado, sobre todo a Feña con el que entrené un poco antes de venir acá a Roland Garros. Es muy buen amigo de Horacio (Matta), siempre están ahí pendientes y ayuda mucho eso”, expresó.

También tuvo palabras para el legendario entrenador Larry Stefanki, quien ha estado asesorándolo. “Estuve con él hace poco en Indian Wells y ayudó bastante ahí con el saque, con la derecha. Se conoce muy bien con Horacio y ayuda mucho la comunicación entre ellos. Él también me escribe cada cierto tiempo y ayuda mucho, así que siempre dispuesto a escuchar a esa gente”, expresó.

Las dudas previas

Dentro de sus reflexiones, Tabilo también se refirió a la recuperación del edema óseo que lo marginó de buena parte de la gira europea de arcilla.

“Fue un proceso duro igual, anímicamente y todo, así que llegando a Chile la primera semana lo tomamos pausa completa, me despejé, me fui a la playa con mi novia, la familia y todo, así que fue muy lindo eso. Casi que despejamos mucho, tratamos de sacar toda la presión”, recordó.

También confesó que su proceso de recuperación fue más rápido que lo esperado. “Yo ya había dado casi por hecho volver al pasto, por como había salido al principio. Tomamos la resonancia, salió mucho mejor de lo que pensábamos. Y ahí era tomarlo con calma, tomarlo día a día, ver cómo iba avanzando la muñeca. Después de una o dos semanas hicimos chequeo con el médico y había visto que había avanzado sorpresivamente más de lo que pensaba, así que obviamente no era todavía confirmación, pero decidimos jugar y antes de salir de Chile dijo que estábamos perfectos, así que tomamos eso y salimos con confianza”.

El zurdo ha pasado momentos personales complejos. Sin embargo, señala que se encuentra mucho mejor. “La verdad que con varias cosas de todo lo que ha pasado, mucho más despejado y casi como (sacara) un peso encima. Así que muy feliz por eso, me siento mucho más casi liberado. Y ahora tratar de tomarlo partido a partido, estar con la gente cercana mía que me apoya siempre, que está incondicionalmente. Feliz del círculo que tengo”, reflexionó.

Apoyo clave

En esa línea, valoró el rol de su entorno, especialmente de su novia y de su entrenador, quienes lo han acompañado en momentos complejos. “Sí, es difícil para todos, todos siempre quieren lo mejor para mí. Si a mí no me va tan bien o no ven los resultados, también les afecta a ellos. Así que feliz de haber podido ganar, esta victoria para ellos”, expuso.

“Ellos saben todo el sacrificio que hacemos, el trabajo interno que hay y ellos saben todo lo que he tenido que vivir”, añadió.

Con respecto a sus expectativas en Francia, el tenista nacional y cuenta que miró el cuadro del torneo. “El año pasado no lo vi y desde hace un par de torneos desde este año y el año pasado ya empecé a verlos. Empecé a decir que si al final queremos ganarles a todos, hay que ganarles a todos, así que empecé a ver los cuadros. Vi que me toca Popyrin y puede ser Ruud, creo que era. Pero sí, ahora tomarlo partido a partido y tomarlo con calma que gracias a Dios que estoy acá jugando”, destacó.

Finalmente se refirió a la presión por revalidar las unidades ganadas el año pasado. “Pensábamos que no íbamos a llegar a esta gira, así que poder jugar este torneo fue un regalo casi y lo estoy tratando de disfrutar. Ganamos el primer partido en Roland Garros así que muy feliz por eso y ojalá poder seguir avanzando”, cerró.