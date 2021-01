Almeyda toma la delantera

La selección chilena debería tener al nuevo técnico en las próximas horas, a más tardar el viernes, cuentan en la ANFP. La lista de prioridades ya corrió varios puestos desde que el presidente de la sede de Quilín, Pablo Milad, revelara que el principal candidato era el español Rafael Benítez, pero que su elevada cláusula de salida impedía su llegada.

Sin embargo, el español renunció el fin de semana pasado al Dalian de China, por lo que el camino parecía quedar libre para negociar con la Roja, ya sin obstáculos contractuales de por medio. La lógica indicaba que la federación iría otra vez a la carga por los servicios del afamado entrenador, ya que, según el timonel de la asociación, este había manifestado interés en venir.

Nada de eso. Según explican en el edificio de Peñalolén, el ex adiestrador del Valencia, Real Madrid, Inter, Chelsea y Liverpool, entre otros grandes clubes de Europa, tiene ofertas con las que el fútbol chileno no puede competir, sobre todo, a nivel económico. En otras palabras, no le interesó mucho venir a Sudamérica a disputar las Eliminatorias para el Mundial de Qatar 2022, sencillamente.

Ya en este punto, la labor del director deportivo Francis Cagigao adquirió más relevancia. En su listado figuraban varios DTs europeos, especialmente, españoles, como Beñat San José y Juan Manuel Lillo. No osbtante, en Quilín hizo algo de ruido la poca confianza que inspiraron algunos de los nombres provenientes del Viejo Continente en el medio futbolístico nacional.

La lista, entonces, se centró en los sudamericanos. Y es aquí cuando resurge la opción de Matías Almeyda (47), uno de los primeros currículos que fueron acercados al despacho de Milad. “No es un mal nombre”, advertían a principios de año sobre el ex volante, sin demasiado entusiasmo. No estaba entre los favoritos, pero tampoco descartado.

El Pelado goza de prestigio internacional, debido a su exitosa carrera como jugador, en la que brilló en la albiceleste y en clubes como River Plate y Lazio, donde se hizo muy amigo de Marcelo Salas, actual presidente de Deportes Temuco. De hecho, el Matador varias veces intercedió para que el argentino fichara en Universidad de Chile.

“Me parece un gran técnico. Sus equipos juegan con una intensidad por ahí igual a la que Sampaoli le daba a la Roja”, dijo Matías Zaldivia, en La Tercera, jugándosela por un nombre que le vendría bien a la Roja.

La experiencia de Almeyda como técnico no es mucha, aunque ya suma 10 años. Fue el responsable del ascenso del Millonario a la Primera División transandina, en 2012. Luego, comandó a Banfield, también en la Primera B de Argentina, con el que fue campeón. Sus mejores resultados llegaron en México, cuando asumió la banca de las Chivas de Guadalajara. El popular equipo azteca estaba en crisis. Al principio, los resultados no se le dieron y en numerosas ocasiones la prensa local especuló con su despido. Sin embargo, logró levantarse y logró la liga en 2017, después de 11 años de sequía. El éxito prosiguió con la Concachampions en 2018, hasta que fichó en el San José Earthquakes de la Major League Soccer.

Por estas razones, su figura debiera inspirar respeto en el camarín de Chile. Según su entorno, le interesa muchísimo dirigir a la Roja. Tanto, que está dispuesto a rebajar drásticamente su salario y conformarse con el US$ 1,5 millón que ofrecen en Quilín.

Por ahora, Almeyda lidera la carrera. Si no resulta, la ANFP tiene otras alternativas: Hernán Crespo (Defensa y Justicia) y Antonio Mohamed (libre). La carta chilena, pese a la insistencia con la que los DT locales se han manifestado o lo que gritó el mismo Vidal el martes, tendrá que seguir esperando.