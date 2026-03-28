Amistosos internacionales, Copa de la Liga, Primera B y más: la cartelera deportiva destacada del fin de semana
El último fin de semana de marzo trae duelos atractivos. En el ascenso Puerto Montt enfrenta a Wanderers y Colo Colo choca contra Unión Española en la liga femenina. Revisa los días, horarios y quién transmite aquí.
Sábado 28 de marzo
- 12.00 San Marcos vs. U. Española - Primera B - TNT Sports Premium
- 12.00 Colo Colo vs. U. Española - Campeonato Femenino - YouTube Colo Colo
- 14.00 Escocia vs. Japón - Amistoso internacional - Disney+
- 15.00 Selknam vs. Pampas - Súper Rugby Américas - ESPN 5
- 16.00 Miami Open, final femenina - Tenis - ESPN3
- 18.00 D. Puerto Montt vs. S. Wanderers - Primera B - TNT Sports
- 18.30 U. La Calera vs. D. La Serena - Copa de la Liga - TNT Sports Premium
- 20.30 Curicó U. vs. D. Copiapó - Primera B - TNT Sports
Domingo 29 de marzo
- 02.00 Gran Premio de Japón - Fórmula 1 - ESPN
- 10.00 Lituania vs. Georgia - Amistoso internacional - Disney+
- 12.00 Coquimbo U. vs. D. Concepción - Copa de la Liga - TNT Sports Premium
- 12.00 D. Antofagasta vs. D. Iquique - Primera B - TNT Sports
- 16.00 Miami Open, final masculina - Tenis - ESPN
- 18.00 Cobreloa vs. U. San Felipe - Primera B - TNT Sports Premium
- 20.30 San Luis vs. D. Santa Cruz - Primera B - TNT Sports Premium
Lo Último
Lo más leído
Casi nadie tiene claro qué es un modelo generativo.
COMENTARIOS
Para comentar este artículo debes ser suscriptor.