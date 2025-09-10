Apenas un minuto y medio: la insólita conferencia del DT de Venezuela tras quedar fuera del repechaje mundialista

Lo que pasó la noche de este martes en Maturín quedará grabadado como una de las jornadas más dolorosas en la historia del deporte venezolano. La Vinotinto dejó escapar una oportunidad única jugando como local, pues necesitaba empatar o ganarle a Colombia para avanzar por primera vez al repechaje mundialista. Sin embargo, desaprovechó las dos veces que estuvo en ventaja y terminó cayendo por 6-3.

La humillante goleada sufrida en casa y el triunfo por 1-0 de Bolivia sobre Brasil en El Alto le dieron el boleto a la repesca al conjunto verde. Por eso, tras el partido, el ambiente era de funeral en Venezuela y su DT, el argentino Fernando Batista, no escapó a esa realidad.

En una conferencia que duró un minuto y medio, el entrenador lució abatido y solo atinó a ofrecer sus excusas por la dura caída. “Bueno, buenas noches a todos. Simplemente, decirles que es un momento muy duro, un momento difícil en el plano futbolístico. Lo intentamos, estábamos atrás de un sueño, no pudo ser”, comenzó señalando.

En su monólogo, el Bocha continuó lamentando la situación. “Simplemente, en estos momentos es difícil mucho análisis, muchas cosas que puedan venir. En los días venideros empezaremos a tomar unos análisis más tranquilos”, prosiguió, visiblemente afectado.

Sin preguntas

“Simplemente pedirle disculpas al pueblo venezolano por el sueño que teníamos junto a estos jugadores de poder clasificar el repechaje. Reitero, momento muy difícil, momento muy duro en lo personal, en lo futbolístico. Agradezco a este grupo de jugadores que lo intentamos hasta la última fecha”, manifestó.

Finalmente, cerró su intervención sin aceptar preguntas de los medios de comunicación. “Estoy acá por el respeto hacia ustedes que siempre me han tratado bien y hemos tenido buena relación. Solamente quería decirles eso, pedirle disculpas. Hoy no estoy para hacer un intercambio de preguntas y voy a repetir, lo intentamos, llegamos hasta el final, no se pudo dar. Así que, bueno, buenas noches a todos”, sentenció.

El entrenador argentino Fernando Batista, únicamente pidió disculpas en la rueda de prensa post partido, tras la derrota (3-6) ante Colombia 🇨🇴.



El estratega argentino, no tomó responsabilidad tras la eliminación, en condición de local y así lo mostró ante los medios.

Por el tono de sus declaraciones y el fracaso que significó no responder a la expectativas depositadas, la continuidad de Batista en la Vinotinto es muy improbable.