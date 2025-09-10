SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
El Deportivo

Apenas un minuto y medio: la insólita conferencia del DT de Venezuela tras quedar fuera del repechaje mundialista

El entrenador de la Vinotinto se mostró muy abatido en la conferencia de prensa tras la humillante goleada sufrida como local ante Colombia.

Carlos González LucayPor 
Carlos González Lucay
Fernando Batista se mostró muy abatido tras la eliminación.

Lo que pasó la noche de este martes en Maturín quedará grabadado como una de las jornadas más dolorosas en la historia del deporte venezolano. La Vinotinto dejó escapar una oportunidad única jugando como local, pues necesitaba empatar o ganarle a Colombia para avanzar por primera vez al repechaje mundialista. Sin embargo, desaprovechó las dos veces que estuvo en ventaja y terminó cayendo por 6-3.

La humillante goleada sufrida en casa y el triunfo por 1-0 de Bolivia sobre Brasil en El Alto le dieron el boleto a la repesca al conjunto verde. Por eso, tras el partido, el ambiente era de funeral en Venezuela y su DT, el argentino Fernando Batista, no escapó a esa realidad.

En una conferencia que duró un minuto y medio, el entrenador lució abatido y solo atinó a ofrecer sus excusas por la dura caída. “Bueno, buenas noches a todos. Simplemente, decirles que es un momento muy duro, un momento difícil en el plano futbolístico. Lo intentamos, estábamos atrás de un sueño, no pudo ser”, comenzó señalando.

En su monólogo, el Bocha continuó lamentando la situación. “Simplemente, en estos momentos es difícil mucho análisis, muchas cosas que puedan venir. En los días venideros empezaremos a tomar unos análisis más tranquilos”, prosiguió, visiblemente afectado.

Sin preguntas

“Simplemente pedirle disculpas al pueblo venezolano por el sueño que teníamos junto a estos jugadores de poder clasificar el repechaje. Reitero, momento muy difícil, momento muy duro en lo personal, en lo futbolístico. Agradezco a este grupo de jugadores que lo intentamos hasta la última fecha”, manifestó.

Finalmente, cerró su intervención sin aceptar preguntas de los medios de comunicación. “Estoy acá por el respeto hacia ustedes que siempre me han tratado bien y hemos tenido buena relación. Solamente quería decirles eso, pedirle disculpas. Hoy no estoy para hacer un intercambio de preguntas y voy a repetir, lo intentamos, llegamos hasta el final, no se pudo dar. Así que, bueno, buenas noches a todos”, sentenció.

Por el tono de sus declaraciones y el fracaso que significó no responder a la expectativas depositadas, la continuidad de Batista en la Vinotinto es muy improbable.

Más sobre:FútbolEliminatoriasFernando BatistaVenezuelaBoliviaColombiaMundial 2026

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Polonia cierra su espacio aéreo tras el reporte de drones rusos y despliega a sus Fuerzas Armadas

Detienen a sujeto que cometía robos dentro de la autopista Vespucio en Lo Espejo

Qatar acusa a Israel de “terrorismo de Estado” tras bombardeo en Doha y dice que se reserva el derecho a responder

Desbordes buscará revertir fallo que obliga a Santiago a inscribir la compra de exclínica Sierra Bella por $8 mil millones

Comisión de Salud del Senado aprobó en general proyecto de eutanasia: Gobierno eliminó aplicación por razones sicológicas

Exministro Giorgio Jackson apelará a fallo que rechazó su demanda contra diputados UDI

Lo más leído

1.
Bolivia logra la hazaña ante Brasil y va al repechaje tras la humillación a domicilio de Colombia sobre Venezuela

Bolivia logra la hazaña ante Brasil y va al repechaje tras la humillación a domicilio de Colombia sobre Venezuela

2.
Golpe a la Municipalidad de Santiago: tribunal ordena inscribir millonaria compra de la exclínica Sierra Bella

Golpe a la Municipalidad de Santiago: tribunal ordena inscribir millonaria compra de la exclínica Sierra Bella

3.
Desbordes buscará revertir fallo que obliga a Santiago a inscribir la compra de exclínica Sierra Bella por $8 mil millones

Desbordes buscará revertir fallo que obliga a Santiago a inscribir la compra de exclínica Sierra Bella por $8 mil millones

4.
Tras revés de primera instancia: Jackson presentará recurso para revertir rechazo a su demanda contra diputados UDI

Tras revés de primera instancia: Jackson presentará recurso para revertir rechazo a su demanda contra diputados UDI

5.
Corte de Santiago rechaza solicitud de general (R) Iturriaga Neumann para dejar Punta Peuco y cumplir condena de 515 años en su casa

Corte de Santiago rechaza solicitud de general (R) Iturriaga Neumann para dejar Punta Peuco y cumplir condena de 515 años en su casa

Portada del dia

Este septiembre disfruta de los descuentos de la Ruta del Vino, a un precio especial los 3 primeros meses.

Plan digital + LT Beneficios$3.990/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

Cuándo es obligatorio instalar la bandera chilena y cuál es la multa por no tenerla

Cuándo es obligatorio instalar la bandera chilena y cuál es la multa por no tenerla

Cómo es el nuevo iPhone 17 de Apple

Cómo es el nuevo iPhone 17 de Apple

Por Alejandro Jofré
Nicolás Maduro volvió a adelantar la Navidad en Venezuela: ¿por qué lo hace?

Nicolás Maduro volvió a adelantar la Navidad en Venezuela: ¿por qué lo hace?

Cómo fue el accidente en Buinzoo donde murió un guacamayo atacado por un serval

Cómo fue el accidente en Buinzoo donde murió un guacamayo atacado por un serval

Servicios

Las 13 comunas de la RM con corte de luz programado para este miércoles

Las 13 comunas de la RM con corte de luz programado para este miércoles

Conoce el cotizador del Sernac para encontrar los mejores precios en las Fiestas Patrias

Conoce el cotizador del Sernac para encontrar los mejores precios en las Fiestas Patrias

Comenzó la venta de entradas para la corrida familiar The Color Run Santiago: revisa los precios

Comenzó la venta de entradas para la corrida familiar The Color Run Santiago: revisa los precios

Detienen a sujeto que cometía robos dentro de la autopista Vespucio en Lo Espejo
Chile

Detienen a sujeto que cometía robos dentro de la autopista Vespucio en Lo Espejo

Desbordes buscará revertir fallo que obliga a Santiago a inscribir la compra de exclínica Sierra Bella por $8 mil millones

Comisión de Salud del Senado aprobó en general proyecto de eutanasia: Gobierno eliminó aplicación por razones sicológicas

Boom de rentas vitalicias: compañías de seguros registran récord de ventas en lo que va de 2025
Negocios

Boom de rentas vitalicias: compañías de seguros registran récord de ventas en lo que va de 2025

Ricardo Matte renuncia al consejo directivo del Fondo Autónomo de Protección Previsional

Banco Central mantiene la TPM, alerta por mayor inflación subyacente y deja en suspenso nueva baja de tasas este año

Quién era Juan Ortelli, el reconocido periodista que falleció a los 43 años
Tendencias

Quién era Juan Ortelli, el reconocido periodista que falleció a los 43 años

Cómo es el nuevo iPhone 17 de Apple

Sigue en vivo el evento de Apple: nuevo iPhone 17, AirPods y más anuncios

Dónde y a qué hora ver el Superclásico entre Colo Colo vs. U. de Chile por la Supercopa
El Deportivo

Dónde y a qué hora ver el Superclásico entre Colo Colo vs. U. de Chile por la Supercopa

Apenas un minuto y medio: la insólita conferencia del DT de Venezuela tras quedar fuera del repechaje mundialista

Nicolás Córdova: “Demostramos que no estamos para ser últimos”

Homenaje a Lucho Gatica: cuándo es el 2° Festival Internacional del Bolero
Finde

Homenaje a Lucho Gatica: cuándo es el 2° Festival Internacional del Bolero

Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 6 y 7 de septiembre

De Hitchcock a Billy Elliot: lo que debes saber del ciclo de cine británico de Cine UC

HBO Max presenta nuevo documental de Jesse & Joy para el 25 de septiembre
Cultura y entretención

HBO Max presenta nuevo documental de Jesse & Joy para el 25 de septiembre

Del Favero anticipa nuevo disco con “Hicimos de los Días”

Viña del Mar sale al mundo: avanzan obras de mejoramiento de la Quinta Vergara

Polonia cierra su espacio aéreo tras el reporte de drones rusos y despliega a sus Fuerzas Armadas
Mundo

Polonia cierra su espacio aéreo tras el reporte de drones rusos y despliega a sus Fuerzas Armadas

Qatar acusa a Israel de “terrorismo de Estado” tras bombardeo en Doha y dice que se reserva el derecho a responder

Soldado israelí hijo de chilenos está entre los cuatro militares fallecidos en ataque de Hamas contra tanque en Gaza

Guía práctica de proteínas: la clave para tu salud
Paula

Guía práctica de proteínas: la clave para tu salud

El descuido también vulnera: el vacío legal en los cuidados de personas con discapacidad

Delia Vergara, Premio Nacional de Periodismo: Paula celebra contigo