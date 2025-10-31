El escándalo en el fútbol argentino está en pleno desarrollo. En el partido entre Barracas Central, el juez Nicolás Lamolina expulsó a Iván Tapia, jugador del cuadro local. El réferi desapareció de la convocatoria para la próxima jornada del fútbol transandino.

Para entender la historia es necesario contextualizarla: Barracas Central es el equipo de Claudio Tapia, el presidente de la AFA. E Iván Tapia es el hijo del jerarca del fútbol argentino. La coincidencia explica la convulsión que el congelamiento del juez desató en el país vecino.

Argentina explota por castigo a árbitro que expulsó al hijo de Chiqui Tapia

"El arbitraje volvió a quedar en el ojo de la tormenta. Después del polémico Barracas Central-Boca, donde Nicolás Lamolina expulsó a Iván Tapia a los 13 minutos del primer tiempo, el director nacional de Arbitraje, Federico Beligoy, decidió no incluirlo entre las designaciones para la próxima jornada del Torneo Clausura. La medida se da en medio de fuertes repercusiones por el desarrollo del partido y algunas decisiones que generaron controversia", consigna, por ejemplo, TyC Sports.

Eso sí, el medio critica la acción referil. "Tapia fue al piso y rozó a Paredes en un cruce sin demasiada violencia, pero Lamolina le mostró la segunda amarilla y lo expulsó, dejando a Barracas con diez jugadores. El VAR, a cargo de Silvio Trucco, no intervino porque el protocolo no permite revisar dobles amonestaciones", explica respecto de la jugada específica.

Claudio Tapia, presidente de la AFA. (Foto: @AFA - X)

“Descanso”

Más duro es La Nación. "Nicolás Lamolina, el árbitro que el lunes expulsó a Iván Tapia, hijo del presidente de la AFA y capitán de Barracas Central, no figura en las designaciones para el próximo fin de semana de la Liga Profesional. Según trascendió, se trataría de un “descanso” por lo que habrían considerado una mala actuación en ese partido, que terminó con la victoria de Boca por 3-1 en el estadio del Guapo“, resume.

“De todas maneras, el “descanso” (así es la figura que se usa en la Dirección Nacional Arbitral, a cargo de Federico Beligoy) para Lamolina también está relacionado con otros errores en la conducción del partido entre Barracas y Boca, disputado el lunes en el estadio que lleva el nombre del presidente de la AFA. Esta vez, al menos, la polémica quedará sólo en la cancha, ya que al no haber intervenido el VAR -porque como queda dicho, no estaba habilitado para hacerlo-, no habrá audios sobre la jugada“, consigna la publicación.