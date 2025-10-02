Atajó tres veces el mismo penal: la increíble secuencia que marcó el duelo entre la Roma y el Lille en la Europa League

El portero del Lille, Berke Ozer, fue el héroe de la segunda jornada de la Europa League. Foto: @BerkeOzer.

Nadie lo podía creer. Ni siquiera el mismo protagonista de la insólita jugada que se vivió en la segunda jornada de la Europa League. Es que atajar el mismo penal ¡tres veces seguidas!, es algo que no sucede todos los días. Y la hazaña la consiguió Berke Ozer.

Corría el minuto 84 del duelo entre su equipo -el Lille- y la Roma y los locales lograron una chance dorada para igualar el partido: tras revisar una supuesta mano del defensor Aissa Mandi, el árbitro belga -Erik Lambrechts- se convenció que lo que había cobrado en primera instancia era lo justo y ratificó la pena máxima en favor de los italianos.

Frente al balón se paró el delantero Artem Dovbyk y la afición de la Loba comenzó a soñar con la igualdad, pues el marcador lo había abierto Hákon Arnar Haraldsson a los seis minutos. Pero el ucraniano se sobró un poco y le pegó suave al palo del portero y éste voló para contenerlo.

Sin embargo, la celebración duró poco. Lambrechts anuló la jugada, porque el turco se adelantó. Todo de nuevo. Los mismos actores, la misma escena. Y el disparo fue al mismo lado, pero de manera más rasante. Ozer volvió a interponerse y cuando la celebración se desataba, otra vez el hombre de negro invalidó la jugada por la misma razón que la vez anterior: el jugador de 25 años se adelantó.

El entrenador de los anfitriones, Gian Piero Gasperini, no podía creer lo que estaba viendo y mandó al argentino Matías Soulé a que reemplazara a Dovbyk en la ejecución. No obstante, el transandino no lo hizo mejor y lanzó la pelota a la derecha del guardavalla y éste, con una volada espectacular y dentro del reglamento, se transformó en el héroe de la jornada y en el hombre que será recordado por siempre como el que fue capaz de contener el mismo penal tres veces seguidas.

Tapadones que le valieron a los franceses conseguir su segunda victoria consecutiva y quedar en la zona de clasificación directa del segundo torneo de clubes más importante del Viejo Continente.

