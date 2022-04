Atención, Colo Colo: Fortaleza derrota al Sport Recife de Parraguez y gana la Copa del Nordeste

Este domingo, el Fortaleza se convirtió en el campeón de la Copa del Nordeste, torneo regional de Brasil, tras vencer al Sport Recife por 1-0 en la final de vuelta. Con un marcador global de 2-1, considerando el 1-1 en la ida, el Tricolor sumó una nueva estrella ad portas de su estreno por la Copa Libertadores, que será ante Colo Colo.

Pudo ser un choque de chilenos, pero no lo fue. En la escuadra que dirige el argentino Juan Pablo Vojvoda, extécnico de Unión La Calera, no estuvo en la citación el delantero Ángelo Henríquez, cuya regularidad en el fútbol brasileño es cada vez más escasa. En el Leao, fue titular el ariete Javier Parraguez. Esta vez, el Búfalo, que venía precedido de una importante cuota goleadora, no pudo contribuir a su escuadra.

Fue un encuentro ajustado en el Arena Castelao, que se definió mediante un lanzamiento penal. En los descuentos del primer tiempo, Yago Pikachu anotó el único tanto del partido. De esta manera, Fortaleza es bicampeón de la Copa del Nordeste, cerrando de manera invicta la campaña. De 12 partidos registró siete victorias y cinco empates.

Ésta es la segunda corona de Vojvoda como entrenador del club. En 2021 logró el Campeonato Cearense, el estadual. Así, llegan con el ánimo a tope para el duelo ante el Cacique del próximo jueves en Brasil, a las 18 horas de Chile, en el inicio del grupo F de la Libertadores, que completan River Plate y Alianza Lima.

Otro campeón que tuvo Brasil este fin de semana fue el Palmeiras. El Verdao es el monarca del Campeonato Paulista tras golear por 4-0 a Sao Paulo en la final de vuelta (global de 5-3). Benjamín Kuscevic fue suplente en los verdes. Una corona más para la escuadra del portugués Abel Ferreira. Esto se une a la consagración del Atlético Mineiro de Eduardo Vargas en el Mineiro, al superar a Cruzeiro.

Finalizados los certámenes locales (estaduales y regionales), se viene el Brasileirao. El próximo fin de semana arranca la liga más poderosa de Sudamérica. Por su parte, el Sport Recife de Parraguez comenzará su periplo en la Serie B.