Autoridades prohíben presencia de público visitante en el debut de la UC en el Claro Arena ante Unión Española

Los lamentables incidentes vividos en el estadio Libertadores de América, entre los hinchas de Universidad de Chile e Independiente de Avellaneda, alertaron a las autoridades chilenas de cara a uno de los acontecimientos deportivos locales de este fin de semana: el partido entre Universidad Católica y Unión Española en el recién inaugurado estadio Claro Arena.

Si bien desde que se programó el evento, para este sábado, a las 20 horas, estuvo contemplado llenar el recinto con público cruzado e hispano, el contexto de lo sucedido en el otro lado de la cordillera cambió totalmente el panorama. Por lo mismo, el Gobierno determinó que la cita sea declarada de alto riesgo y eso cambió la decisión de la regencia estudiantil con respecto de los seguidores del cuadro de colonia.

“Luego de que el partido de este sábado 23 de agosto entre Universidad Católica y Unión Española fuera calificado por la Delegacion Presidencial de la Región Metropolitana como un partido Clase A, Cruzados ha tomado la decisión de no vender entradas a público visitante, entendiendo que éste será el primer partido en el Claro Arena, donde continuaremos con la puesta en marcha de los sistemas de control, ingresos y servicios”, informó la sociedad anónima de los franjeados.

Luego agregaron que “de esta manera, los equipos que operarán el recinto estarán plenamente enfocados en ofrecer la mejor experiencia posible a los asistentes para asegurar un acceso lo más expedito posible, brindando confort y seguridad a toda nuestra hinchada”.

Sin embargo, se espera que esta medida pueda flexibilizarse en los encuentros venideros, pues tal como lo declaró el presidente de la UC, Juan Tagle, el recinto deportivo debe ser un aporte para el fútbol nacional. “Somos cruzados y esperamos siempre ver a la UC en lo más alto.

”Con orgullo, entregamos a nuestros abonados, socios e hinchas una nueva casa, que será motivo de orgullo para las futuras generaciones de Cruzados, una nueva fortaleza cruzada; entregamos al fútbol chileno una nueva sede, donde puedan jugar selecciones nacionales, y a la ciudad y la comuna de Las Condesun recinto multipropósito de primer nivel mundial", dijo Tagle en la inauguración oficial.