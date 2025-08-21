Cuánto cuesta ver el debut de la UC en el Claro Arena ante Unión Española

La UC se prepara para el debut en el Claro Arena. Este sábado, a las 20 horas, reciben a Unión Española. Se da luego de una semana llena de simbolismos en San Carlos de Apoquindo. El martes hicieron la inauguración protocolar. “Es un momento histórico. Contento por la gente que logró hacer este nuevo estadio. Esperando el sábado con muchas ganas, empieza una nueva etapa. El sábado empezamos una nueva historia”, declaró el capitán del equipo, Fernando Zampedri.

A horas de la apertura oficial, Cruzados dio a conocer los valores de las entradas para el encuentro ante los hispanos. El cuadro precordillerano cuenta con 14 mil abonados, por lo que serán 6 mil los boletos disponibles. En primera instancia, desde este jueves a las 12 horas para los socios. Luego, para público general, desde el viernes a las 12 horas.

Los valores

Los precios de entradas para el partido varían según el sector y la categoría del público. En el caso de adultos, las Premium Seats tienen un valor de $100.000, mientras que los distintos sectores de Sergio Livingstone oscilan entre $52.000 y $75.000, y los de Alberto Fouillioux entre $25.000 y $45.000 según su ubicación.

Las galerías Ignacio Prieto y Mario Lepe ofrecen alternativas más económicas, desde $15.000 hasta $20.000. Para niños, los precios se reducen proporcionalmente: Premium Seats cuestan $65.000, Livingstone entre $33.800 y $48.750, Fouillioux entre $16.250 y $29.250, y Prieto y Lepe entre $9.750 y $13.000.

También hay opciones para los fanáticos visitantes, a un precio general de $15.000 y $9.750 para niños, así como entradas adaptadas para personas en silla de ruedas, cuyos precios se mantienen equivalentes a los sectores correspondientes de adultos.

Existen promociones especiales. Los Socios Full y abonados tienen un 30% de descuento; clientes BICE y BICE Vida, así como clientes Claro, obtienen un 20% de descuento. Los precios para niños aplican hasta los 12 años, y los menores de cinco años ingresan gratis.