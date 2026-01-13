SUSCRÍBETE POR $1100
    El Deportivo

    Batacazo ante el club hermano y en el derbi de la ciudad: el París FC elimina al poderoso PSG de la Copa de Francia

    El equipo de Luis Enrique perdió por la cuenta mínima en el torneo.

    Por 
    Diego Donoso
    PSG es eliminado de la Copa de Francia por el Paris FC. Anne-Christine POUJOULAT / AFP

    El PSG sufrió una eliminación temprana de la Copa de Francia de la mano de su club hermano, el París FC. El conjunto recién ascendido venció por la cuenta mínima al último campeón de Champions League en un batacazo histórico para la ciudad de la luz.

    En el encuentro válido por los dieciseisavos de final de la Copa de Francia, Jonathan Ikoné, un futbolista formado en la cantera del PSG, marcó en el minuto 74 el gol que dejó fuera de competencia a los vigentes campeones del torneo.

    Al término del partido, Luis Enrique analizó el motivo de la derrota de sus dirigidos: “Es muy fácil definir este partido. Fue un partido muy completo. Creamos muchas ocasiones, hicimos bien nuestro trabajo, dominamos. No hay problema con el partido en sí, pero es un deporte donde hay que marcar. Ellos marcaron y nosotros no”.

    El director técnico español dejó palabras para su rival: “Le deseo al París FC todo lo mejor para el resto de la competición”. De inmediato fue cuestionado sobre si el resultado incrementa la rivalidad entre los conjuntos, a lo que contestó que “no especialmente”.

    La historia detrás del Derbi de París

    La cercanía de los estadios de PSG y Paris FC. GERARD JULIEN/AFP

    En 1969, el fútbol francés tenía un problema, ya que no existía un gran equipo en la capital como sí ocurría en el resto de los países de Europa. Fue por ello que se tomó la decisión de crear un equipo que se convirtiera en una potencia y que representara de buena forma a la ciudad.

    Fue con esa intención que se creó al Paris FC, pero los franceses no contaban con un estadio en la ciudad, crucial para generar adeptos en París, ni con un plantel. Además, debían ingresar a competir a la última división profesional.

    A los dueños del nuevo proyecto se les iluminó la ampolleta. Podían fusionarse con un equipo que ya jugase en el profesionalismo y que contase con la infraestructura que les hacía falta. De esta manera, ingresaban directo a competir en el fútbol galo.

    El club escogido fue el Stade Saint-Germain, pero este no quería perder su nombre. Es así como en 1970 nace el París Saint-Germain (PSG). Sin embargo, en la década de los 70, por problemas económicos y conflictos con la alcaldía parisina, los clubes decidieron separarse: Paris FC y PSG pasaron a ser clubes distintos.

    El París FC nunca logró consolidarse en la Ligue One y descendió hasta caer a la liga amateur de Francia. Por otro lado, PSG ascendió a primera y comenzó a jugar en el Parque de los Príncipes y se terminó convirtiendo en el gran equipo de la capital francesa.

    Gracias a la compra de la familia Arnault, una de las más ricas del planeta, del PFC a finales de 2024, en conjunto con el grupo Red Bull: el equipo parisino consiguió volver para esta temporada a la máxima división. Este nuevo proyecto multimillonario quiere destronar al PSG cómo el máximo equipo de la capital.

    Más sobre:PSGCopa de FranciaParis FC

