Beccacece es agredido por DT rival tras gritar con todo un gol

Sebastián Beccacece fue agredido este martes en el duelo en el que se enfrentaron Patronato y Defensa y Justicia por el torneo de la primera división de Argentina.

El conflicto se desató después de que el defensor Nicolás Tripichio anotara en los 45+1′ el empate 2-2 parcial de su escuadra.

En la celebración, Beccacece lo gritó con todo hacia la banca del cuadro local, desatando la molestia del técnico y de los futbolistas que esperaban ingresar en el banco de suplentes y que al final trajo consecuencias.

Tras el fin del primer tiempo, el DT de Defensa y Justicia se fue rápido al túnel de acceso a la zona de camarines e Iván Delfino, técnico de Patronato, se fue corriendo a buscarlo y lo agarró por el cuello.

Esto motivó la reacción de los jugadores que se quedaron discutiendo entre empujones. Como resultado de esto ambos técnicos terminaron expulsados. Al final, el partido finalizó igualado 3-3.

Tras el partido, Sebastián Beccacece abordó el hecho y aseguró que Delfino le pidió disculpas por la reacción.

“Detalles que pasan en situaciones de juego. Queda ahí. Iván vino a pedirme disculpas. pasa por la situación que están atravesando. Lo entendí, le dije que no pasaba nada. Lo que sí me molestó mucho, y se lo fui a decir al árbitro, la expulsión no la entiendo”, señaló en diálogo con TYC Sports.

Y agregó que “él sintió que cuando gritamos el gol le estábamos faltando el respeto. Le expliqué que gritar los goles es lo más normal del juego. Cuesta tanto hacer un gol que cuando lo haces lo festejas, nada más. Valoro el gesto de Iván y lo que más me indigna es lo otro, no logro entender por qué no puedo salir a dirigir”, añadió.