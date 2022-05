Benzema minimiza a su compatriota Mbappé por su desaire al Real Madrid: “No es momento de hablar de cosas pequeñitas; el sábado jugamos la final de la Champions”

A punta de goles decisivos, Karim Benzema se ha vuelto un referente en el Real Madrid. Lo ratifica cada semana y espera confirmarlo este sábado en el duelo frente al Liverpool, por la final de la Champions League. En esa condición, el delantero francés responde de todo. Lo hace con la autoridad que le confiere la consolidación en el club más exitoso del mundo. Y poco le importa si en la pasada debe criticar a un compatriota. Hace pocos días, Kylian Mbappé descartó la posibilidad de defender a los merengues. Prefirió quedarse en el PSG. El centrodelantero de la Casa Blanca intentó ponerlo en su lugar.

“Vamos a jugar el sábado la final de Champions League. No es momento de hablar de cosas pequeñitas. No estoy enfadado, solo te digo que estoy concentrado en la final de Champions League más que en escuchar otra cosa”, puntualiza el ariete de la escuadra de Carlo Ancelotti.

El intento de minimización respecto de Mbappé considera otro nombre: el del brasileño Vinicius Jr., su compañero de ataque. “Es joven de edad, pero no de campo. Tiene más de 100 partidos. No hablan de Vinicius como el mejor jugador del mundo y es ‘top 5′. Hace de todo. Se tiene que focalizar en el partido, porque puede ganarlo solo. He hablado mucho con él y en la cancha también”, lo ensalza.

Mbappé, el día en que se anunció su renovación con el PSG. (Foto: AP)

Elogios para Klopp

El ‘9′ merengue también analiza al equipo de Jürgen Klopp, con especial énfasis en el aporte que significa el técnico alemán. “El Liverpool es muy bueno. No hay muchos cambios y es un equipo muy importante con un entrenador muy bueno. Tenemos que mirar nuestro juego. Si hacemos lo nuestro, jugar, presionar y meter goles, pasa lo que pasa...”, sostiene, en una muestra de respeto, pero también de optimismo.

Finalmente, valora el trayecto que ha seguido el Real Madrid para llegar a la definición y anticipa el elemento que puede decidir el partido. “No ha sido fácil llegar hasta la final. Jugamos contra el PSG, favorito, el Chelsea, que era el campeón y el Manchester City, que estuvo en la final. Vamos con confianza. La clave serán los primeros minutos. En una final pueden pasar muchas cosas. Ellos meten mucha presión. Habrá que jugar a la contra, manejar bien el balón”, concluye.