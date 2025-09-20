Björn Borg revela que lucha contra un agresivo cáncer de próstata: “El médico me dijo que es muy grave”

Björn Borg es uno de los talentos más prodigiosos que ha entregado el tenis mundial. Once veces campeón de Grand Slam, lo que incluye seis celebraciones en Roland Garros y cinco títulos consecutivos en Wimbledon, lo transforman en una referencia del deporte blanco. Sin embargo, fuera de la cancha, también ha vivido controvertidos y dramáticos episodios.

En Heartbeats: A Memoir (Latidos del corazón: una memoria, en español), la autobiografía que coescribió con su esposa y que comenzará a distribuirse la próxima semana en Reino Unido y Estados Unidos, el exjugador escandinavo aborda dos de los pasajes más complejos que le ha tocado enfrentar: una compleja enfermedad diagnosticada recientemente y la adicción a las drogas en la que cayó después de retirarse del deporte cuando recién tenía 26 años. “He estado cerca de la muerte muchas veces, pero logré ordenar mi vida y ahora estoy en paz conmigo mismo“, confiesa.

Borg está dando batalla contra un cáncer de próstata ‘extremadamente agresivo’ que le diagnosticaron en 2023. "Hablé con el médico y me dijo que esto es muy grave. Dijo que tengo estas células cancerosas latentes y que será una lucha en el futuro. Cada seis meses me hago la prueba. La última vez que me la hice fue hace dos semanas. Es algo con lo que tengo que vivir”, confiesa.

La enfermedad se la detectaron en uno de los controles periódicos a los que se sometía. "Lucharé todos los días como si fuera una final de Wimbledon”, sostiene en el texto respecto de la disposición con la que afronta el complejo escenario de salud. “Lo que pasa es que no sientes nada, te sientes bien y, luego, simplemente sucede. Espero estar bien. Lo tomo día a día, año tras año, con esperanza”, añade.

La otra batalla

En el registro, IceBorg también recuerda el período más oscuro de su vida: la adicción en la que cayó producto de su temprano adiós al deporte. "La primera vez que probé la cocaína, sentí el mismo tipo de euforia que solía sentir jugando al tenis“, narra en sus memorias.

El escandinavo tocó fondo. Recuerda, por ejemplo, que dos veces, una en Países Bajos y otra en Italia, tuvo que ser hospitalizado por sobredosis. "Fue una decisión estúpida involucrarse con este tipo de cosas. Realmente te destruye. Estaba feliz de alejarme del tenis, de esa vida. Pero no tenía un plan sobre qué hacer. No tenía personas detrás de mí para guiarme en la dirección correcta”, reconoce.

“Mis formas preferidas de automedicación eran el alcohol, las drogas y las pastillas”, detalla, respecto de las tentaciones que no pudo eludir.

Hoy, en cambio, se siente liberado. “Me siento mucho mejor. No más secretos”, concluye, respecto de la publicación que sin siquiera ser lanzada oficialmente ya estremece a todo el mundo.

“Ríos era un jugador increíble”

En 2022, Borg concedió una entrevista a La Tercera. Esa vez, lamentó no haber podido visitar el país junto a su hijo Leo, quien no pudo disputar el Challenger de Temuco.

En el diálogo, dejó un recuerdo de la relación con algunos de los principales exponentes del tenis nacional. “Jugué contra Gildemeister, Fillol y Cornejo. Así que sí, tengo muchos amigos en Chile. Son muy agradables y lamento no haber podido viajar a Chile esta vez”, dijo.

También se deshizo en elogios a Marcelo Ríos. “Era un jugador increíble, un gran jugador. Lo vi jugar tantas veces, era increíble jugando tenis... Quizás quería hacer otras cosas con su vida, pero cuando jugaba era uno de los mejores; era el mejor. Seguirlo y verlo jugar era increíble. Era muy bueno”, resaltó.

Fue especialmente mesurado respecto de lo que consiguió en su trayectoria. “Para mí el tenis es muy importante, amo el tenis. Estoy muy feliz con lo que durante mi carrera como jugador. Creo que tuve éxito. Quizás me retiré muy joven, pero lo que hice fue muy satisfactorio para mí como persona. Es importante para mí seguir involucrado y seguir el tenis”, contestó respecto del sitial que se atribuía en el deporte en que brilló.

“Soy feliz con lo que hice con mi carrera. Gané los torneos que quería ganar, estaba muy satisfecho con mi forma de jugar, además el tenis es uno de los deportes más importantes del mundo. Simplemente estoy feliz con lo que hice y también por poder seguir involucrado en él”, remarcó.