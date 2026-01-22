SUSCRÍBETE POR $1100
    El Deportivo

    Brayan Cortés tiene un amargo debut en la eliminación de Argentinos Juniors de la Copa Argentina

    El portero nacional fue titular en el encuentro contra Midland que acabó a favor de los funebreros en la definición a penales.

    Pablo Retamal V.Por 
    Pablo Retamal V.
    Foto: @aaajoficial / Instagram.

    Un mal debut tuvo Brayan Cortés junto a Argentinos Juniors en la Copa Argentina. El Bicho quedó eliminado de la Copa Argentina a través de los lanzamientos penales tras igualar 1-1 en el tiempo regular.

    Los colorado s comenzaron arriba en el marcador en los 23′ con la anotación de Alan Lescano. Ya en el segundo tiempo, el cuadro Funebrero encontró el empate en los 56′ con un remate potente de Agustín Campana que fue imposible de contener por el guardameta nacional.

    La paridad derivó en una definición a penales en la que, a pesar de contener un tiro, Midland fue más efectivo y avanzó a la siguiente ronda por 6-5.

    Esto significó un duro golpe para Argentinos, pues su rival se encuentra en la Primera Nacional, la segunda categoría del balompié transandino.

    Batacazo: Midland eliminó a Argentinos Juniors de la Copa Argentina por penales”, destacó TyC Sports en su página web.

    “En el estadio de Lanús, el Bicho cayó 6-5 en la tanda de penales ante el Funebrero, tras haber empatado 1-1 en el tiempo regular. Leguiza fue el héroe absoluto, con tres atajadas y el tiro definitivo”, añadieron.

    ESPN Argentina, por su parte, resaltó que “Midland eliminó a Argentinos Juniors en los penales tras igualar 1-1 en el Estadio Ciudad de Lanús por los 32vos de final de la Copa Argentina 2026. El conjunto de Merlo tuvo como figura a Mauro Leguiza, quien atajó tres penales y metió el tanto de la clasificación”.

    Sobre el final de la definición desde el punto penal, indicaron que “Diego Porcel no pudo ante el arquero de Midland y, en un momento histórico, el propio Mauro Leguiza se hizo cargo del penal decisivo y convirtió para sellar la eliminación de Argentinos Juniors y la clasificación de Midland”.

    Infobae, a su vez, tituló: “Histórico: Ferrocarril Midland eliminó por penales a Argentinos Juniors y dio el primer batacazo de la Copa Argentina”.

    “La gran figura del partido fue el arquero Mauro Leguiza, quien contuvo tres disparos y convirtió el último y definitorio disparo, que le permitió al conjunto de la Primera Nacional lograr la histórica clasificación. En los 16avos de final jugará frente al vencedor del cruce entre Godoy Cruz y Deportivo Morón”, comentaron más adelante.

    Por otro lado, La Nación publicó: “Argentinos Juniors fue la víctima de la primera sorpresa de la Copa Argentina”.

    “Con un gran acompañamiento de hinchas en el estadio Ciudad de Lanús, Midland sorprendió y consiguió una clasificación histórica para los dieciseisavos de final de la Copa Argentina al vencer por 6-5 por penales a Argentinos Juniors, el vigente subcampeón, luego de terminar 1-1 en el tiempo regular. El arquero Mauro Leguiza fue decisivo al tapar los disparos de Leandro Fernández, Gino Infantino y Diego Porcel y anotar con el remate definitorio en la serie”, prosiguieron.

    “Con este resultado, los comandados por Joaquín Iturrería, que recientemente lograron el ascenso a la Primera Nacional, dejaron en el camino al equipo de la primera A. Tras el batacazo, aguardan por el ganador del cruce entre Godoy Cruz y Morón”, añadieron.

