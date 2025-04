Busca brillar en Santiago: Gabriela Dallagnol vuelve a las pistas en el Maratón

La maternidad suele venir con pausas, giros y replanteamientos, pero no ha impedido que las mujeres brillen en el deporte.

Para Gabriela Dallagnol, corredora con más de una década de experiencia, también significó un redescubrimiento: del cuerpo, del tiempo, y de sus propias motivaciones.

Fue en 2022 cuando nació Isi, su primera hija junto a Roberto Parra. Desde entonces, Gabriela ha transitado un nuevo camino, en el que la exigencia física del running y la entrega emocional de la maternidad aprendieron a convivir.

“Durante los primeros meses me costó muchísimo encontrar un nuevo ritmo. Toda gira en torno a tu guagua, dejando el autocuidado de lado en numerosas ocasiones”, cuenta.

“Volver a correr fue una forma de reencontrarme conmigo misma, de recuperar mi espacio y sentirme más presente, más entera. Esto lo aprendí en mis cinco años como capitana de Adidas Runners donde descubrí cómo el deporte es un punto de partida para cambios positivos, permitiendo abrirnos a desafíos con un propósito de vida”, destaca.

Con más de diez años de trayectoria en el running y cinco años participando en distintos maratones, Gabriela ha hecho de este deporte una forma de vida.

Actualmente se prepara para enfrentar su primera carrera del año, en el Maratón de Santiago. “Salir a entrenar me cambia el día: me llena de energía y me ayuda a conectar conmigo misma. Este año partiré desafiando los 10 kilómetros del Maratón de Santiago, y lo haré en compañía de mi hija, para demostrar que sí se puede ser una mamá activa y disfrutar el camino juntas”.

Una mamá, deportista y mentora en el mundo del running

El testimonio de Gabriela ha resonado en redes sociales, donde cada día recibe preguntas y mensajes de personas que buscan comenzar a correr —o volver a hacerlo— desde un lugar amable y posible. Gabriela no se posiciona como experta, sino como compañera o mentora: comparte entrenamientos, dudas, logros y frustraciones, creando un espacio digital seguro para sus seguidores.

Entre coches, pañales y zapatillas, ha aprendido a adaptarse. Corre mientras su hija duerme y está con su familia, incorpora rutinas familiares al entrenamiento o, simplemente, se permite pausar. “No hay una receta perfecta. A veces no se puede, y está bien. Pero cuando se puede, es mágico”, dice con una sonrisa que lo resume todo.

Hoy, su foco no está en los récords, sino en el propósito: inspirar desde la experiencia real, y demostrar que la maternidad y el deporte no son opuestos, sino aliados posibles en una vida con más sentido. Se vienen los primeros 10K de este 2025, en este nuevo desafío de vida.