“Siguen hablando de mí”: Byron Castillo celebra la decisión de la FIFA con irónica canción y un nuevo contrato en México

De la mesura a la ironía. Ese fue el tránsito que hizo Byron Castillo tras conocer el fallo de la FIFA que ratificaba la permanencia de Ecuador en el Mundial de Qatar.

El lateral, cuya nacionalidad es cuestionada por la Asociación Chilena de Fútbol, comenzó subiendo fotografías a su cuenta de Instagram (@byron4590) donde se mostraba jugando y celebrando con la camiseta tricolor.

Luego, con el correr de los minutos, el lateral agregó más contenido a sus historias y para ello eligió la canción Te Engañaron de Pavel Molina y La Songomanía. “chu, chu, siguen hablando de mí/ chu, chu, como si fuera cualquiera/ chu, chu, soy un pobre soñador/ chu, chu y no, no me meto en balacera”, dice la canción.

No obstante, la música no fue el único mensaje que entregó Castillo. En sus últimos posteos escribió la palabra “zánganos” y colocó un emoji de un payaso, para dejar claro a quien le estaba dedicando el tema.

Nuevo club y demanda

Claro que el dictamen del ente rector internacional no fue la única noticia que recibió el deportista. Es que tras la publicación de la sentencia, el León de México anunció la contratación del defensa para la próxima temporada.

Con ello, se despejó la incógnita del futuro del lateral, pues desde enero de este año que venía negociando con el grupo Pachuca. La determinación también le entregará tranquilidad al futbolista, la cual no tuvo durante las últimas semanas. De hecho, se mostró llorando dentro de una cancha -antes de la gira con la Tri a Estados Unidos- y luego conversó con su abogado para iniciar acciones legales contra la ANFP.

“Hemos hablado con estudios jurídicos para analizar hasta dónde queremos llegar, si queremos una sanción disciplinaria o un resarcimiento económico”, anunció su leguleyo, Andrés Olguín.