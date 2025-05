Cátedra copera de Estudiantes: la U sufre una dolorosa derrota en el Nacional y enreda su clasificación en la Libertadores

Horrible semana para los equipos chilenos en la Copa Libertadores. Si Colo Colo fue apabullado por Fortaleza, en Brasil, Universidad de Chile no lo hizo mejor en Ñuñoa. Perdió con claridad 3-0 con Estudiantes de La Plata. El análisis transversal indicaba que la U mostraba el juego más atildado y convincente dentro del fútbol local. Por lo mismo, fue tan sorprendente lo que aconteció en el Estadio Nacional. El subcampeón chileno hizo agua, y no precisamente por la lluvia.

El Pincharrata no venía bien. Todo lo contrario. Los cuestionamientos hacia el técnico Eduardo Domínguez eran sonoros. Por lo mismo, el elenco del chuncho contaba con un plus a su favor. Sin embargo, el encuentro terminó siendo lo opuesto. Se puede decir que fue el “mejor partido” de Charles Aránguiz. El ex Bayer Leverkusen fue baja por un desgarro y la U lo sintió de sobremanera. Sin el puentealtino, el cambio fue exageradamente notorio. El relevo, Gonzalo Montes, no resultó.

La U mantuvo su estructura, el 3-5-2 tradicional de Álvarez. La diferencia radical fue que Estudiantes se atrevió a disputarle la posesión del balón. Ese factor fue clave para entender el primer tiempo tan malo de los laicos. Los transandinos se cerraban y luego se desplegaban por afuera (los laterales, Meza y Arzamendia, eran vías de escape), donde la U sufrió. Además, dejaban libre a Santiago Ascacibar, el barómetro de Estudiantes.

Si hay una virtud que se ha ensalzado frecuentemente en la U. de Chile es lo difícil que resulta anotarle. Este ítem mostró su peor cara durante los fatídicos y desgraciados 45′ iniciales. La U exhibió una insólita fragilidad defensiva. Cada avance de Estudiantes era peligro de gol. El ícono de las fallas fue el 1-0 visitante. En los 22′, una increíble descoordinación entre Castellón y Calderón le permitió a Tiago Palacios avivarse y anticipar para convertir.

Otra de las virtudes azules es cómo funciona su mediocampo. Pero sin la pieza principal (Aránguiz), la máquina echó humo. La ausencia del Príncipe dejó retratado a Marcelo Díaz, quien era incapaz de ejercer control alguno en el eje. Montes no fue el complemento ideal.

En los 30′, a través de la pelota detenida, Estudiantes llegó al 2-0 con un cabezazo de Ascacibar, que le cambió el poste a Castellón. Y posteriormente, en los 39′, un contragolpe impecable de los albirrojos acabó en el gol de Guido Carrillo, quien dejó en el suelo al golero de la U y definió con la clase de un delantero con pasado europeo. Ni el más pesimista de los forofos universitarios imaginaban un panorama tan cuesta arriba.

Universidad de Chile enfrenta a Estudiantes en el Nacional. JONNATHAN OYARZUN/PHOTOSPORT

El rostro de Gustavo Álvarez lo decía todo. Estaba desencajado. Como era previsible, movió el avispero para el complemento realizando cuatro cambios: Contreras, Fernández, Altamirano y Guerrero. En los 48′, el Tucu casi anota el descuento, lo que le hubiera dado un matiz diferente al segundo lapso. A la U no le quedó otra que arriesgar, exponiéndose en la retaguardia. El ímpetu inicial se fue desvaneciendo. Mientras tanto, Estudiantes (un equipo con alto oficio copero) fue jugando con los minutos y la desesperación azul.

La U nunca logró encontrar los caminos que le hubiesen permitido meterse en el partido. Javier Altamino tuvo una chance, pero sacó un remate derecho hacia las manos de Mansilla. Poco más. Al no dar con la llave, la recta final se hizo eterna en el Nacional. Porque Estudiantes tenía el triunfo en el bolsillo.

El empate le permitía al cuadro del chuncho asegurar, al menos, la Copa Sudamericana. Sin embargo deberá esperar. Con la derrota no solo deja su invicto en la Libertadores, sino que también pierde el primer lugar del grupo A. Ahora lideran los argentinos, con nueve puntos.

Ficha del partido

U. de Chile: G. Castellón; N. Ramírez (46′, M. Guerrero), F. Calderón, M. Zaldivia; F. Hormazábal, I. Poblete, M. Díaz, G. Montes (46′, J. Altamirano), M. Sepúlveda; N. Guerra (46′, L. Fernández) y L. Di Yorio (46′, R. Contreras). DT: G. Álvarez.

Estudiantes: M. Mansilla; E. Meza (83’, E. Piovi), S. Boselli, F. Rodríguez, S. Núñez, S. Arzamendia (83′, G. Benedetti); C. Medina (82′, J. Sosa), S. Ascacibar, G. Neves, T. Palacios (66’, J. Tobio); y G. Carrillo (74’, L. Giménez). DT: E. Domínguez.

Goles: 0-1, 22′, Palacios, aprovecha desconcentración defensiva entre Castellón y Calderón; 0-2, 31′, Ascacibar, cabezazo tras tiro de esquina; 0-3, 39′, Carrillo, se saca a Castellón y define tras contragolpe.

Árbitro: A. Rojas (COL). Amonestó a Sepúlveda, Calderón (U); Palacios, Arzamendia, Medina, Ascacibar, Tobio (E).

Estadio Nacional. Asistieron 43.772 personas.