No estará el Príncipe: Charles Aránguiz no se recupera y es baja en la U ante Estudiantes por la Copa Libertadores.

Charles Aránguiz es baja en la U. El Príncipe tiene lesión en el isquiotibial izquierdo y no llegará al duelo ante Estudiantes de La Plata. En el club laico no descartan que se trate de un desgarro. El volante se había ausentado de la práctica de este lunes y los exámenes a los que se sometió provocaron que se descarte su presencia en el encuentro por la Copa Libertadores.

En la antesala del duelo, Gustavo Álvarez había reconocido que existía la chance de que el mediocampista no pueda decir presente en el fundamental duelo, pero aseguraba que confía en los jugadores que lo pueden reemplazar. “Los jugadores se recuperan con una frecuencia que hoy tenemos cada cuatro días un partido, la importancia de Charles, no solo en el equipo sino en el plantel, está fuera de discusión y no puedo agregar nada que todo el mundo no sepa, los líderes son importantes dentro y fuera de la cancha, pero siempre el colectivo tiene que estar por encima de cualquier nombre propio, la estructura deportiva sostiene las campañas y no las individualidades”, comentó el entrenador.

Charles Aránguiz no podrá jugar en la U ante Estudiantes. JAVIER SALVO/PHOTOSPORT

“Hace algunos días le dije al plantel que todos iban a jugar. Siempre digo que los minutos no se regalan y todo el plantel, sin excepción, empuja con la misma energía y todos merecen la oportunidad de jugar. La cantidad de partidos nos permite programar que todos tengan su oportunidad e intentaré cumplirla”, complementó.

La posición de la U

Por otro lado, el estratega estudiantil aborda la situación en la que llega la U al encuentro ante Estudiantes. “Es una muy buena posición en la tabla, pero la relativizo, porque estar primero a falta de tres fechas no es definitivo. No digo que no signifique nada, significa que hicimos bien las cosas en los tres primeros partidos, pero el fútbol es hoy, tenemos que ganar mañana, acentuar el liderato y tener más chances de clasificación. Es una buena Copa Libertadores hasta aquí, pero mañana hay que ganar”, dijo.

En esa línea, le bajo el perfil al hecho de que el cuadro transandino llegue en un complicado momento deportivo. “La interpretación que tenemos que tomar es que vamos a jugar contra el campeón del fútbol argentino y no con el equipo que viene teniendo resultados por debajo del promedio”, señaló.