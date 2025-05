El quiebre del Deportes Temuco de Marcelo Salas: “A principio de año decíamos que era el dream team”

Mario Salas no pudo revertir el mal momento de Deportes Temuco en el ascenso.

Mario Salas deja de ser el técnico de Deportes Temuco. La decisión fue tomada después e un nuevo tropiezo del conjunto albiverde, esta vez contra Deportes Copiapó por 3-0.

La campaña que sumó el DT está muy por debajo de lo que se esperaba. Los de la región de la Araucanía marchan penúltimos en la tabla con solo seis puntos, obteniendo solo una victoria, y solo superan a Santiago Morning que comenzó el campeonato con -9 unidades.

Hace una semana, Marcelo Salas, el dueño del club, había reconocido su incomodidad con la campaña. “Nosotros no podemos hacer más desde afuera. Si no tenemos los resultados esperados, debemos tomar una decisión”, advirtió. “Estamos al debe, Mario (Salas) lo sabe. Esperemos que se sume. Si no se suma, habrá que tomar medidas”, anunció después del empate como locales ante Curicó Unido.

Ahora, tras la derrota sufrida contra el León de Atacama, la interna del Pije vuelve a agitarse. De hecho, Mario Salas no se presentó a la conferencia de prensa posterior al partido, sino que se fue directo a una reunión con la directiva que encabeza Marcelo Salas.

El quiebre

Más tarde fue el gerente técnico Roberto Rojas quien dio algunos indicios de la situación interna del club respecto al trabajo del técnico durante el año. “Marcelo (Salas) tuvo una reunión, se plantearon algunos temas, más adelante se van a ir sabiendo, no son temas cómodos, sabemos que estamos viviendo una situación muy difícil, vamos a ir viendo qué es lo que pasa en la semana”, sostuvo el directivo en diálogo con el medio Primera B Chile.

Sobre el futuro inmediato del adiestrador, Rojas indicó que “Nosotros estamos para evaluaciones y toma de decisiones, yo creo que estamos en ese momento. Obviamente estamos conversando porque estamos en una situación bastante incómoda, yo creo que nadie está contento”.

“Los jugadores son los mismos que a principio de año decíamos que era el dream team (…) Aquí hay que buscarle la vuelta al aspecto técnico”, complementó.

También dio señales de una salida próxima de Mario Salas. “Él confía en su trabajo, es un técnico que lleva muchos años dirigiendo (…) No vamos a decir ahora que Mario no tiene capacidad (…) Creemos que es el tiempo de empezar a mejorar, de darle una vuelta a esto y justamente estamos en esa situación”.

Autocrítica

Al mismo tiempo, Rojas también salió a responder a quienes cuestionan su gestión sin evitar su responsabilidad. “Naturalmente, este es un club que se había hecho muchas expectativas, en todo sentido y hasta el momento no se está cumpliendo con absolutamente nada”.

“Obviamente, aquí también hay una responsabilidad mía en la elección de algunas cosas, después viene la conducción técnica que ahora en este momento tuvimos la conversación, vamos a ver cómo se va enfrentando esto en la semana”, añadió.

Así mismo, dejó abierta la puerta para dejar el cargo si así lo estima la directiva liderada por Marcelo Salas. “Nosotros tenemos una relación laboral, no de amistad. Yo estoy trabajando, dispuesto a cualquier decisión del club (…) Jamás voy a ser una piedra de tope para nadie”, concluyó Rojas.