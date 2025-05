Pareja de Mario Salas detalla el duro momento del DT en Deportes Temuco

Mario Salas deja de ser el técnico de Deportes Temuco. La decisión fue tomada después e un nuevo tropiezo del conjunto albiverde, esta vez contra Deportes Copiapó por 3-0.

la campaña que sumó el DT está muy por debajo de lo que se esperaba. Los de la región de la Araucanía marchan penúltimos en la tabla con solo seis puntos, obteniendo solo una victoria, y solo superan a Santiago Morning que comenzó el campeonato con -9 unidades.

Hace una semana, Marcelo Salas, el dueño del club, había reconocido su incomodidad con la campaña. “Nosotros no podemos hacer más desde afuera. Si no tenemos los resultados esperados, debemos tomar una decisión”, advirtió. “Estamos al debe, Mario (Salas) lo sabe. Esperemos que se sume. Si no se suma, habrá que tomar medidas”, anunció después del empate como locales ante Curicó Unido.

El entrenador había asumido el complejo escenario. “Lo que dice Marcelo (Salas) es opinión de él y, lógicamente, son comentarios de él. No estoy aquí para cuestionar lo que dice el presidente del club”, declaró.

El duro momento de Mario Salas

En las redes sociales se hizo eco de esta noticia y una de las personas que se refirió a esta salida anticipada de Mario Salas fue su pareja, Nathalie Pizarro. “Sé que estos últimos encuentros no han estado a la altura de lo que todos esperábamos. Entiendo la frustración, comparto la decepción y, sobre todo, siento el peso de no haber podido entregarles las alegrías que se merece”, compartió en una historia.

“No vamos a bajar los brazos. Vamos a seguir trabajando con el corazón y con el alma, con la convicción de que juntos -jugadores, cuerpo técnico e hinchada- vamos a salir adelante“, añadió en la publicación.

Más tarde, ya con da derrota contra Copiapó concretada, la salida de Mario Salas ya se acercaba a una realidad. “Amor mío, solo mío. Solo decirte que diste lo mejor de ti, de tu perseverancia, tu esfuerzo, tu disciplina y por sobre todo tu amor por el fútbol”, escribió Pizarro.

“Te esperan muchas revanchas, solo sé sabio para entenderlas. Te amo, corazón, y el fútbol te ama, y Dios también”, concluyó.