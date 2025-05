Cae el Comandante: Mario Salas deja de ser el técnico de Deportes Temuco

Mario Salas deja de ser el técnico de Deportes Temuco. La decisión está tomada. La caída del equipo del Ñielol ante Copiapó, un contundente 3-0 en favor del cuadro nortino terminó con la paciencia de la dirigencia sureña.

En las próximas horas se oficializará el término del proceso que había partido en diciembre, cuando se anunció el arribo del director técnico, cuyas mejores campañas se produjeron en Universidad Católica, donde consiguió un bicampeonato en Primera División.

La permanencia del estratega terminó tornándose insostenible. El equipo de la región de la Araucanía tenía altas expectativas con el arribo del exseleccionador Sub 20. La realidad pega fuerte: está penúltimo en la tabla, con apenas seis puntos. En el campeonato de la Primera B solo ha obtenido una victoria. Solo supera a Santiago Morning, que ni siquiera ha sumado unidades.

Hace una semana, Marcelo Salas, el dueño del club, había reconocido su incomodidad con la campaña. "Nosotros no podemos hacer más desde afuera. Si no tenemos los resultados esperados, debemos tomar una decisión”, advirtió. “Estamos al debe, Mario (Salas) lo sabe. Esperemos que se sume. Si no se suma, habrá que tomar medidas", anunció después del empate como locales ante Curicó Unido.

Mario Salas, en un partido de Temuco. EDUARDO FORTES/PHOTOSPORT

El entrenador había asumido el complejo escenario. “Lo que dice Marcelo (Salas) es opinión de él y, lógicamente, son comentarios de él. No estoy aquí para cuestionar lo que dice el presidente del club”, declaró.

De igual forma, decía que tenía energía para afrontar el reto. "No puedo especular sobre cosas a futuro ni sobre lo que dice la gente. Creo que la gente tiene derecho a expresarse. Por el lado de este staff y por el lado de los jugadores, yo sigo bastante fuerte" insistía, en una señal de convicción.

La reacción que esperaba la dirigencia no llegó. Mario Salas deberá dejar su puesto.