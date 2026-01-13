SUSCRÍBETE POR $1100
    El Deportivo

    Chaleco López brilla en el Dakar al quedarse con la novena etapa de la competencia

    El piloto nacional fuel el más rápido en cubrir los 410 kilómetros de especial cronometrada en la categoría SSV de los autos.

    Pablo Retamal V.Por 
    Pablo Retamal V.
    Chaleco López se quedó con la novena etapa del Dakar 2026.

    El rally Dakar dio inicio este martes a la novena etapa de la competencia en formato maratón, en la que los pilotos comenzaron el Wadi Ad Dawasir para pasar la noche en medio del desierto para seguir este miércoles rumbo a Bisha.

    En la jornada, que incluyó un recorrido cronometrado de 410 kilómetros para los autos, Francisco Chaleco López fue el más rápido en completar el tramo en 4H 23′43″ en los SSV.

    De esta forma, el piloto chileno se mantiene en el quinto lugar de la clasificación general a 1H 38′19″ del líder, el estadounidense Brock Heger. Su compatriota Kyle Chaney y el portugués Joao Monteiro completan el podio provisorio.

    En la categoría Challenger, Ignacio Casale fue el mejor chileno al finalizar el día en la novena posición, un puesto sobre Lucas del Río quien se consolidó en el tercer puesto de la clasificación general por detrás del español Pau Navarro y el saudí Yasir Seaidan.

    Daniel Sanders recupera el liderato en las motos

    En las motocicletas, José Ignacio Cornejo tuvo un irregular desempeño que lo llevó a terminar los 418 kilómetros de especial en el 19° lugar, a 23′57″. Ruy Barbosa, por su parte, acabó 22° y Tomás de Gavardo en la 35° ubicación.

    De igual menara hubo cambios en la clasificación general. El australiano Daniel Sanders recuperó el liderato de la competencia siendo el estadounidense Ricky Bravec y el argentino Luciano Benavides los escoltas que por ahora integran el podio.

    "Justo al principio, revisé el roadbook rápidamente. Estábamos en una zona nueva en la que nunca habíamos competido, con diferentes cambios de ritmo. Fue realmente genial. Solo había una nota complicada y la pasamos por alto. Luciano estaba ahí y se perdió, y luego yo estaba detrás de él cuando él se perdió. Hubo un poco de caos“, comentó Sanders.

    “Entonces llegó Ricky y fue como ‘¡bang! ¡Seis minutos perdidos!’. Un par de kilómetros más adelante, Tosha también nos alcanzó, así que pensamos: ‘Bueno, se ha perdido mucho tiempo’. Todos intentaban elaborar una estrategia para mañana porque hay más dunas de arena. Creo que, al final, solo teníamos que seguir avanzando. Sea cual sea el resultado de hoy y las posiciones de salida, simplemente aprovecharemos al máximo para mañana", complementó.

    Por su parte, Tosha Schareina, ganó la etapa y este miércoles deberá abrir la pista en la segunda parte de la etapa maratón.

    “Para mí fue bueno. Cometieron un error de navegación a primera hora de la mañana, así que cambié mi estrategia y traté de aprovechar todas las bonificaciones posibles a partir de ese momento”, indicó el hispano.

    “Había mucho polvo. En el último punto, la pista era completamente recta y muy abierta. Es difícil luchar con los demás cuando la pista es completamente recta. En las dunas, lo di todo, pero todos los pilotos rodaron juntos hasta el final”, lamentó.

