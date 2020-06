Chris Coleman es suspendido por saltarse controles antidopaje

Christian Coleman, actual campeón del mundo de los 100 metros planos tras su participación en Doha, ha sido suspendido provisionalmente por la unidad de Integridad del Atletismo. Eso se debe a que el atleta no pudo ser localizado en tres ocasiones para realizarle controles antidopaje.

El propio Coleman expresó su malestar a través de un comunicado puesto en su cuenta de Twitter en el que señala no haber recibido alguna llamada antes de que fueran por las muestras.

"Esto ha sido un intento deliberado de que yo no pasará este control", acusó. Los controles que no pasó fueron el 16 de enero, el 26 de abril y el 9 de diciembre de 2019.

Cabe señalar que esta infracción, tres incomparecencias en el plazo de un año, si no se justifican durante la investigación se considera como si se tratase de un positivo.

"Me han controlado muchas veces después, incluso durante la cuarentena. Pero, por supuesto, eso no importa. Como no importa que nunca haya consumido drogas", afirma en su comunicado.

La suspensión de Coleman viene días después de que la velocista de Barein, Salwa Eid Naser, fuera sancionada por la misma situación.