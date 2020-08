Clarence Acuña: “Bonvallet no era una influencia para nosotros”

Clarence Acuña interrumpe su jornada en la sede de la Conmebol para participar en una nueva edición de En el diván con el Kily, de El Deportivo de La Tercera. Dice que tiene el tiempo acotado, pues pronto deberá participar en una nueva reunión. El ex seleccionado nacional integra la Gerencia de Desarrollo de la entidad que rige al fútbol sudamericano. Sus tareas y atribuciones son amplias. Se le nota entusiasmado. También, algo impactado por la noticia del día: la salida de Lionel Messi del Barcelona. “Es muy difícil estar tanto tiempo en un equipo y no ver otros horizontes”, dice respecto de la decisión del transandino.

Hoy está trabajando en la Conmebol, ¿en qué consiste el cargo de gerente de desarrollo que cumple ahí?

Tuve dos meses de preparación para entrar al cargo y salí elegido. Ahora soy gerente de Desarrollo, con una labor muy bien valorada. Se trata de ver el desarrollo del fútbol sudamericano, desde las selecciones menores, fútbol femenino, fútbol sala, fútbol playa. También estoy a cargo del CTD. También en la plataforma evolución y educación, con tres cursos. También estoy a cargo del comité para validar las licencias de entrenadores de élite en todas las confederaciones.

¿Está limpia la Conmebol?

Muy limpia, lo pueden ver cuando quieran en el sitio web. Están todos los libros contables, todos los números. Todas las asociaciones tienen derecho a entrar a nuestros registros. Gracias a lo que ha hecho esta gestión, Conmebol ha podido prestar todos los servicios para una estructura clara y ordenada.

¿Haber jugado el Mundial de Francia fue el gran logro de su carrera?

Cuando entras en la carrera futbolística el mayor logro es jugar un Mundial. No hay evento más importante en el fútbol que jugar un Mundial.

¿Hay algo que le haya quedado pendiente en su carrera?

No, estoy muy contento con lo que ha sido mi vida deportiva y familiar. Siempre he estado en los lugares que yo quiero. He sido un privilegiado del fútbol y de la vida. Tengo una familia maravillosa con dos hijos muy lindos, que extraño.

¿Cuál fue el partido que más recuerda en su campaña en el fútbol europeo?

Cuando le ganamos al Manchester United 4-3. Jugamos contra Bechkam, Bathes, Veron, Kigs, Schooles. Jugamos de local. En el primer tiempo ganamos 2-1. Después pasamos 3-1. Luego, en diez minutos terribles, se enojó el Manchester. Nos aparecieron por todos lados y nos hicieron dos goles. Al último minuto robé una pelota y salió la jugada del 4-3. Fue lejos mi mejor partido. Tuve un choque importante ahí con Verón. Es uno de los partidos más lindos que he jugado.

¿Qué generación fue mejor? ¿La del 1998 o la Generación Dorada?

No me gustan las comparaciones. Cada selección tiene su mérito y sus logros. Cuando estos muchachos le ganaron a México en Estados Unidos es uno de los mejores partidos que les he visto. Da orgullo y satisfacción verlos. De lo que nosotros fuimos partícipe y los que no lograron cosas también. Todos tienen sus logros. Sería muy egoísta clasificar quién es mejor.

¿Aránguiz-Díaz-Vidal o Acuña-Parraguez-Sierra?

Por mi forma de pensar el juego, me gusta más el contención más de garra, que sienta más la marca y que el equipo rival pueda sentir el roce constantemente. Después tener jugadores como Sierra, Estay, donde uno tiene la tranquilidad de que puedan generar el fútbol sin ningún problema. Me encanta cómo juega Aránguiz, Vidal no para de correr, Díaz, por lo que hace en Racing. Pero me gusta el creativo como Valdivia. Tiene que estar, es el jugador diferente. Cuando lo veíamos jugar todos sabíamos que hacía algo diferente. Cada vez se hace más difícil.

¿Por qué no siguieron como dupla técnica con Sierra?

Me dio la posibilidad de ser parte del cuerpo técnico cuando nos fuimos a Arabia. Después lo despidieron y nos dijo que quedamos libres, que armaría sus cuerpos técnicos. No me llamó, pero son las responsabilidades que tienen que asumir los jefes. Estoy agradecido de haber tenido esa vivencia de tres años.

¿Con qué partido de los que jugaron ustedes se queda?

A nivel internacional, haber jugado en Wembley con la actuación de Marcelo Salas, fue un partido redondo. Veníamos de una gira horrible que culminamos con algo extraordinario. Me gustó mucho un partido contra Colombia, que ganamos 4-1. Fue muy bueno, muy bien trabajado por el profe Acosta. Fue increíble, ante un equipo colombiano que tenía muchas figuras.

Siempre se le atribuye a Eduardo Bonvallet una importancia decisiva en el éxito de la generación del 98, ¿ustedes le escuchaban?

En lo personal no lo escuchaba. No sé si algunos compañeros. Se comentaba cuando a veces mataba a alguien, además fue el boom del momento. Pero en ningún momento fue importante o influencia. No necesito a nadie que me diga lo que tengo que hacer. Siempre acaté lo que decía el entrenador.

¿Cuánto te afectó el apodo que le puso: Brad Pitt?

No, para nada. Dentro de mi carrera he conseguido tantas cosas para poder hablar, que no le doy importancia a esto. Menos ahora en la edad que estoy.

¿Ha podido comunicarse con Nelson Acosta o su familia? ¿Cómo está?

A fines del año pasado tuvimos noticias de que está un poco delicado de salud. Le hicimos un saludo con Pedro y Coto. Eso fue lo último que supimos. Ojalá que haya pasado ese momento incómodo de salud, que esté bien con su familia. Una gran persona, con muchos sentimientos, que se ha ganado su espacio en el país por todo lo que le ha dado al fútbol chileno.

¿Se sienten ustedes la generación que conectó al público con la Selección?

No sé si conectar, pero como veníamos del castigo por Roberto Rojas, creo que ahí hubo un vacío de generaciones que dejaron de sentir importancia por la Selección, ya que no podían ir al Mundial. Los niños que iban creciendo no tenían a sus ídolos. Apareció Marcelo Ríos y de una u otra manera se fueron identificando.

¿Le gustó la nueva camiseta con mangas blancas?

No la he visto bien, me baso más en lo tangible, que se pueda hacer una buena clasificatoria, que vayamos al Mundial de Qatar. Si clasificamos va a ser la camiseta más linda de Sudamérica.

¿Es perjudicial que Vidal salga del Barcelona? Por el contrario, ¿le ilusiona el renacimiento futbolístico de Alexis Sánchez?

Vidal jugando en Barcelona, Juventus o Bayern, siempre se destacó por su calidad como jugador. Donde vaya lo va a hacer bien, es muy profesional, se dedica 100 % a lo que es su trabajo, es una satisfacción para nosotros que a este nivel esté jugando. Alexis también, son jugadores de una calidad tremenda que tienen un roce internacional con los más grandes jugadores constantemente. Eso les eleva el rendimiento futbolístico. Ojalá puedan lograr el objetivo.